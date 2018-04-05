В Советском районе выясняют обстоятельства смены управляющей компании в нескольких десятках домов

В случае если люди считают, что смена УК произошла без учета мнения большинства или у них есть сомнения в подлинности представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы. При этом власти района готовы оказать всю необходимую организационно-консультационную помощь в защите прав граждан на свободный выбор управляющей организации.

С другой стороны, при проведении общего собрания собственников многоквартирных домов в обязательном порядке должны уведомляться все заинтересованные участники. Так, если в МКД есть квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, о предстоящем собрании необходимо было оповестить департамент управления имуществом Самары. Но так происходило не в каждом доме. Там, где были нарушения, после соблюдения всех формальностей жители смогут повторно провести собрание и принять решение о выборе УК.

Комментарий по теме первого заместителя главы Самары Владимира Василенко:





