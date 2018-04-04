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«МегаФон» установит камеры, фиксирующие нарушения на дорогах Самары

Компания победила в аукционе ГКУ Самарской области «Безопасный регион».
 
Начальная стоимость контракта составляла 852 миллиона рублей. Победитель аукциона должен установить в Самаре 611 видеокамер для съемки нарушений Правил дорожного движения автомобилистами на городских дорогах регионального значения – с момента заключения контракта до конца 2019 года. Эти данные, в частности, используют в своей работе сотрудники ГИБДД. «МегаФон» согласился выполнить работы за 652 миллиона рублей.
 
В аукционной документации приведен список всех адресов, по которым будут установлены устройства фото- и видеофиксации. Нужный вам адрес вы можете найти на сайте, нажав сочетание клавиш Ctrl и F, а затем введя название улицы в появившемся в углу экрана поисковом окне.
 
По этим адресам будут фиксироваться следующие нарушения: проезд перекрестка и пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу – движение по обочине, нарушение правил маневрирования.
 
ул.Ново-Садовая, ул. Самарская и ул. Полевая
ул.Ново-Садовая и ул. Первомайская
ул.Ново-Садовая и ул. Осипенко
ул.Ново-Садовая и ул. Челюскинцев
ул.Ново-Садовая и Сев.Восточная маг.
ул.Ново-Садовая и ул. Соколова
ул.Ново-Садовая и пр.Ленина
ул.Ново-Садовая и пр.Масленикова
ул.Ново-Садовая и ул. Лейтенанта Шмидта
ул.Ново-Садовая и ул.Новомайская
ул.Ново-Садовая район больницы им. Ерошевского
ул.Ново-Садовая и ул. Академика Платонова
ул.Ново-Садовая и ул.Сов.Армии
ул.Ново-Садовая и ул.22 Партсъезда
ул.Ново-Садовая район дома 198в
ул.Ново-Садовая и ул.Шверника
ул.Ново-Садовая район дома 317а
ул.Ново-Садовая и ул.Ново-Вокзальная
ул.Ново-Садовая и ул.Аминева
ул.Ново-Садовая и ул.Губанова
ул.Ново-Садовая район дома 361
ул.Ново-Садовая район дома 389а
ул.Ново-Садовая, ул. Демократическая и пр.Кирова
ул. Демократическая и ул. Ташкентская
ул. Демократическая и ул. Арена 2018
ул. Арена 2018 и Волжского шоссе
ул. Арена 2018 и ул. Дальняя
Московское шоссе и ул. Мичурина
Московское шоссе и ул.Коммунистическая
Московское шоссе и ул.Киевская
Московское шоссе, ул. Гагарина и ул. Луначарского
Московское шоссе и пр.Масленикова
Московское шоссе и ул.Революционная
Московское шоссе и ул. 4-й проезд
Московское шоссе и ул. Авроры
Московское шоссе район дома 23
Московское шоссе, ул. Санфировой и ул. Потапова
Московское шоссе и ул. Сов.Армии
Московское шоссе и ул.22 Партсъезда
Московское шоссе и ул. Жигулевская
Московское шоссе и ул.Ново-Вокзальная
Московское шоссе и пр. Кирова
Московское шоссе и ул.Г.Димитрова
Московское шоссе и ул.З.Космодемьянской
Московское шоссе и ул. Ташкентская
Московское шоссе и ул. Дальняя
Московское шоссе и ул.Алма-Атинская
Московское шоссе, Ракитовское шоссе и Волжское шоссе
Московское шоссе 18км. Район дома 8
Московское шоссе 19км. Район дома 1б
Московское шоссе 19км. И ул. Совхозная
Московское шоссе 19км. И ул. Банная
Московское шоссе 19км. И ул. 4-й квартал
Московское шоссе 19км. И ул. 1-й квартал
Московское шоссе 20км. Район дома 75
Красноглинское шоссе и ул. Ногина
Красноглинское шоссе (остановка Дома ЭМО)
ул. Венцека – ул. Максима Горького
ул. Стара-Загора и ул. Г.Димитрова
ул. Жигули (район ЗАО «Электрощит»)
пр. Кирова и ул. Молодежная
ул. Некрасовская и ул. М.Горького
ул. Осипенко и ул.Мичурина
ул. Губанова и ул.Солнечная
ул. Ново-Вокзальная и ул. Фадеева
ул. Спортивная и ул. Красноармейская
пр. Ленина и ул. Полевая
ул.Первомайская и ул.Молодогвардейская
ул. Солнечная и ул. 9-ая просека
 
По адресам ниже будут фиксироваться: превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда по обочине.
 
ул. Ново-Садовая район дома 11
ул. Ново-Садовая район дома 25
ул. Ново-Садовая район дома 24
ул. Ново-Садовая район дома 157
ул. Ново-Садовая район дома 126
ул. Ново-Садовая район дома 271
ул. Ново-Садовая (район Загородного парка, в направлении от ул. Сов. Армии)
ул. Ново-Садовая район дома 222
ул. Ново-Садовая район дома 329
ул. Ново-Садовая район дома 349а
ул. Ново-Садовая район дома 381
участок Московского шоссе от лит Д к28Б до д. 17
Московского шоссе района дома 77
участок Московского шоссе от Ракитовского шоссе до 18 км д.10
участок Московского шоссе от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова
Московское шоссе района дома 316
участок Московского шоссе от 16 км. До 17 км. Д. 2
участок Московского шоссе от 18 км. Д.20 до 19 км. Д.1б
участок Московского шоссе от ул. 4-й квартал до ул. 1-й квартал
участок Московского шоссе от 22 км. Д.1а до 23 км. Д.28а
Красноглинского шоссе 31 км.
Красноглинского шоссе (в районе ул. 1-й проезд)
Красноглинского шоссе (в районе ул. Полтавской)
ул. Ташкентская район дома 222
ул. Ташкентская район дома 208
автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»
автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»
участок пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Молодежной
участок пр. Кирова от ул. Молодежной до Московского шоссе
дублер Московского шоссе участок от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова слева
дублер Московского шоссе участок от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова справа
дублер Московского шоссе участок от ул. Г.Димитрова до ул. З.Космодемьянской слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Г.Димитрова до ул. З.Космодемьянской справа
дублер Московского шоссе участок от ул. З.Космодемьянской до ул. Ташкентская слева
дублер Московского шоссе участок от ул. З.Космодемьянской до ул. Ташкентская справа
дублер Московского шоссе участок от ул. Ташкентская до ул. Дальняя слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Ташкентская до ул. Дальняя справа
Место размещения устройств автоматической фотовидеофиксации в городском округе Самара.
дублер Московского шоссе участок от ул. Дальняя до ул. Алма-Атинская слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Дальняя до ул. Алма-Атинская справа
дублер Московского шоссе участок от ул. Алма-Атинская до Ракитовского шоссе слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Алма-Атинская до Ракитовского шоссе справа
дублер Московского шоссе участок от Ракитовского шоссе до подъезда к ТЦ «Метро» слева
дублер Московского шоссе участок от Ракитовского шоссе до подъезда к ТЦ «Метро» справа
дублер Московского шоссе участок от подъезда к ТЦ «Метро» до ул. Банная слева
дублер Московского шоссе участок от подъезда к ТЦ «Метро» до ул. Банная справа
дублер Московского шоссе участок от ул. Банная до ул. 1-й квартал слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Банная до ул. 1-й квартал справа
автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»
автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»
участок Московского шоссе от 19 км. Д.1 «Б» до ул. Совхозная
участок Московского шоссе от ул. Совхозная до 19 км. Д.1 «Б»
Дата: 4 апреля 2018 , 15:35
238
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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