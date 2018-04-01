01 апреля 2018 года,
11:46
$ 57.26    70.56   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Рассказы о Валерии Грушине

В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти парня, который пожертвовал своей жизнью ради спасения детей. Тамара Муравьева - из числа самых верных друзей Валерия Грушина. Общались они девять лет. Вплоть до его гибели. А потом посвятила она ему всю свою жизнь. Тамара Алексеевна - один из основателей фестиваля и клуба имени Валерия Грушина, директор одноименного музея. Каким же был наш знаменитый земляк?
 
Валерка давно мечтал сходить на реку Уду по материалам писателя Георгия Федосеева, который был еще и геодезистом. А встреча в политехе с автором книг «Злой дух Ямбуя», «Смерть меня подождет» усилила это желание. Он не отходил от Георгия Анисимовича. Чувствовал родство душ. 
 
Времени на подготовку к экспедиции было маловато. Рассчитывали, что армейские сборы окончатся в конце июля, а в 1967-м они прихватили и август. Раздумывать было некогда. Идти в поход намеревались человек шесть. Но со сборов, к сожалению, все возвращались в разное время. И тогда Валера с Женей Недосековым делают заявку на четверых. С третьей категории сложности переходят на вторую. И уходят в поход. С ними две девочки: Света Иохим и Соня Афанасьева. 
 
У туристов есть негласное правило: во время сплава к государственным объектам не приближаться. Мало ли как среагируют. А метеостанция Хадома на пути ребят как раз и была таким объектом. Но встрече с ними обрадовался сам Третьяков, начальник объекта, и оставил ребят ночевать в доме.
 
На лето он забирал из интерната сыновей. В этот раз гостила у него и племянница Людмила. Но настала пора отправлять детей в Нерху. Через три дня начинался учебный год. 
 
Рано утром, оставив на службе своих сотрудников - жену и радистку, Третьяков загрузил лодку. Для интерната он готовил солонину, орехи, вялил хариуса, собирал ягоды: морошку, голубику и так далее. Варенье, соленья. Уложил продукты в тяжелые молочные бидоны. Плюс дети: Лене - 12-й, Людмиле - 13-й, Николеньке - шестой год. Лодка оказалась перегруженной. И Валера, который пошел к реке умыться, увидел, как она перевернулась. И бросился на помощь. 
 
Третьяков вытащил из воды младшего. Валера вначале спас Людмилу. Выбросил ее на камни, оставил на берегу. И бросился за Ленькой. В бурную горную речку. Температура воды - всего восемь градусов. 
 
Леня рассказал мне: «Пока мы были вместе, то держали друг друга. А когда отец по камням потащил меня на берег, я увидел: мелькают руки и ноги парня. Как отцепился, его тут же затянуло потоком». Мальчик слышал, как Валера дважды крикнул: «Помогите!» 
 
Грушин спас двоих детей. А сам... 
 
Как вел себя Третьяков? По берегу метался. Сказал жене, чтобы забрала Людмилу и Николеньку. Потом Третьяков с Женей Недосековым на плоту отправились на поиски. Но ничего не увидели. 
 
Случившееся потрясло всех. Федор Иванович, отец Валеры, военный летчик, взял на себя руководство поисками сына. В Нижнеудинск с ним вылетели Анатолий Головин и Слава Петрухин. Валеру искали местные охотники и рыбаки, авиация, правоохранительные органы, опытные туристы из Куйбышева. В их числе - Миша Кузнецов. По просьбе ректора КуАИ Виктора Павловича Лукачева первый заместитель министра гражданской авиации СССР Борис Павлович Бугаев подключил к поискам вертолеты Иркутского авиаотряда. Но все было безрезультатно. 
 
Не дождались Валеру ни родители, ни друзья. Нет и свидетельства о его смерти. По просьбе Федора Ивановича я пыталась его получить. Отцу хотелось узнать о трагедии как можно больше подробностей. Приехала в Нижнеудинск. Обратилась со всеми необходимыми документами, включая отчеты о каждом поиске, в МВД и загс. Но в выдаче свидетельства отказали. Главный аргумент: заявлений на расследование никто не писал. И уголовное дело возбуждено не было. 
 
В 1968 году на месте гибели Валеры установлен горельеф.

На пути к фестивалю 
 
- В 1967 году мы пытались провести фестиваль памяти Валерия Грушина, - рассказывает Тамара Алексеевна. - Не разрешили. Ни под каким предлогом. Началось: достоин ли?
 
Мы стали искать место для проведения вечера памяти Валеры. Договорились с «Современником». Но ничего не получилось. Все отменили. А Галине Викторовне, руководителю ДК, пришлось отвечать перед идеологическим отделом. 
 
Лишь через год, в 1968-м, мы провели первый фестиваль. Не похожий ни на один другой. Мы сделали все так, как хотел бы Валерка: в непременном союзе человека с природой. Он прошел в Жигулях, в Каменной Чаше. Если бы Валера не погиб, то все равно бы появился такой песенный фестиваль. Для этого были все предпосылки. 
 
Мы с Тамарой Алексеевной в музее имени Валерия Грушина. Вижу, что в любой момент может расплакаться. Ведь из их неразлучной троицы она осталась одна. Миша Кузнецов погиб в 1973 году в лыжном походе по Кольскому полуострову. Замечательный парень. Отслужил в армии. Был награжден медалью «За воинскую доблесть». Все пытался найти свое место в жизни. Скорее всего, остановился бы, полагает Тамара Алексеевна, на профессии геолога. 
 
Она никогда не забудет своих друзей. Всматриваемся в фотографию группы Валеры. Он там тоже есть. Вот Слава Лунев, Борис Есипов... А это самая красивая девушка потока, в которую Валерка был влюблен. 
 
Тамара Алексеевна рассказывает о талантах своего друга. Их было немало. Прекрасно рисовал. Умел шить. 
 
Грушинские фестивали открываются гимном «Маленькая баллада о большом человеке». Написал его Борис Есипов. В нем все, как в рассказе Тамары Алексеевны. О единении с природой: 
 
Ты считал, что кедры словно люди, 

Только нет у них хороших и плохих. 

Ты считал, что кедры тоже любят, 

Понимают песни и стихи. 
 
А еще о полюсе мужества, который Валерка открыл на реке Уде...  
Дата: 1 апреля 2018 , 11:04
80
Автор текста: Татьяна Марченко
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Кто продает некачественное молоко в Самаре
1 апреля 2018
78
Кто продает некачественное молоко в Самаре
Как большевики изменяли русский язык
1 апреля 2018
87
Как большевики изменяли русский язык
Рассказы о Валерии Грушине
1 апреля 2018
80
Рассказы о Валерии Грушине
Приключения мещанина в Самаре. Про мальчика и революцию
31 марта 2018
388
Приключения мещанина в Самаре. Про мальчика и революцию
В музее Алабина открылась новая космическая выставка
31 марта 2018
406
В музее Алабина открылась новая космическая выставка
В Рощинском прошли сборы военкомов
31 марта 2018
393
В Рощинском прошли сборы военкомов
Главное за неделю в Самаре
30 марта 2018
377
 
Главное за неделю в Самаре
В историческом центре Самары появится еще один памятник
30 марта 2018
648
2
В историческом центре Самары появится еще один памятник
В Самаре уберут металлические торговые ряды у ТЦ «Стара-Загорский»
30 марта 2018
688
В Самаре уберут металлические торговые ряды у ТЦ «Стара-Загорский»
Лента новостей
1 апреля 2018 , 11:25
78
Кто продает некачественное молоко в Самаре
Какой товар не стоит покупать ни в коем случае?
1 апреля 2018 , 11:15
87
Как большевики изменяли русский язык
На этой неделе в Музее модерна открылась выставка «Изъятие», рассказывающая о...
1 апреля 2018 , 11:04
80
Рассказы о Валерии Грушине
В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти парня,...
31 марта 2018 , 09:40
388
Приключения мещанина в Самаре. Про мальчика и революцию
На страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о...
31 марта 2018 , 09:37
406
В музее Алабина открылась новая космическая выставка
Музей имени П.В. Алабина и Тольяттинская уфологическая комиссия представили совместную...
31 марта 2018 , 09:35
393
В Рощинском прошли сборы военкомов
В пятницу, 30 марта, в преддверии весеннего призыва в Вооруженные силы России, в поселке...
30 марта 2018 , 20:00
377
 
Главное за неделю в Самаре
 Самые заметные новости недели, с 27 по 30 марта, по версии sgpress.ru.
30 марта 2018 , 16:19
648
В историческом центре Самары появится еще один памятник
Жители Самарского района решат, кому установят памятник в сквере на пересечении Садовой и...
30 марта 2018 , 15:05
688
В Самаре уберут металлические торговые ряды у ТЦ «Стара-Загорский»
Их демонтируют в апреле.
30 марта 2018 , 14:29
549
На чем стоит Самара. Постников овраг - мамонты, бизоны и носороги
Много-много лет назад в районе разворотного кольца трамваев на улице Ново-Садовой существовали...
Все новости
Календарь
Апрель  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
3450
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
4 марта 2018
2959
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
2817
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2488
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
2381
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
488
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
5 марта 2018
1464
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
1167
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
860
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1996
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.