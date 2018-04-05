В Самаре состоится «Космический забег»





Начинали с марафона

- Впервые легкоатлетический пробег в честь Дня космонавтики состоялся 12 апреля 1977 года, - рассказал его первый победитель Валентин Краснов. - С инициативой выступили члены клуба любителей бега ЦСКБ «Прогресс»: давайте отметим наш профессиональный праздник… на бегу. Несмотря на снег с дождем и довольно грязную автотрассу, мы стартовали от монумента Ил-2 на Московском шоссе до аэропорта Курумоч. Я оказался наиболее подготовленным из всех участников. Бег всегда использовал как подготовку к покорению вершин - я был страстным альпинистом. Когда на обратном пути из Курумоча мы замерили по спидометру расстояние, оказалось, что пробежали 42 километра 200 метров. Аккурат марафонскую дистанцию.





Как возрождали «Космический забег»?

- Идея проведения уникального легкоатлетического пробега родилась три года назад по инициативе руководителей самарской школы бега Run STudio, - говорит заместитель руководителя городского департамента физкультуры и спорта Сергей Четвериков. - Совместными усилиями мы провели забег на волжской набережной, убедились, что новое поколение горожан охотно откликается на подобные спортивные праздники. Стали активно развивать это направление.

В нынешнем беговом календаре запланированы уже четыре массовых городских мероприятия. Старт - «Космический забег». 6 мая также на волжской набережной пройдет «Фестиваль королевы спорта». На 19 августа намечено более грандиозное событие - «Самарский марафон». А завершится легкоатлетический календарь осенью - массовым забегом в канун Дня народного единства.







Как стать участником Четвериков сообщил, что в субботу с 9 до 12 часов будет перекрыт проезд по Волжскому проспекту. По-иному не получится. Самая длинная дистанция - 10 километров - это несколько кругов вдоль набережной.

- Время для регистрации еще есть, мы активно принимаем заявки, - говорит руководитель Run STudio Антон Сирота. - Для этого необходимо зайти на наш сайт и зарегистрироваться на любой дистанции. Затем заплатить стартовый взнос и предъявить справку от врача. Каждый стартующий получит пакет с фирменной футболкой, номером и другой сувенирной атрибутикой. На финише всем закончившим дистанцию вручат оригинальную памятную медаль. Участникам детского забега на 500 метров достанутся сладкие призы. Для развлечения зрителей и участников организуем шоу-программу.

На забег уже заявились 850 участников. К нам приедут бегуны из 50 городов, многие из них зарегистрированы во всероссийском рейтинге.

- Они набирают километры здоровья на многих крупных подобных фестивалях бега, потом их результаты суммируют, победители получают денежные призы, - продолжает Сирота. - Кстати, победитель предстоящего в августе «Самарского марафона» получит денежный приз 10 тысяч рублей.

Как бежать

Обсудили на пресс-конференции и то, как выигрывать забеги.

- Для этого требуется немалая подготовка, - говорит председатель городской федерации легкой атлетики, мастер спорта международного класса Сергей Каргин. - Надо начинать с малого - с утренней пробежки, а потом, втянувшись и получив консультации от опытного тренера, готовить свой организм к покорению марафонской дистанции. В последнее время бег опять становится популярен. В советские времена существовали КЛБ - клубы любителей бега. Они устраивали пробеги и марафоны. Это были своего рода легкоатлетические клубы с опытными инструкторами. Сегодня бег привлекает своей экзотикой, он переходит в разряд спортивного туризма. Бежишь и смотришь по сторонам. Любуешься красотами и достопримечательностями. Главное - выбрать правильную скорость, а она зависит от степени подготовки.

- Самое удивительное, - продолжает Каргин, - сегодня тренеры не ходят по школам и не отбирают в секции легкой атлетики. Ребят приводят сами родители, которые вкусили пользу от занятий бегом. Это незатратный вид спорта. Надел кеды, и вперед! Самое лучшее знакомство с чужим городом - на бегу. Наш земляк - экспресс-атташе Олимпийского комитета России Геннадий Швец написал о занятиях бегом увлекательную книжку «Я бегу марафон». Для многих она стала учебным пособием в страну бега и здоровья. Не поленитесь - прочтите.

На кого равняться

В истории самарского спорта было немало известных бегунов-стайеров и марафонцев. Павел Сысоев, к примеру, был призером в стипль-чезе на первенстве континента. Переехавший из Алма-Аты марафонец Николай Пензин становился чемпионом Европы. Уроженец Шенталы Равиль Кашапов был десятым в марафоне на Олимпиаде-88 в Сеуле. Уникальный рекорд - пять побед подряд, причем дважды в абсолютном зачете, - установил куйбышевский марафонец Иван Богданов на Московском марафоне мира с 1985 по 1989 год. Дважды он выигрывал международные турниры по суточному бегу в Москве в 1995 и 1996 годах. Взять автограф у Богданова можно будет во время «Космического забега».

- С удовольствием приму участие в празднике бега, - рассказал Иван Богданов. - Сам, к сожалению, не смогу выйти на старт - больное колено. В свое время неудачно сделали операцию на мениске, поэтому пришлось закончить выступления в спорте. Очень хочу, чтобы мою эстафету продолжили нынешние участники пробега. Возможно, для кого-то это будет первый шаг в большой спорт. Бежать всем вместе, особенно с друзьями, по великолепной волжской набережной - огромное удовольствие. Такой живописной дистанции нет нигде в России. Вот почему Самара в последние годы стала одним из ведущих центров бега страны.

Программа забега:

5 апреля

16.00 - 22.00 - выдача стартовых номеров (магазин Decathlon, Московское шоссе, 13, тел. 8-937-201-79-04).

6 апреля

10.00 - 21.00 - выдача стартовых номеров (там же).

7 апреля

8.00 - открытие стартового городка и регистрация иногородних участников (набережная у памятника князю Засекину).

9.20 - открытие фестиваля.

9.30 - разминка от фитнес-клуба.

9.40 - детский забег на 530 метров (предварительная регистрация не требуется, регистрация на месте). Всем финишерам - сладкие призы.

9.50 - старт на дистанции 2,5 км в личном зачете.

10.10 - старт на дистанции 2,5 км в корпоративном забеге (старт каждой группы через одну минуту).

10.30 - старт на дистанции 5 и 10 км.

11.00 - награждение победителей на дистанции 2,5 км в личном зачете.

11.15 - награждение команд победителей в корпоративном забеге.

11.30 - награждение победителей на дистанции 5 км.

11.45 - награждение победителей на дистанции 10 км.

12.00 - закрытие трассы.

12.30 - закрытие соревнований.