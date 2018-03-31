На содержание бездомных животных в самарских приютах выделили дополнительные деньги
Это позволит помочь большему количество брошенных зверей.
В четверг, 29 марта, депутаты Самарской городской думы одобрили изменения в бюджет Самары. В частности, на отлов и содержание безнадзорных животных в приютах дополнительно направят 5,97 миллиона рублей. По муниципальному контракту, регулирование численности безнадзорных животных проводится по принципу - отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное под контролем общественности - представителей ТОС, старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей администраций внутригородских районов. Далее животных направляют к ветеринару. Стерилизованных животных после передержки возвращают в городскую среду.
Особый подход применяется к отловленным породистым собакам, имеющим ошейник. Информация о найденном животном размещается на сайте департамента городского хозяйства и экологии, а также в интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение 6 месяцев владелец собаки найден или сам объявился – животное ему возвращается. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем может передаваться новому хозяину.
На сегодняшний день на территории города действует 5 общественных приютов. Дополнительное финансирование позволит содержать большее количество безнадзорных животных в приютах. Оказавшиеся брошенные животные будут всегда под присмотром, и им легче будет найти себе новых хозяев.
Кроме того, в Самарской губернской думе рассматривается законопроект, который позволит расширить механизмы поддержки организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных.
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