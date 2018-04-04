В Самаре на площади Куйбышева месяц будут раздавать бесплатный вай-фай

Соответствующий аукцион провел департамент информационных технологий и связи Самарской области. Единственным участником стал «Ростелеком».

За 9,4 миллиона рублей «Ростелеком» предоставит вай-фай всем желающим на площади Куйбышева в границах улиц Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Галактионовской.

Вай-фай в указанный период будет доступен круглые сутки. По условиям контракта, одновременно воспользоваться сетью смогут не менее 15 тысяч человек, а суммарная пропускная способность составит не менее 30 гигабит в секунду. Скорость доступа каждого пользователя к сети должна быть не менее 2 мегабит в секунду.