Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе

Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.

Самарский Центр занятости населения (ЦЗН) находится на улице Фрунзе, 117. В него могут обратиться жители Куйбышевского, Красноглинского, Самарского, Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города, а также жители Волжского района области. А вот безработные Кировского, Промышленного и Советского районов Самары должны ехать в подразделение центра на Ново-Вокзальной, 213.

Сегодня обратиться в центр занятости могут граждане от 16 лет до пенсионного возраста, причем не только россияне, но и зарегистрированные на территории РФ иностранцы. Биржа труда работает для здоровых людей и для инвалидов II и III групп.

Чтобы встать на биржу труда, заявитель должен предоставить сотрудникам центра паспорт, а также трудовую книжку и диплом об образовании при наличии. Необходима и справка о средней заработной плате за последние 3 месяца, если человек претендует на максимальное пособие. Вся процедура постановки безработного на учет, начиная от проверки документов до написания заявления и регистрации, занимает до 45 минут.

Пока вставшему на учет самарцу ищут работу, он получает пособие. Срок и размеры выплаты ограничены. Минимальная выплата сегодня составляет 850 рублей в месяц, а максимальная – 4900 рублей. Причем на максимальное пособие могут претендовать только граждане, имеющие не менее 26 недель официального рабочего стажа и уволенные по своему желанию или по соглашению сторон. Они будут получать 4900 рублей в месяц в течение 18 месяцев. А вот те, кто проработал меньше 26 недель или был уволен за нарушение трудовой дисциплины, могут рассчитывать лишь на 850 рублей в месяц.

В самарском ЦЗН на учете числятся около 3837 человек. При этом на городском рынке труда открыто 11487 вакансий.

- Сейчас востребованы водители, продавцы, слесари, - рассказывает начальник отдела содействия гражданам в поиске работы ЦЗН Анна Гурова. - Больше всего безработных, зарегистрированных в центре занятости, это люди с высшим образованием, желающие занять руководящие должности или вакансии служащих, а вот на рынке труда больше востребованы рабочие специальности.

Таким образом, в Самаре существует дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. Вместе с тем, в Центре занятости отмечают, что в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, численность обратившихся безработных уменьшилась в 1,2 раза – с 3302 до 2748 человек. Из них официальный статус безработного получили всего 986 человек.

По информации Анны Гуровой, больше всего безработных зарегистрировано в Кировском, Промышленном и Советском районах Самары, меньше всего - в Самарском районе.

Больше половины нетрудоустроенных самарцев, а именно 58%, уволились с последнего места работы по собственному желанию. Еще 19% горожан потеряли работу в связи с сокращением штата или ликвидации предприятий. 12% самарцев расстались с работодателями по соглашению сторон. Как и год назад, большинство безработных (59%) – это самарцы в возрасте старше 40 лет. Из них 54% мужчин и 46% женщин.