Самарским фирмам через 2 месяца запретят размещать рекламу на квитанциях ЖКХ

Поправки запрещают размещать рекламу на платежных документах для внесения платы за ЖКХ, в том числе на оборотной стороне таких документов. Правда, для социальной рекламы и справочно-информационных сведений все же сделали исключение – они под запрет не попали.

В Самаре работает несколько фирм и агентств, размещающих рекламу на коммунальных платежках. В среднем стоимость одного модуля размером 10 на 7 см на квитанциях формата А4 составляет от 7 до 15 тысяч рублей. Закон вступит в силу через 60 дней.