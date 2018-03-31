В музее Алабина открылась новая космическая выставка
Музей имени П.В. Алабина и Тольяттинская уфологическая комиссия представили совместную экспозицию.
Финский актер Вилле Хаапасало, ставший всероссийским любимцем после фильма «Особенности национальной охоты», недавно снял картину о путешествии по Волге. Причем искал он непривычные для туристов места и достопримечательности. В Самаре Вилле со своей съемочной группой посетил грандиозный Красноглинский природный холодильник, а близ Тольятти целую ночь просидел с уфологами, с надеждой вглядываясь в звездное небо. К сожалению, увидеть летающие тарелки ему не удалось. Однако рассказы членов Уфологической комиссии актера явно впечатлили. Повествуя о необычных достопримечательностях Самары, веселый финн показал нам потенциал для развития разнообразных форм туризма в регионе.
Идея заинтересовать посетителей природными аномалиями и красотами Самарской луки, ее древними легендами и современными мифами, связав все это с реальными достижениями в космической отрасли, объединила сотрудников музея имени П.В. Алабина, Туристского информационного центра города Тольятти и Тольяттинской уфологической комиссии. Вместе они создали необычную экспозицию на первом этаже самарского музея.
- Близ Самары и Тольятти Волга петлей огибает Жигулевские горы, образуя одну из самых красивых и в то же время аномальных зон России - Самарскую луку, - так начал свою речь на открытии выставки Николай Гусев, заместитель руководителя Уфологической комиссии.
Он рассказал о том, что энтузиасты, работающие вместе с ним, собрали свидетельства очевидцев странных явлений и составили карту аномалий Самарской области.
В частности, отметили древние «места силы», такие как горы Светелка и Лепешка, водопад «Девичья радость», который еще называют слезами Хозяйки Самарской луки, знаменитая Каменная Чаша, многочисленные святые родники. Отдельно выделены места, где люди видели НЛО. Выставка также рассказывает о легендах разных народов нашего края. Это и таинственные белобородые старцы-отшельники Жигулевских гор, о которых повествуют русские былины. И огненные шары «эйвсь», которые у мордвы олицетворяют души умерших. Есть и современные поверья о хрономираже «Мирный город», в который можно запросто войти и потеряться во времени и пространстве, и о светящихся столбах над Волгой, соединяющих воду с космосом.
Человечество с самого рождения стремится к звездам, так почему же не представить себе, что если где-то во Вселенной существуют живые существа, то они тоже стремятся посетить Землю? На выставке дети могут увидеть изображения различных «человечков», о которых говорят тольяттинские контактеры - зеленых, серых и прозрачных. Словом, интересных экспонатов не перечесть.
Возможно, взрослые и серьезные люди сочтут все это выдумкой, зато для детей выставка в краеведческом музее - пища для фантазии и размышлений. А создатели современной космонавтики, тот же Циолковский, разве они не были вначале просто мальчишками-мечтателями?
- Для иллюстрации темы авиационно-космической промышленности Самары мы представили самые интересные экспонаты из наших фондов, - рассказывает сотрудник музея имени П.В. Алабина Татьяна Конякина.
Здесь и модели самолетов, которые производились на авиационном заводе, и модель космического челнока «Буран», и макет ракеты «Союз». И даже орбитальная космическая станция в миниатюре, ее сделали лет двадцать назад ребята из Дома технического творчества.
- Среди самых интересных экспонатов - побывавшие в космосе детали снаряжения: шорты, гетры и шлемофон, которые подарил музею наш земляк, космонавт Сергей Авдеев. На них стоит печать «Космическая станция «Мир», - добавляет Татьяна Юрьевна.
Она показывает еще одну диковинку - тюбик из-под мясного пюре из рациона первого в мире космонавта. Юрию Гагарину во время его сложного и кратковременного полета, конечно, было не до еды. Однако в самолете, в котором он летел с места посадки в Куйбышев, мясное пюре пригодилось в качестве закуски. Как вместе с теми, кто создал космический корабль не отметить общую победу! Тюбик передал в музей легендарный самарский авиаконструктор Дмитрий Козлов.
Сергей Васильевич Авдеев родился в 1956 году в городе Чапаевске. Он 74-й космонавт, Герой России. Экс-рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе (747 суток).
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