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Киноизмышлизм. «Первому игроку приготовиться» - ожидание против реальности (12+)

Это будет самый сложный для меня обзор за последние годы. Скажу сразу, вопрос идти в кино на этот фильм или нет, даже не стоит. Картина «Первому игроку приготовиться» определенно стоит вашего внимания и потраченных на билет в кинотеатр денег. Вопрос в том, чего вы ждете от фильма. И вот на этом моменте я хотел бы остановиться подробнее, чтобы уберечь вас от синдрома завышенных ожиданий.
 
«Первому игроку приготовиться» - это научно-фантастический роман американского писателя и сценариста Эрнеста Клайна в жанре киберпанк, который был опубликован в 2011 году. Его действие происходит в 2045 году. Мировая экономика находится в состоянии спада, ощущается глобальный дефицит ресурсов. В то же время интернет и игровая культура достигли небывалых высот, получив такое творение, как ОАЗИС — виртуальный симулятор и многопользовательская онлайн-игра, созданная Джеймсом Холлидеем и Огденом Морроу. Холлидей перед смертью оставляет завещание, согласно которому, он оставил в игре три ключа и пасхалку (секрет). Отыскав их и пройдя сквозь лабиринты ОАЗИСа, игрок получит все его многомиллиардное состояние. Битва за главный приз начинается сразу после оглашения завещания, однако спустя несколько лет никто так и не смог найти первую подсказку. Гениальный разработчик был помешан на культуре 1980-х, что заставляет пасхантеров (охотников за пасхальным яйцом) буквально учить наизусть фильмы, сериалы, песни, события того времени, в надежде, что это поможет разгадать головоломки. Охотникам противостоит глобальный конгломерат связи и крупнейший интернет-провайдер в мире Innovative Online Industries или IOI, главной целью которого является захват ОАЗИСа. Главный герой книги – бедный паренек из трейлер-парка по имени Уэйд Уотс – находит первый ключ и оказывается в водовороте опасных приключений.
 
Книга «Первому игроку приготовиться» - это гимн и признание в любви культуре 80-х и 90-х. Роман наполнен отсылками и упоминаниями к десяткам фильмов, видеоигр, комиксов, музыке тех времен. И тут нужно понимать, что для того, чтобы оценить книгу по достоинству, чтобы проникнуться ее ностальгической атмосферой в полной мере, необходимо быть знакомым с поп-культурой последней четверти 20 века. Если вы смотрели «Леди Ястреб» и «Клуб «Завтрак», оттачивали свое мастерство, летая на страусах в игре Joust, слушали A-HA и Twisted Sisters, то вы в теме. Впрочем, даже те, кто не знаком со всеми упомянутыми в книге произведениями, наверняка не почувствует себя совсем обделенными, благо уж о «Звездных войнах», «Охотниках за приведениями» и «Бэтмене» наверняка знают все. 

 



















Книга стала чрезвычайно популярна, и студия Warner Bros. в июне 2010 года приобрела права на экранизацию романа. В марте 2015 года стало известно, что режиссером фильма станет Стивен Спилберг. 29 марта состоялась премьера картины в России. Сказать о том, что мои ожидания насчет картины были сильно завышены – значит не сказать ничего. Во-первых, я на 100% вхожу в целевую аудиторию романа и фильма, так как люблю поп-культуру 80-х и 90-х и очень хорошо с ней знаком. Книгу я прочитал в начале 2017 года и остался ею весьма доволен, она подарила мне ту самую, ламповую и ностальгическую атмосферу. Ну, и в конце концов, это не просто экранизация произведения, это новый фантастический блокбастер от самого Стивена Спилберга.
 
Стивен Спилберг снял такие культовые картины, как «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского Периода» и другие. Причем к Спилбергу и его работам были многочисленные отсылки в книге. В последние годы маэстро отошел от старой доброй фантастики и ударился в политические картины, ориентированные на премию «Оскар» («Линкольн», «Шпионский мост», «Секретное досье»). И вот он возвращается к истокам с блокбастером бюджетом в 175 миллионов долларов – как тут не ждать бомбы? К тому же сценарий к экранизации писал сам Эрнест Клайн в соавторстве с Заком Пенном («Люди Икс-2»). Поэтому лично я, отправляясь на сеанс в кинотеатр, не мог заставить себя понизить планку ожиданий. 

 



















Меня абсолютно не смущал тот факт, что на главные роли взяли малоизвестных актеров. Все равно большую часть времени мы наблюдаем за их виртуальными аватарами в ОАЗИСе, похожими на персонажей аниме (японская мультипликация). Тем более что Тая Шеридана, сыгравшего роль Уэйда, лично я видел в кино уже не раз («Джо», «Скауты против зомби», «Люди Икс: Апокалипсис»). В целом я был не против того, что авторы достаточно вольно обойдутся с первоисточником. Оно и понятно, вместить в двухчасовой фильм целую книгу сложно. К тому же динамика в литературном произведении и в кинематографе совершенно разная. В фильме много отличий от книги. Авторы изменили испытания, которые проходили герои, добавили много нового, но в целом основная хронология событий романа передана в кино верно. 

 



















Визуально фильм просто фантастичен. Картинка настолько красива, что после этого компьютерная графика во многих фильмах начнет резать вам глаза и казаться слишком простой. Фильм насыщен действием, герои постоянно переживают самые разнообразные приключения. Аудиосоставляющая тоже на высоте – поп- и рок-хиты 80-х приятно греют слух и душу. Для поклонников кинематографа, комиксов и видеоигр в фильме припасено много пасхалок. Тут вам и Бэтмен, и Черепашки Ниндзя, и четырехрукий Горо из видеоигры Mortal Kombat, и многие другие. Продвинутые гики могут заметить постеры «Повелителя зверей» или первого «Безумного Макса» и прочие ностальгические отсылки. К сожалению, в этой бочке есть ложка дегтя, и даже не одна.

 



















Первая проблема фильма при всех его достоинствах, на мой взгляд, заключается в том, что авторы в погоне за количеством показанных в картине отсылок пожертвовали отведенным им временем. Большинство культовых героев, будь то Бэтмен или Фредди Крюгер, появляются в кадре мельком, буквально на секунду. Часто их можно вообще не заметить в толпе или когда на экране происходит буйство красок. Можно пересчитать по пальцам эпизоды, в которых известным персонажам выделили 20-30 секунд экранного времени. Если в фильме у вас есть, например, Бэтмен и Черепашки Ниндзя, ну так покажите, как они сражаются спиной к спине хотя бы чуть-чуть. Но такие моменты крайне редки. Получается, что ты летишь галопом по Европам и бегаешь глазами по экрану в попытках заметить какие-то детали, отсылки, неизбежно упуская что-то другое. Заметить все за один просмотр просто невозможно.
 
Вторая проблема в фильме – его резкое, рваное повествование. События сменяют друг друга очень быстро, часто без внятного и логичного перехода. Персонажи появляются буквально из воздуха. В книге герои находились как в разных частях света, так и в разных концах Америки. Действие происходило на протяжении месяцев. В фильме протагонист может забежать за угол и встретить героев, невесть как там оказавшихся. 

 



















Третья проблема – это логика повествования в целом. Авторы добавили в кино много отсебятины, что не пошло фильму на пользу. Появилось какое-то сопротивление конгломерату IOI, причем буквально на 5 минут в середине фильма. Потом повстанцы исчезают, и о их судьбе больше не упоминается. Не объясняется и их неразумное поведение. Зная о том, что у IOI повсюду следящие дроны, сопротивляющиеся вызывающе одеваются и рисуют яркие опознавательные знаки. В комплекте и слепые злодеи, не видящие крадущихся в 3 метрах героев и оставляющие пароли от компьютеров на виду. Зачем все это было показано в фильме, мне совершенно не понятно. Создается ощущение, что историю решили максимально упростить для аудитории 12-летних подростков, добавив всевозможные глупости. А еще аватара Эйча – лучшего друга главного героя – в ОАЗИСе нам показывают, как какого-то здорового громилу с лицом Шрека. Хотя по книге в виртуальной реальности это был харизматичный и привлекательный для противоположного пола паренек. Но это уже проблема тех, кто читал книгу. 

 






























В итоге фильм оставил достаточно противоречивые чувства. Объективно это дорогой и качественный блокбастер с шикарным визуалом и музыкой. В фильме есть отличные экшен-эпизоды, достаточно юмора, фансервиса для фанатов ушедшей эпохи и не только. Вместе с тем, история изобилует лишними элементами, ружьями, которые не выстреливают, часто глупыми поступками героев, что опять же свойственно современным блокбастерам. 
 
Мне не хватило раскрытия персонажей. В книге Уэйд был толстым пареньком-социофобом, который и мечтать не смел о популярности у девушек. Отсутствие денег, друзей и нормальных родственников вынуждали его убегать в виртуальность. В фильме Уэйд – это симпатичный парень с нормальным телосложением, поэтому причина его комплексов не совсем понятна. К тому же трейлер-парк в фильме не показан такими уж грязными трущобами, каким он описан в книге. Также в картине уделено не так много времени популярным персонажам, как хотелось бы. Картина не оставила такого же душевного отклика, как роман. Но в то же время повторюсь, это качественный и дорогой фантастический экшен-аттракцион. Просто хотелось, чтобы фильм был чем-то большим и его можно было поставить в один ряд с теми картинами, на которые он ссылается. Например, с трилогией «Назад в будущее». Но, к сожалению, эти ожидания не оправдались.
 
Приятного просмотра!
 
Другие кинозмышлизмы:
 
 
 
Дата: 30 марта 2018 , 12:38
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Кино
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