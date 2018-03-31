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В Рощинском прошли сборы военкомов

В пятницу, 30 марта, в преддверии весеннего призыва в Вооруженные силы России, в поселке Рощинском прошли учебно-методические сборы для председателей призывных комиссий, руководителей районных военкоматов и глав муниципалитетов. В мероприятии принял участие глава региона Дмитрий Азаров. В общей сложности в сборах приняли участие около 120 человек. 
 
Сборы традиционно проходят два раза в год накануне осеннего и весеннего призывов. На них подводят итоги предыдущего периода, ставят задачи на будущее. Перед тем как собрать тех, кто ответственен за организацию призыва, и проверить их собственную боеготовность, оборудуют пункты в районах, завозят туда вещевое имущество, продовольствие. 
 
Учебно-методические сборы - завершающий этап подготовки. Сначала участники работали в группах, затем выехали на полигон, где стреляли из боевого оружия. Там обустроено несколько учебных точек: стрельба из гранатомета, пулемета, снайперской винтовки, автомата, пистолета. 
 
Обращаясь к участникам сборов, Дмитрий Азаров напомнил, что президент страны поставил задачу: абсолютное лидерство в строительстве мобильной, хорошо оснащенной, профессиональной армии. 
 
- 1 апреля начинается новый призыв, который продлится до15 июня. Предстоит большая работа, которая без вашего личного участия невозможна, - сказал глава региона. - Я уверен, что мы будем гордиться военнослужащими, призванными с территории Самарской области.
 
Руководитель областного департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, также являющийся председателем призывной комиссии резервного состава, рассказал о работе, которую ведут с будущими военнослужащими до начала призыва. Для молодых людей проводят обучение по специальным образовательным программам, организуют пятидневные сборы. Естественно, прохождение медицинской комиссии. В итоге в военкоматах исходя из данных о состоянии здоровья, психологической устойчивости, уровня образования отобранных призывников определяют в команды и направляют служить именно в те рода войск, которым они объективно наиболее соответствуют. 
 
- Практика показывает, что в команду отбирают одного призывника из шести, - сказал Иванов. - Еще 10-15 лет назад популярность военной службы была не так высока, наблюдался дефицит призывников. Сейчас совсем другая тенденция: призывные комиссии, медицинские комиссии отбирают из числа желающих самых лучших, самых достойных. 
 
Справка «СГ»
 
Плановое задание на осенний призыв 2017 года по Самарской области составляло 1839 человек. Оно было выполнено в полном объеме. Весной этого года в регионе должны призвать на воинскую службу 2900 человек. 
Дата: 31 марта 2018 , 09:35
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Автор текста: Игорь Озеров
Автор фото: администрация Самары
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