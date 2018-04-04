Киноизмышлизм. Смешно про армию













Сержант Билко (12+)





В 1996 году британский режиссер Джонатан Линн снял, на мой взгляд, лучший фильм в своей карьере. Да, остальные его работы, будь то «Мой кузен Винни» или «Девять ярдов», - это тоже неплохие комедии, но «Сержант Билко» совсем на другом уровне. Фильм, как вы уже догадались, рассказывает нам о Сержанте Билко — блестящем мошеннике, острослове и неисправимом спорщике. Он — самый неблагонадежный человек в округе, и при этом его любят все. Эрнест Билко заведует гаражом на военной базе. Он обладает особым даром «ставить диагноз» сломанным машинам, не открывая крышки капота. Кроме того, Эрнест повсюду находит деньги по запаху. О похождениях этого обаятельного афериста в армии и рассказывает эта искрометная комедия. Главную роль в фильме исполнил блестящий комик Стив Мартин, а его возлюбленную сыграла Гленн Хедли. Мартин и Хедли уже играли вместе в шедевральной комедии «Отпетые мошенники» (1988). Кроме того, в «Сержанте Билко» снялся Дэн Эйройд («Охотники за Приведениями», «Братья Блюз»), а за сценарий и шутки в фильме отвечал Энди Брэкман – один из авторов популярного в США комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Эта комедия проверена временем и смешит даже сегодня.









































Майор Пэйн (16+)







Если вы смотрели этот фильм, то, скорее всего, ваше лицо уже озарила улыбка, а на ум сразу пришла сказка про «Паровозик, который смог». Если вы пропустили «Майора Пэйна» (1995), то вкратце расскажу о чем он. Фильм снял американский режиссер и продюсер Ник Касл. Как и в случае с Джонатаном Линном, это его лучшая работа. Комедия повествует нам о машине для убийств по имени Бенсон Пэйн. Ему никак не присвоят звание полковника по одной причине — он умеет только убивать и ни на что другое просто не способен. В итоге, когда убивать стало уже просто некого, Пэйна отправляют в отставку. Работа в полиции ему не подходит, и наш герой умирает от скуки в одном из номеров отеля. Неожиданно он получает предложение стать инструктором по военной подготовке в военном учебном заведении. О том, как сложатся отношения «жестокосердного солдафона» с юными подопечными и одной весьма привлекательной преподавательницей, рассказывает эта веселая комедия, полная забавных шуток и смешных ситуаций. Поверьте, наблюдать за майором Пэйном в исполнении Дэймона Уайнса сплошное удовольствие. Я смотрел этот фильм бессчетное количество раз, и он до сих пор меня смешит.





































ДМБ (16+)





Сатирическую комедию «ДМБ», или «Дембель», режиссер Роман Качанов снял в 2000 году, написав сценарий к картине на пару с талантливым актером Иваном Охлобыстиным. Уже в следующем году Качанов и Охлобыстин снимут самобытный «Даун Хаус». Да, это были хорошие времена. Потом Роман Качанов пошел по наклонной как режиссер. Качество его картин стремительно ухудшалось («Взять Тарантину», «Неваляшка»), пока не достигло абсолютного дна в 2016 году («Повелители снов»). Но вот «ДМБ» от этого хуже не становится. Фильм рассказывает историю трех парней, которых судьба сводит вместе на призывном пункте. Студент Штык соблазнил профессорскую жену; рабочий парень Бомба спалил дотла родной завод; завсегдатай казино Пуля скрывается от кредиторов. В армии, до момента принятия присяги, их всех ждут самые невероятные похождения и приключения. Фильм разбит на четыре новеллы с прологом, связанные общим последовательным сюжетом. Эта сатирическая комедия получила множество заслуженных наград на различных фестивалях и до сих пор не утратила актуальность. На волне успеха первой части было снято множество продолжений: «ДМБ-002», «ДМБ-003», «ДМБ-004» и «ДМБ-снова в бою», уже без участия режиссера и некоторых актеров. Вот эти картины обходите стороной.





























Добровольцы поневоле (16+)







Режиссер Айван Райтман и актер Билл Мюррей – это всегда беспроигрышный дуэт. «Фрикадельки», «Охотники за приведениями», «Добровольцы поневоле» - каждый из этих фильмов хорош. «Добровольцы поневоле» (1981) рассказывают историю Джона Уингера (Билл Мюррей), который в один ужасный день потерял работу, лишился машины, расстался со своей квартирой и с любимой девушкой. Как жить дальше? Джон принимает волевое решение пойти добровольцем в армию и уговаривает своего друга Рассела присоединиться к нему. Герои надеются с помощью армии стать настоящими магнитами для красавиц, которых во все времена притягивали военная выправка и доблесть. Итак, двое патриотов поступают на службу в армию, и вопрос уже не в том, смогут ли они что-то сделать для страны, а в том, сможет ли страна вынести то, что они сделают для нее. Рассела сыграл Харольд Рэмис, с которыми Билл Мюррей уже снимался в «Охотниках за приведениями». «Добровольцы поневоле» стал первым крупным успехом в большом кино Айвана Райтмана. Отличный и душевный дуэт Мюррея и Рэмиса; великолепный Джон Кэнди в роли бестолкового вояки, который пошел в армию, чтобы похудеть; молодая и обаятельная Шон Янг - классика, как она есть. И просто хорошая армейская комедия.

































Солдаты Буффало (16+)





Еще одна сатирическая комедия, но в отличие от российского «ДМБ» уже британо-германской сборки. «Солдаты Буффало» (2001) сюжетно несколько напоминают «Сержанта Билко», ведь фильм рассказывает об обаятельном мошеннике Элвуде, который служит на американской военной базе под Штуттгартом, а в свободное время занимается торговлей армейским имуществом. А еще он влюблен в дочку нового командира, который жаждет разделаться с нахальным мошенником. Но если разобраться, то почти каждая армейская комедия рассказывает нам об аферистах и раздолбаях, которые пытаются получить личную выгоду от службы в вооруженных силах. В отличие от «Сержанта Билко», который был просто авантюрной комедией, «Солдаты Буффало» больше сатира. Главного героя сыграл Хоакин Феникс, а противостоит ему сержант Берман в исполнении Эда Харриса, которому не привыкать играть суровых солдафонов. «Солдаты Буффало» — это сатира на тему международных защитников, в которой нет хороших, добрых и законопослушных персонажей.





























Приятного просмотра!