ООО «Самараавтогаз» арендует автопарк МП «Пассажиравтотранс» на пять лет
Это необходимо для выплаты накопленных долгов муниципального предприятия. Объемы пассажирских перевозок, льготы и ранее установленные тарифы останутся прежними.
Как рассказал sgpress.ru руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин, данное решение стало вынужденной мерой для города, поскольку сейчас предприятие не в состоянии своевременно находить средства для оплаты текущих платежей.
Основной причиной состояния предприятия называется недофинансирование из бюджетов на протяжении ряда лет. Себестоимость перевозки превышает тарифы для населения. При этом разница в последние годы компенсировалась не в полном объеме, из-за чего «ПАТ» и оказался в критической ситуации.
Так, в 2016 году себестоимость перевозки одного пассажира на автобусе составляла 29 рублей, в том время, как городской бюджет компенсировал перевозку льготников до 25 рублей, а областной – до 23 рублей. В 2017 году сумма недополученных доходов из бюджетов всех уровней составила 150 млн. рублей.
Кроме того, начиная с 2015 года снижался объем субсидий из городского бюджета. Если в 2015 году это были 212 млн. рублей, то в 2016 уже 122 млн.
При этом, перед предприятием стоит задача постоянного обновления автобусного парка и увеличения подвижного состава. За неимением достаточного объема средств, было принято решение приобрести новые автобусы по лизинговой схеме. Было закуплено 125 автобусов.
Однако в условиях усеченного финансирования из бюджета, лизинговые платежи оказались для предприятия непосильной ношей, и это также негативно сказалось на его финансовом состоянии.
- Предприятие находится в тяжелой ситуации, мы следим за выплатой заработной платы сотрудникам, а также находимся в постоянном диалоге с поставщиками, чтобы иметь возможность предоставления отсрочки по счетам, - отметил Юрий Тапилин.
Начиная с осени 2017 года, городской департамент транспорта изучал различные варианты вывода предприятия из кризиса. Рассматривались предложения по заключению концессионного соглашения и даже приватизации «ПАТа».
В результате длительных обсуждений был выбран путь сдачи имущества в аренду, при котором муниципальное предприятие будет сохранено. По итогам аукциона победило предложение ООО «Самараавтогаз». Организация сохранит объем пассажирских перевозок, обеспечит погашение долгов - порядка 500 млн. рублей.
- Для администрации эта мера вынужденная. Но то решение, которое было найдено, реальное, выполнимое и оно позволит не только выправить ситуацию, но и в дальнейшем выполнять транспортную работу, - подчеркнул руководитель департамента транспорта.
- Для нашего предприятия — это дополнительная нагрузка. Но у нас есть конструктивное взаимодействие с городскими властями, и есть понимание всех проблем отрасли, - отмечает управляющий ООО «Самараавтогаз» Дмитрий Камынин.
Договор аренды имущества муниципального предприятия заключен на 5 лет. До конца 2018 года сумма арендных платежей составит более 100 млн. рублей. По словам Юрия Тапилина, суммарно за весь период в отрасль пассажирского автомобильного транспорта будет привлечено свыше 1 млрд. рублей.
Кроме того, тарифы для пассажиров остаются на прежнем уровне, сохраняются все виды льгот, действующие сейчас на муниципальном транспорте. Также сохраняются традиционные маршруты на дачных перевозках и в дни религиозных праздников.
В целом, по мнению Юрия Тапилина, для жителей города переход должен пройти максимально незамеченным: те маршруты, которые действуют в городе, сохраняются, перевозки выполняются в прежних объемах. При этом муниципальное предприятие сохраняется как юридическое лицо. Его основным видом деятельности станет сдача имущества в аренду. Когда закончатся договоры аренды, переданный автопарк останется на балансе предприятия.
Кроме того, предприятие берет на себя обязательство обновить технику. Как пояснил Дмитрий Камынин, в Самару уже прибыло 30 автобусов из 100 запланированных. Новые автобусы полностью отвечают требованиям транспортной безопасности.
Необходимо отметить, что «Самараавтогаз» работает на рынке с 2014 года. Предприятие обслуживает 2, 5д, 13, 24, 34, 41, 67, 70 и многие другие маршруты. При этом, в автобусах перевозчика действуют те же льготы и безналичные способы расчета, что и на муниципальном транспорте. Предприятие соблюдает все нормы транспортной безопасности, автобусы проходят предрейсовый и послерейсовый осмотр, водители также проходят медицинское освидетельствование.
Сохранятся и рабочие места для сотрудников МП «Пассажиравтотранс»: им предложено перевестись на работу в организацию инвестора. При этом будут сохранены условия трудовых договоров. Сейчас действует постоянная рабочая группа с привлечением представителей профсоюзных организаций, которая следит за переходом сотрудников.
- На сегодняшний день заявления поданы от 261 сотрудника МП «ПАТ», эта работа идет в плановом режиме. Сотрудники предприятия увольняются, мы принимаем их в нашу организацию. В заключаемом договоре прописано, что по истечении полугода с момента работы в «Самара Авто Газ» сотрудник единовременно получает два средних заработка за последний год работы в МП «Пассажиравтотранс», - отметил Дмитрий Камынин.
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