«Крылья Советов» завершили выступление в Кубке России
В среду, 4 апреля, самарская футбольная команда на стадионе «Металлург» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 1:3.
Гости открыли счет на 20-й минуте. Зе Луиш получил мяч в штрафной и с разворота отправил снаряд в дальний угол ворот Евгения Конюхова – 0:1. Во второй половине «Спартак» забил еще дважды. На 71-й минуте у москвичей точным ударом в ближний угол отличился Квинси Промес, а спустя шесть минут после подачи с угла поля с нескольких метров ворота «Крыльев» поразил Луис Адриано – 0:3. Самарцы отыграли один мяч в компенсированное время. После подачи в штрафную мяч в ворота соперника головой отправил Александр Соболев – 1:3.
Таким образом, команда Андрея Тихонова завершает выступление в Кубке России на стадии 1/4 финала. Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства ФНЛ. В субботу, 7 апреля, на «Металлурге» самарская команда сыграет против московского «Спартака-2». Начало встречи – в 15:00.
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