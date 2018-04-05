В Самаре открыли аккредитацию таксистов на ЧМ-2018

В дни Чемпионата мира по футболу к стадиону «Самара Арена» будут допускать только аккредитованные автомобили. Каждому водителю такого такси выдадут специальную карточку, подтверждающую соответствие ряду требований.

Как сообщили sgpress.ru в облправительстве, прием заявок продлится до 1 июня. Добровольная аккредитация может завершиться досрочно, как только правительство одобрит заявки на 500 автомобилей. Аккредитация проводится в Самаре на Скляренко, 20.

Требования к таксомоторным компаниям:

наличие действующего разрешения на перевозку пассажиров и багажа;

возможность GPS-отслеживания местонахождения автомобилей;

возможность вызвать такси через мобильное приложение или по интернету на русском и английском языках;

таксисты должны иметь выданное в России водительское удостоверение;

у водителей не должно быть долгов по административным штрафам.

Требования к автомобилям:

автомобили должны быть не старше 5 лет;

автомобили должны соответствовать экологическому классу Евро-4 и выше;

автомобили должны быть оснащены аппаратурой ГЛОНАСС или GPS;

автомобили должны быть оборудованы аппаратурой для приема безналичной оплаты;

автомобили должны быть оборудованы кондиционером или системой климат-контроля.