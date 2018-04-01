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Кто продает некачественное молоко в Самаре

Как выбрать молочные продукты, которые не просто не причинят вреда здоровью, но и будут действительно полезны? Почему производители предпочитают выгоду и готовы рисковать хорошей репутацией? Какой товар не стоит покупать ни в коем случае? Почему подделки наполняют магазины? Об этом рассказал заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Самарской области Владимир Кооп. 
 
Молоко и его производные - кефир, творог, сливочное масло - занимают одно из главных мест в рационе человека. Этим нередко пользуются недобросовестные производители. Под видом натурального продукта предлагают совсем иное: обрат (то, что остается после снятия жира с натурального молока) или разведенный порошок. Добавляют красители «под молоко», ароматизаторы, консерванты. Для «густоты» в ход идет растительное масло, чаще всего пальмовое. Такой напиток ни в коем случае нельзя называть молоком. Он в лучшем случае будет безвредным, но может оказаться и опасным, вызвать, например, аллергию.  
 
- Проблема фальсифицированного молока актуальна не только для Самарской области. Нам за наши деньги предлагают не то, что мы хотим. Это настоящая афера, - сказал Кооп. - Причем фальсификат идет не только в магазины, но и в школы, детские сады, больницы. Они объявляют тендер на поставку молочной продукции, а конкурс выигрывает то предприятие, которое предлагает наименьшую цену. 
 
Как заявил заместитель руководителя управления, активная борьба с фальсификацией молочной продукции в регионе ведется с 2015 года. По каждому случаю проводится тщательное расследование. 
 
- В четвертом квартале 2015 года и первом полугодии 2016 года процент фальсифицированной продукции в регионе доходил до 62, - говорит Кооп.
 
Сейчас доля выявляемости молочного фальсификата составляет 23-24 процента, штрафные санкции испугали часть производителей. Но другие производят продукцию настолько большими объемами, что наказание в 300 тысяч рублей их не страшит: прибыль с лихвой компенсирует финансовые потери. Например, натуральное масло стоит около 600 рублей за килограмм, а себестоимость подделки - около 200. Доход подсчитать несложно. Кроме того, каждый факт выявления фальсификата надо доказать в суде, что не так просто. 
 
Владимир Кооп озвучил список из 11 предприятий региона, к продукции которых у Россельхознадзора были претензии. Это ООО «Елховский молокозавод», ООО «АТЛ Плюс», ООО «Молпромсервис», ООО «ЕМЗ», ООО «Красноярское молоко», ООО «Наш продукт», ООО «ЭкоПром», ООО «Экопродукт», ООО «Самарский продукт», ООО «Молочный мир», ОАО «Кошкинский». «Неправильное» молоко к нам везут также из Московской, Пензенской и Ульяновской областей. 
 
Россельхознадзор и Роспотребнадзор обещают, что продолжат борьбу с нарушениями. 
Дата: 1 апреля 2018 , 11:25
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Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Россельхознадзор
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