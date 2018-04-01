01 апреля 2018 года,
11:46
$ 57.26    70.56   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Как большевики изменяли русский язык

На этой неделе в Музее модерна открылась выставка «Изъятие», рассказывающая о реформе орфографии в России. Она произошла почти сразу после установления власти большевиков в 1917 году. Декретом за подписью наркома просвещения Анатолия Луначарского «всем правительственным и государственным изданиям» предписывалось с 1 января 1918 года «печататься согласно новому правописанию». 

Один из этапов ликбеза 
 
Реформа правописания означала настоящую революцию в области языкознания. Она стала первым этапом кампании по ликвидации неграмотности в России. И гордостью молодого советского правительства. 
 
Однако, по словам куратора выставки «Изъятие» Ильи Саморукова, большевики приписали себе то, что готовилось лучшими учеными Российской империи с начала 1900-х годов. 
 
Изменения в правописании разрабатывала Орфографическая подкомиссия при Императорской академии наук. Еще в 1904 году идеи были оформлены в виде «Предварительного сообщения». Семь лет спустя особое совещание при академии наук одобрило выводы комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально продумать основные части реформы. Нововведения касались ряда правил, в том числе исключения нескольких букв из состава алфавита. 
 
- Действительно, некоторые буквы древнего церковнославянского письма уже не играли прежней роли, случаи их написания нужно было специально заучивать, - рассказывает Илья Саморуков. - В итоге из-за этого возникало множество орфографических ошибок.
 
На стендах в Музее модерна - старые самарские газеты. Прочитать статьи в них - почти непосильная задача для современных школьников. Зато как вычурно-красиво смотрятся вывески с «ерами» и «ятями»! Старинные изысканные шрифты - неотъемлемая часть эпохи ар-нуво, в которой даже афиши и реклама становились объектами искусства. 
 
Однако устаревшие правила орфографии затрудняли сдачу вступительных экзаменов в учебные заведения. И не только по русскому языку, но и по другим предметам. Все это тормозило научный прогресс и распространение просвещения в России. И могло стать большим препятствием в проведении широкой кампании по ликвидации неграмотности, которую развернули большевики. 

Латинский алфавит или кириллица? 
 
Нужно отметить, что революционеры, задумывая реформу, выдвигали различные предложения. Многие, например, вообще хотели, чтобы русские перешли на латинский алфавит. Это хорошо согласовывалось с идеей мировой революции. Их поддержала часть лингвистов. А именно те специалисты, которые впоследствии создали с нуля письменность отдельных народов СССР, прежде ее не имевших. 
 
Движение за латинизацию развернулось в 1923 году. Первыми на иностранный алфавит перешли ингуши, а вслед за ними почти все народы бывшей империи. Кириллица сохранилась только у славянских народов, а также у чувашей, мордвы, марийцев и удмуртов. Разрабатывали алфавиты даже для самых малочисленных этносов: ижорцев, алеутов и других. Однако уже с 1935 года этот процесс был остановлен. Вскоре все латинизированные алфавиты начали переводить обратно на кириллицу. 
 
- И это связано с политикой. Сталин думал уже не о мировой революции, а о создании собственной империи, обособленной от мира, - поясняет Илья Саморуков. 

Трудности перехода 
 
Музейщики специально столкнули мир старой и новой орфографии. На выставке - предметы из 1918 года. Надписи на них имеют старую орфографию: кирпичи с клеймами производителей, реклама «Мальцовского Портландъ цемента», коробки из-под конфет и печенья. И написанные по-новому лозунги на только отпечатанных революционных плакатах: «Вставай, подымайся, рабочий народ!», «За что сражались прежде и за что сражаются теперь?», «Ударные полки Красной армии». 
 
В январе 1918 года первый номер официального органа печати Совета Народных Комиссаров «Газета Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Правительства» вышел (равно как и последующие) в реформированной орфографии, в точном соответствии с изменениями, предусмотренными в Декрете. В частности, букву «ъ» стали использовать только в разделительной функции. Однако прочие издания на территории, подконтрольной большевикам, продолжали выходить в основном в старом варианте. В частности, официальный орган ВЦИК «Известия» ограничился лишь неиспользованием «ъ», в том числе и в разделительной функции (заменяя букву апострофом). Так же печатали и газету «Правда». «Декрет о введении новой орфографии» за подписью Покровского и Бонч-Бруевича от 10 октября 1918 года возымел фактическое действие. Хотя и с опозданием, «Известия» и «Правда» перешли на новое правописание. 
 
Реформу проводили железной рукой. Сохранились воспоминания о том, что посланные в типографии матросы изымали из наборных касс исключенные буквы Ѣ (ять), Ѳ (фи- та), i десятеричное и Ъ (ер), то есть твердый знак. Последний исключался только на конце слова, но необразованные бойцы выбрасывали и его. 
 
Не все шло гладко. Из фондов музея имени П.В. Алабина извлекли указ о проведении в Самаре революционного шествия, подписанный большевиком Алексеем Галактионовым, в котором - настоящая смесь из старой и новой форм слов. Видимо, переходить на новую орфографию было совсем не легким делом. Сначала правописание просто было неустойчивым, но с приходом белых в Самару писать постарому или по-новому стало политическим вопросом. И долгое время революция в языке ассоциировалась с пролетарской революцией. В качестве протеста многие эмигрантские издания выходили именно на дореформенном языке. 
 
Плюсы и минусы 
 
Реформа орфографии привела к некоторой экономии при письме и типографском наборе, исключив Ъ на конце слов. Тексты стали короче примерно на 1/30. Из русского алфавита исчезли пары букв, обозначающих одни и те же звуки (Ѣ и Е; Ѳ и Ф; І, Ѵ и И). Таким образом, алфавит стал ближе к реальной фонологической системе языка. 
 
Признанный авторитет в области лингвистики, профессор Куйбышевского педагогического института Александр Гвоздев писал: «Сравнительная простота нашей орфографии во многом обусловлена историческими декретами советского правительства». 
 
Но у реформы были и противники. Ведь она затрагивала не только орфографию, но и грамматику. И даже орфоэпию (раздел языкознания, который изучает основные правила устной речи. - Прим. ред.). Старое написание слов прочно вошло в поэзию, на нем держались рифмы Пушкина и Тютчева. Для представителей Серебряного века реформа вообще была подобна катастрофе. Поэтесса Зинаида Гиппиус жаловалась, что большевики ввели «слепую, искажающую нормы языка орфографию». Между тем с проведением реформы стало меняться само мышление людей. Оно становилось более приземленным и прагматичным. Революция в языке ознаменовала закат романтичной поэзии Серебряного века. 

Вячеслав Иванова, поэт-символист:
 
- Язык наш запечатлевается в благолепных письменах: измышляют новое, на вид упрощенное, на деле же более затруднительное - ибо менее отчетливое - как стертая монета - правописание, которым нарушается преемственно сложившаяся соразмерность и законченность его начертательных форм, отражающая верным зеркалом его морфологическое строение. Но чувство формы нам претит: разнообразие форм противно началу все изглаживающего равенства.
 
Справка «СГ»
 
В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы ять, фита, І - «и десятеричное». Вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; исключался твердый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов. В документах ничего не говорилось о судьбе редкой и выходившей из практического употребления еще до 1917 года буквы ижица, но на практике после реформы она окончательно исчезла из алфавита. 
Дата: 1 апреля 2018 , 11:15
88
Автор текста: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Кто продает некачественное молоко в Самаре
1 апреля 2018
78
Кто продает некачественное молоко в Самаре
Как большевики изменяли русский язык
1 апреля 2018
88
Как большевики изменяли русский язык
Рассказы о Валерии Грушине
1 апреля 2018
80
Рассказы о Валерии Грушине
Приключения мещанина в Самаре. Про мальчика и революцию
31 марта 2018
388
Приключения мещанина в Самаре. Про мальчика и революцию
В музее Алабина открылась новая космическая выставка
31 марта 2018
406
В музее Алабина открылась новая космическая выставка
В Рощинском прошли сборы военкомов
31 марта 2018
393
В Рощинском прошли сборы военкомов
Главное за неделю в Самаре
30 марта 2018
377
 
Главное за неделю в Самаре
В историческом центре Самары появится еще один памятник
30 марта 2018
648
2
В историческом центре Самары появится еще один памятник
В Самаре уберут металлические торговые ряды у ТЦ «Стара-Загорский»
30 марта 2018
688
В Самаре уберут металлические торговые ряды у ТЦ «Стара-Загорский»
Лента новостей
1 апреля 2018 , 11:25
78
Кто продает некачественное молоко в Самаре
Какой товар не стоит покупать ни в коем случае?
1 апреля 2018 , 11:15
88
Как большевики изменяли русский язык
На этой неделе в Музее модерна открылась выставка «Изъятие», рассказывающая о...
1 апреля 2018 , 11:04
80
Рассказы о Валерии Грушине
В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти парня,...
31 марта 2018 , 09:40
388
Приключения мещанина в Самаре. Про мальчика и революцию
На страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о...
31 марта 2018 , 09:37
406
В музее Алабина открылась новая космическая выставка
Музей имени П.В. Алабина и Тольяттинская уфологическая комиссия представили совместную...
31 марта 2018 , 09:35
393
В Рощинском прошли сборы военкомов
В пятницу, 30 марта, в преддверии весеннего призыва в Вооруженные силы России, в поселке...
30 марта 2018 , 20:00
377
 
Главное за неделю в Самаре
 Самые заметные новости недели, с 27 по 30 марта, по версии sgpress.ru.
30 марта 2018 , 16:19
648
В историческом центре Самары появится еще один памятник
Жители Самарского района решат, кому установят памятник в сквере на пересечении Садовой и...
30 марта 2018 , 15:05
688
В Самаре уберут металлические торговые ряды у ТЦ «Стара-Загорский»
Их демонтируют в апреле.
30 марта 2018 , 14:29
549
На чем стоит Самара. Постников овраг - мамонты, бизоны и носороги
Много-много лет назад в районе разворотного кольца трамваев на улице Ново-Садовой существовали...
Все новости
Календарь
Апрель  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
3450
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
4 марта 2018
2959
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
2817
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2488
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
2381
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
488
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
5 марта 2018
1464
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
1167
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
860
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1996
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.