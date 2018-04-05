В Куйбышевском районе благоустроят скверы Ветеранов и Нефтяников

Собрание традиционно началось с отчета главы районной администрации. Александр Моргун рассказал, как район готовится к встрече гостей Чемпионата мира по футболу. Коммунальщики приводят в порядок фасады домов, ремонтируют тротуары и проезды. Улицы очищают от незаконно установленных торговых точек и рекламных конструкций. Особое внимание местные власти уделяют въездам в город, через которые проходят гостевые маршруты, - это улицы Уральская, Главная и Пугачевский тракт. С подачи районной администрации на Уральской собственники привели в порядок ограждения вдоль своих земельных участков. Занимаются и праздничным оформлением. К примеру, на пересечении улиц Главной и Народной установлена топиарная фигура с мячом.

Одновременно не прекращаются работы по ремонту жилых домов и благоустройству дворов.

Благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году комплексно обновят пять придомовых территорий. В 12 дворах будут отремонтированы врутриквартальные проезды.

Кроме того, 18 марта жители выбирали зоны отдыха, которые благоустроят в первую очередь. Большинство голосов было отдано за сквер на улице Зеленой, сквер Ветеранов и сквер Нефтяников. Масштабные работы там будут проведены уже в этом году.

Вторая часть встречи традиционно прошла в формате вопросов и ответов. Больше всего людей волновали проблемы местного значения. Жители поселка Озерный и совхоза «Кряж» пожаловались на то, что по полтора часа вынуждены ждать автобуса №32, дети, не дождавшись транспорта, вынуждены добираться до школы пешком. Елена Лапушкина рассказала, что в ближайшее время ситуация изменится. В город приходит инвестор, который возьмет в аренду автопарк «Пассажиравтотранса» и одновременно будет закупать новый транспорт для обслуживания населения. Кроме того, скоро на улицы выйдут машины, закупленные к Чемпионату мира по футболу.

Аудитория также поинтересовалась, когда начнется строительство бассейна в районе. Как пояснила глава города, на данный момент существует проект физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Волгарь. Сейчас он находится в стадии проработки.

Также куйбышевцы спрашивали о строительстве крематория недалеко от поселка Рубежный. Горожане утверждают, что его возведение запланировано на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. Также, по их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку не только в Волжском районе области, но и в Куйбышевском районе Самары.

- Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководство Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей, - сказала Елена Лапушкина.

На встрече был поднят и наболевший вопрос о вывозе мусора. Как рассказали представители районной администрации, в настоящее время расторгнуты контракты со старыми перевозчиками. Теперь этой работой будет заниматься новая компания - ООО «Рассвет», она будет отвечать за поддержание чистоты на контейнерных площадках. В течение полутора месяцев организация заменит все металлические баки на пластиковые евроконтейнеры.

Людей волновали и более «локальные» проблемы. Например, погорельцев с улицы Бакинской, 21 интересовало переселение во временное жилье, жильцы домов в Долотном переулке переживают из-за регулярного затопления канализации, а представители микрорайона Нефтемаш просят построить тротуар на улице Обувной.

В завершение встречи Елена Лапушкина отметила, что все поднятые вопросы не останутся без внимания, глава города поручила подчиненным в кратчайшие сроки принять меры по каждой ситуации.

- Эта встреча далеко не последняя. В конце года мы подведем итоги тому, что было сделано. В районе немало проблем, но жители очень активные, неравнодушные люди. Надеюсь, эта встреча станет началом плодотворной совместной деятельности, ведь главное в нашей работе - обратная связь с горожанами.