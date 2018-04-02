Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
Самарский Центр занятости населения (ЦЗН) находится на улице Фрунзе, 117. В него могут обратиться жители Куйбышевского, Красноглинского, Самарского, Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города, а также жители Волжского района области. А вот безработные Кировского, Промышленного и Советского районов Самары должны ехать в подразделение центра на Ново-Вокзальной, 213.
Сегодня обратиться в центр занятости могут граждане от 16 лет до пенсионного возраста, причем не только россияне, но и зарегистрированные на территории РФ иностранцы. Биржа труда работает для здоровых людей и для инвалидов II и III групп.
Чтобы встать на биржу труда, заявитель должен предоставить сотрудникам центра паспорт, а также трудовую книжку и диплом об образовании при наличии. Необходима и справка о средней заработной плате за последние 3 месяца, если человек претендует на максимальное пособие. Вся процедура постановки безработного на учет, начиная от проверки документов до написания заявления и регистрации, занимает до 45 минут.
Пока вставшему на учет самарцу ищут работу, он получает пособие. Срок и размеры выплаты ограничены. Минимальная выплата сегодня составляет 850 рублей в месяц, а максимальная – 4900 рублей. Причем на максимальное пособие могут претендовать только граждане, имеющие не менее 26 недель официального рабочего стажа и уволенные по своему желанию или по соглашению сторон. Они будут получать 4900 рублей в месяц в течение 18 месяцев. А вот те, кто проработал меньше 26 недель или был уволен за нарушение трудовой дисциплины, могут рассчитывать лишь на 850 рублей в месяц.
В самарском ЦЗН на учете числятся около 3837 человек. При этом на городском рынке труда открыто 11487 вакансий.
- Сейчас востребованы водители, продавцы, слесари, - рассказывает начальник отдела содействия гражданам в поиске работы ЦЗН Анна Гурова. - Больше всего безработных, зарегистрированных в центре занятости, это люди с высшим образованием, желающие занять руководящие должности или вакансии служащих, а вот на рынке труда больше востребованы рабочие специальности.
Таким образом, в Самаре существует дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. Вместе с тем, в Центре занятости отмечают, что в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, численность обратившихся безработных уменьшилась в 1,2 раза – с 3302 до 2748 человек. Из них официальный статус безработного получили всего 986 человек.
По информации Анны Гуровой, больше всего безработных зарегистрировано в Кировском, Промышленном и Советском районах Самары, меньше всего - в Самарском районе.
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