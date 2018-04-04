С 2019 года программа переселения граждан из аварийного жилья в Самарской области станет бессрочной
Сегодня в регионе нуждаются в новых домах 23 тысячи жителей.
Всего на программу переселения из ветхого и аварийного жилья в Самарской области в 2012-2018 годах было выделено больше 11 миллиардов рублей. На эти деньги новые квартиры получили более 20 тысяч человек, чье жилье было признано аварийным после 2012 года. В этом году планируется расселить из ветхого жилья людей, чьи дома были признаны аварийными до 2012 года – это 285 жителей Самары, Сызрани и Сергиевского района, говорится в сообщении Самарской губернской думы.
Проблема ветхого жилья остается одной из самых острых во всей стране, поэтому на федеральном уровне планируется возобновить программу с 2019 года. Самарская область готова одной из первых предоставить заявку на участие в новой программе.
С 2019 года переселение граждан из ветхого и аварийного фонда будет осуществляться постоянно и бессрочно. Ежегодные объемы будут планироваться исходя из бюджетных возможностей и муниципалитетов, и всего региона, а также Фонда содействия реформированию. По данным Самарской губернской думы, в будущую программу могут войти около 750 домов в Самаре.
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