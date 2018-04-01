Как большевики изменяли русский язык





Один из этапов ликбеза

Реформа правописания означала настоящую революцию в области языкознания. Она стала первым этапом кампании по ликвидации неграмотности в России. И гордостью молодого советского правительства.

Однако, по словам куратора выставки «Изъятие» Ильи Саморукова, большевики приписали себе то, что готовилось лучшими учеными Российской империи с начала 1900-х годов.

Изменения в правописании разрабатывала Орфографическая подкомиссия при Императорской академии наук. Еще в 1904 году идеи были оформлены в виде «Предварительного сообщения». Семь лет спустя особое совещание при академии наук одобрило выводы комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально продумать основные части реформы. Нововведения касались ряда правил, в том числе исключения нескольких букв из состава алфавита.

- Действительно, некоторые буквы древнего церковнославянского письма уже не играли прежней роли, случаи их написания нужно было специально заучивать, - рассказывает Илья Саморуков. - В итоге из-за этого возникало множество орфографических ошибок.

На стендах в Музее модерна - старые самарские газеты. Прочитать статьи в них - почти непосильная задача для современных школьников. Зато как вычурно-красиво смотрятся вывески с «ерами» и «ятями»! Старинные изысканные шрифты - неотъемлемая часть эпохи ар-нуво, в которой даже афиши и реклама становились объектами искусства.

Однако устаревшие правила орфографии затрудняли сдачу вступительных экзаменов в учебные заведения. И не только по русскому языку, но и по другим предметам. Все это тормозило научный прогресс и распространение просвещения в России. И могло стать большим препятствием в проведении широкой кампании по ликвидации неграмотности, которую развернули большевики.





Латинский алфавит или кириллица?

Нужно отметить, что революционеры, задумывая реформу, выдвигали различные предложения. Многие, например, вообще хотели, чтобы русские перешли на латинский алфавит. Это хорошо согласовывалось с идеей мировой революции. Их поддержала часть лингвистов. А именно те специалисты, которые впоследствии создали с нуля письменность отдельных народов СССР, прежде ее не имевших.

Движение за латинизацию развернулось в 1923 году. Первыми на иностранный алфавит перешли ингуши, а вслед за ними почти все народы бывшей империи. Кириллица сохранилась только у славянских народов, а также у чувашей, мордвы, марийцев и удмуртов. Разрабатывали алфавиты даже для самых малочисленных этносов: ижорцев, алеутов и других. Однако уже с 1935 года этот процесс был остановлен. Вскоре все латинизированные алфавиты начали переводить обратно на кириллицу.

- И это связано с политикой. Сталин думал уже не о мировой революции, а о создании собственной империи, обособленной от мира, - поясняет Илья Саморуков.





Трудности перехода

Музейщики специально столкнули мир старой и новой орфографии. На выставке - предметы из 1918 года. Надписи на них имеют старую орфографию: кирпичи с клеймами производителей, реклама «Мальцовского Портландъ цемента», коробки из-под конфет и печенья. И написанные по-новому лозунги на только отпечатанных революционных плакатах: «Вставай, подымайся, рабочий народ!», «За что сражались прежде и за что сражаются теперь?», «Ударные полки Красной армии».

В январе 1918 года первый номер официального органа печати Совета Народных Комиссаров «Газета Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Правительства» вышел (равно как и последующие) в реформированной орфографии, в точном соответствии с изменениями, предусмотренными в Декрете. В частности, букву «ъ» стали использовать только в разделительной функции. Однако прочие издания на территории, подконтрольной большевикам, продолжали выходить в основном в старом варианте. В частности, официальный орган ВЦИК «Известия» ограничился лишь неиспользованием «ъ», в том числе и в разделительной функции (заменяя букву апострофом). Так же печатали и газету «Правда». «Декрет о введении новой орфографии» за подписью Покровского и Бонч-Бруевича от 10 октября 1918 года возымел фактическое действие. Хотя и с опозданием, «Известия» и «Правда» перешли на новое правописание.

Реформу проводили железной рукой. Сохранились воспоминания о том, что посланные в типографии матросы изымали из наборных касс исключенные буквы Ѣ (ять), Ѳ (фи- та), i десятеричное и Ъ (ер), то есть твердый знак. Последний исключался только на конце слова, но необразованные бойцы выбрасывали и его.

Не все шло гладко. Из фондов музея имени П.В. Алабина извлекли указ о проведении в Самаре революционного шествия, подписанный большевиком Алексеем Галактионовым, в котором - настоящая смесь из старой и новой форм слов. Видимо, переходить на новую орфографию было совсем не легким делом. Сначала правописание просто было неустойчивым, но с приходом белых в Самару писать постарому или по-новому стало политическим вопросом. И долгое время революция в языке ассоциировалась с пролетарской революцией. В качестве протеста многие эмигрантские издания выходили именно на дореформенном языке.

Плюсы и минусы

Реформа орфографии привела к некоторой экономии при письме и типографском наборе, исключив Ъ на конце слов. Тексты стали короче примерно на 1/30. Из русского алфавита исчезли пары букв, обозначающих одни и те же звуки (Ѣ и Е; Ѳ и Ф; І, Ѵ и И). Таким образом, алфавит стал ближе к реальной фонологической системе языка.

Признанный авторитет в области лингвистики, профессор Куйбышевского педагогического института Александр Гвоздев писал: «Сравнительная простота нашей орфографии во многом обусловлена историческими декретами советского правительства».

Но у реформы были и противники. Ведь она затрагивала не только орфографию, но и грамматику. И даже орфоэпию (раздел языкознания, который изучает основные правила устной речи. - Прим. ред.). Старое написание слов прочно вошло в поэзию, на нем держались рифмы Пушкина и Тютчева. Для представителей Серебряного века реформа вообще была подобна катастрофе. Поэтесса Зинаида Гиппиус жаловалась, что большевики ввели «слепую, искажающую нормы языка орфографию». Между тем с проведением реформы стало меняться само мышление людей. Оно становилось более приземленным и прагматичным. Революция в языке ознаменовала закат романтичной поэзии Серебряного века.





Вячеслав Иванова, поэт-символист:

- Язык наш запечатлевается в благолепных письменах: измышляют новое, на вид упрощенное, на деле же более затруднительное - ибо менее отчетливое - как стертая монета - правописание, которым нарушается преемственно сложившаяся соразмерность и законченность его начертательных форм, отражающая верным зеркалом его морфологическое строение. Но чувство формы нам претит: разнообразие форм противно началу все изглаживающего равенства.

Справка «СГ»

В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы ять, фита, І - «и десятеричное». Вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; исключался твердый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов. В документах ничего не говорилось о судьбе редкой и выходившей из практического употребления еще до 1917 года буквы ижица, но на практике после реформы она окончательно исчезла из алфавита.