Рассказы о Валерии Грушине

В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти парня, который пожертвовал своей жизнью ради спасения детей. Тамара Муравьева - из числа самых верных друзей Валерия Грушина. Общались они девять лет. Вплоть до его гибели. А потом посвятила она ему всю свою жизнь. Тамара Алексеевна - один из основателей фестиваля и клуба имени Валерия Грушина, директор одноименного музея. Каким же был наш знаменитый земляк?

Валерка давно мечтал сходить на реку Уду по материалам писателя Георгия Федосеева, который был еще и геодезистом. А встреча в политехе с автором книг «Злой дух Ямбуя», «Смерть меня подождет» усилила это желание. Он не отходил от Георгия Анисимовича. Чувствовал родство душ.

Времени на подготовку к экспедиции было маловато. Рассчитывали, что армейские сборы окончатся в конце июля, а в 1967-м они прихватили и август. Раздумывать было некогда. Идти в поход намеревались человек шесть. Но со сборов, к сожалению, все возвращались в разное время. И тогда Валера с Женей Недосековым делают заявку на четверых. С третьей категории сложности переходят на вторую. И уходят в поход. С ними две девочки: Света Иохим и Соня Афанасьева.

У туристов есть негласное правило: во время сплава к государственным объектам не приближаться. Мало ли как среагируют. А метеостанция Хадома на пути ребят как раз и была таким объектом. Но встрече с ними обрадовался сам Третьяков, начальник объекта, и оставил ребят ночевать в доме.

На лето он забирал из интерната сыновей. В этот раз гостила у него и племянница Людмила. Но настала пора отправлять детей в Нерху. Через три дня начинался учебный год.

Рано утром, оставив на службе своих сотрудников - жену и радистку, Третьяков загрузил лодку. Для интерната он готовил солонину, орехи, вялил хариуса, собирал ягоды: морошку, голубику и так далее. Варенье, соленья. Уложил продукты в тяжелые молочные бидоны. Плюс дети: Лене - 12-й, Людмиле - 13-й, Николеньке - шестой год. Лодка оказалась перегруженной. И Валера, который пошел к реке умыться, увидел, как она перевернулась. И бросился на помощь.

Третьяков вытащил из воды младшего. Валера вначале спас Людмилу. Выбросил ее на камни, оставил на берегу. И бросился за Ленькой. В бурную горную речку. Температура воды - всего восемь градусов.

Леня рассказал мне: «Пока мы были вместе, то держали друг друга. А когда отец по камням потащил меня на берег, я увидел: мелькают руки и ноги парня. Как отцепился, его тут же затянуло потоком». Мальчик слышал, как Валера дважды крикнул: «Помогите!»

Грушин спас двоих детей. А сам...

Как вел себя Третьяков? По берегу метался. Сказал жене, чтобы забрала Людмилу и Николеньку. Потом Третьяков с Женей Недосековым на плоту отправились на поиски. Но ничего не увидели.

Случившееся потрясло всех. Федор Иванович, отец Валеры, военный летчик, взял на себя руководство поисками сына. В Нижнеудинск с ним вылетели Анатолий Головин и Слава Петрухин. Валеру искали местные охотники и рыбаки, авиация, правоохранительные органы, опытные туристы из Куйбышева. В их числе - Миша Кузнецов. По просьбе ректора КуАИ Виктора Павловича Лукачева первый заместитель министра гражданской авиации СССР Борис Павлович Бугаев подключил к поискам вертолеты Иркутского авиаотряда. Но все было безрезультатно.

Не дождались Валеру ни родители, ни друзья. Нет и свидетельства о его смерти. По просьбе Федора Ивановича я пыталась его получить. Отцу хотелось узнать о трагедии как можно больше подробностей. Приехала в Нижнеудинск. Обратилась со всеми необходимыми документами, включая отчеты о каждом поиске, в МВД и загс. Но в выдаче свидетельства отказали. Главный аргумент: заявлений на расследование никто не писал. И уголовное дело возбуждено не было.

В 1968 году на месте гибели Валеры установлен горельеф.





На пути к фестивалю

- В 1967 году мы пытались провести фестиваль памяти Валерия Грушина, - рассказывает Тамара Алексеевна. - Не разрешили. Ни под каким предлогом. Началось: достоин ли?

Мы стали искать место для проведения вечера памяти Валеры. Договорились с «Современником». Но ничего не получилось. Все отменили. А Галине Викторовне, руководителю ДК, пришлось отвечать перед идеологическим отделом.

Лишь через год, в 1968-м, мы провели первый фестиваль. Не похожий ни на один другой. Мы сделали все так, как хотел бы Валерка: в непременном союзе человека с природой. Он прошел в Жигулях, в Каменной Чаше. Если бы Валера не погиб, то все равно бы появился такой песенный фестиваль. Для этого были все предпосылки.

Мы с Тамарой Алексеевной в музее имени Валерия Грушина. Вижу, что в любой момент может расплакаться. Ведь из их неразлучной троицы она осталась одна. Миша Кузнецов погиб в 1973 году в лыжном походе по Кольскому полуострову. Замечательный парень. Отслужил в армии. Был награжден медалью «За воинскую доблесть». Все пытался найти свое место в жизни. Скорее всего, остановился бы, полагает Тамара Алексеевна, на профессии геолога.

Она никогда не забудет своих друзей. Всматриваемся в фотографию группы Валеры. Он там тоже есть. Вот Слава Лунев, Борис Есипов... А это самая красивая девушка потока, в которую Валерка был влюблен.

Тамара Алексеевна рассказывает о талантах своего друга. Их было немало. Прекрасно рисовал. Умел шить.

Грушинские фестивали открываются гимном «Маленькая баллада о большом человеке». Написал его Борис Есипов. В нем все, как в рассказе Тамары Алексеевны. О единении с природой:

Ты считал, что кедры словно люди,





Только нет у них хороших и плохих.





Ты считал, что кедры тоже любят,





Понимают песни и стихи.

А еще о полюсе мужества, который Валерка открыл на реке Уде...