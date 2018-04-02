В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Эти фирмы выиграли аукционы городского департамента городского хозяйства и экологии. За работы компании получат в общей сложности 418 миллионов рублей. За эти деньги они отремонтируют в Самаре картами свыше 100 погонных метров более 432 тысяч кв. м покрытия дорог на 38 участках. Работы предусмотрены федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги». Завершить их подрядчики обязаны до 30 сентября 2018 года.
Sgpress.ru стал известен список дорог, которые будут ремонтировать картами. Нужный вам дом вы можете найти на сайте, нажав сочетание клавиш Ctrl и F, а затем введя название улицы в появившемся в углу экрана поисковом окне:
- пр. Карла Маркса от ул. 3-й проезд до ул. Гагарина;
- ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачёва;
- ул. Лукачева от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;
- ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
- 4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;
- ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;
- ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;
- пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
- ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновская;
- ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;
- Саратовский переулок от ул. Пугачёвский тракт до ул. Хасановская;
- Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до ул. Пугачёвский тракт;
- ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса;
- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;
- ул. Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе;
- ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;
- ул. Ново-Вокзальная от ул. Солнечная до ул. Вольская;
- ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского и от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина.
По второму лоту – следующие участки дорог:
- ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;
- ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечная;
- Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда;
- пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста;
- ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянская;
- ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная;
- ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная;
- пер. Ташкентский от ул. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;
- ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская;
- ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;
- ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;
- ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;
- пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;
- пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская;
- пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова;
- ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;
- ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя;
- ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;
- ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе;
- ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайняя.
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