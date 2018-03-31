Киноизмышлизм. «Первому игроку приготовиться» - ожидание против реальности (12+)
Это будет самый сложный для меня обзор за последние годы. Скажу сразу, вопрос идти в кино на этот фильм или нет, даже не стоит. Картина «Первому игроку приготовиться» определенно стоит вашего внимания и потраченных на билет в кинотеатр денег. Вопрос в том, чего вы ждете от фильма. И вот на этом моменте я хотел бы остановиться подробнее, чтобы уберечь вас от синдрома завышенных ожиданий.
Книга стала чрезвычайно популярна, и студия Warner Bros. в июне 2010 года приобрела права на экранизацию романа. В марте 2015 года стало известно, что режиссером фильма станет Стивен Спилберг. 29 марта состоялась премьера картины в России. Сказать о том, что мои ожидания насчет картины были сильно завышены – значит не сказать ничего. Во-первых, я на 100% вхожу в целевую аудиторию романа и фильма, так как люблю поп-культуру 80-х и 90-х и очень хорошо с ней знаком. Книгу я прочитал в начале 2017 года и остался ею весьма доволен, она подарила мне ту самую, ламповую и ностальгическую атмосферу. Ну, и в конце концов, это не просто экранизация произведения, это новый фантастический блокбастер от самого Стивена Спилберга.
Меня абсолютно не смущал тот факт, что на главные роли взяли малоизвестных актеров. Все равно большую часть времени мы наблюдаем за их виртуальными аватарами в ОАЗИСе, похожими на персонажей аниме (японская мультипликация). Тем более что Тая Шеридана, сыгравшего роль Уэйда, лично я видел в кино уже не раз («Джо», «Скауты против зомби», «Люди Икс: Апокалипсис»). В целом я был не против того, что авторы достаточно вольно обойдутся с первоисточником. Оно и понятно, вместить в двухчасовой фильм целую книгу сложно. К тому же динамика в литературном произведении и в кинематографе совершенно разная. В фильме много отличий от книги. Авторы изменили испытания, которые проходили герои, добавили много нового, но в целом основная хронология событий романа передана в кино верно.
Визуально фильм просто фантастичен. Картинка настолько красива, что после этого компьютерная графика во многих фильмах начнет резать вам глаза и казаться слишком простой. Фильм насыщен действием, герои постоянно переживают самые разнообразные приключения. Аудиосоставляющая тоже на высоте – поп- и рок-хиты 80-х приятно греют слух и душу. Для поклонников кинематографа, комиксов и видеоигр в фильме припасено много пасхалок. Тут вам и Бэтмен, и Черепашки Ниндзя, и четырехрукий Горо из видеоигры Mortal Kombat, и многие другие. Продвинутые гики могут заметить постеры «Повелителя зверей» или первого «Безумного Макса» и прочие ностальгические отсылки. К сожалению, в этой бочке есть ложка дегтя, и даже не одна.
Первая проблема фильма при всех его достоинствах, на мой взгляд, заключается в том, что авторы в погоне за количеством показанных в картине отсылок пожертвовали отведенным им временем. Большинство культовых героев, будь то Бэтмен или Фредди Крюгер, появляются в кадре мельком, буквально на секунду. Часто их можно вообще не заметить в толпе или когда на экране происходит буйство красок. Можно пересчитать по пальцам эпизоды, в которых известным персонажам выделили 20-30 секунд экранного времени. Если в фильме у вас есть, например, Бэтмен и Черепашки Ниндзя, ну так покажите, как они сражаются спиной к спине хотя бы чуть-чуть. Но такие моменты крайне редки. Получается, что ты летишь галопом по Европам и бегаешь глазами по экрану в попытках заметить какие-то детали, отсылки, неизбежно упуская что-то другое. Заметить все за один просмотр просто невозможно.
Третья проблема – это логика повествования в целом. Авторы добавили в кино много отсебятины, что не пошло фильму на пользу. Появилось какое-то сопротивление конгломерату IOI, причем буквально на 5 минут в середине фильма. Потом повстанцы исчезают, и о их судьбе больше не упоминается. Не объясняется и их неразумное поведение. Зная о том, что у IOI повсюду следящие дроны, сопротивляющиеся вызывающе одеваются и рисуют яркие опознавательные знаки. В комплекте и слепые злодеи, не видящие крадущихся в 3 метрах героев и оставляющие пароли от компьютеров на виду. Зачем все это было показано в фильме, мне совершенно не понятно. Создается ощущение, что историю решили максимально упростить для аудитории 12-летних подростков, добавив всевозможные глупости. А еще аватара Эйча – лучшего друга главного героя – в ОАЗИСе нам показывают, как какого-то здорового громилу с лицом Шрека. Хотя по книге в виртуальной реальности это был харизматичный и привлекательный для противоположного пола паренек. Но это уже проблема тех, кто читал книгу.
В итоге фильм оставил достаточно противоречивые чувства. Объективно это дорогой и качественный блокбастер с шикарным визуалом и музыкой. В фильме есть отличные экшен-эпизоды, достаточно юмора, фансервиса для фанатов ушедшей эпохи и не только. Вместе с тем, история изобилует лишними элементами, ружьями, которые не выстреливают, часто глупыми поступками героев, что опять же свойственно современным блокбастерам.
«Первому игроку приготовиться» - это научно-фантастический роман американского писателя и сценариста Эрнеста Клайна в жанре киберпанк, который был опубликован в 2011 году. Его действие происходит в 2045 году. Мировая экономика находится в состоянии спада, ощущается глобальный дефицит ресурсов. В то же время интернет и игровая культура достигли небывалых высот, получив такое творение, как ОАЗИС — виртуальный симулятор и многопользовательская онлайн-игра, созданная Джеймсом Холлидеем и Огденом Морроу. Холлидей перед смертью оставляет завещание, согласно которому, он оставил в игре три ключа и пасхалку (секрет). Отыскав их и пройдя сквозь лабиринты ОАЗИСа, игрок получит все его многомиллиардное состояние. Битва за главный приз начинается сразу после оглашения завещания, однако спустя несколько лет никто так и не смог найти первую подсказку. Гениальный разработчик был помешан на культуре 1980-х, что заставляет пасхантеров (охотников за пасхальным яйцом) буквально учить наизусть фильмы, сериалы, песни, события того времени, в надежде, что это поможет разгадать головоломки. Охотникам противостоит глобальный конгломерат связи и крупнейший интернет-провайдер в мире Innovative Online Industries или IOI, главной целью которого является захват ОАЗИСа. Главный герой книги – бедный паренек из трейлер-парка по имени Уэйд Уотс – находит первый ключ и оказывается в водовороте опасных приключений.
Книга «Первому игроку приготовиться» - это гимн и признание в любви культуре 80-х и 90-х. Роман наполнен отсылками и упоминаниями к десяткам фильмов, видеоигр, комиксов, музыке тех времен. И тут нужно понимать, что для того, чтобы оценить книгу по достоинству, чтобы проникнуться ее ностальгической атмосферой в полной мере, необходимо быть знакомым с поп-культурой последней четверти 20 века. Если вы смотрели «Леди Ястреб» и «Клуб «Завтрак», оттачивали свое мастерство, летая на страусах в игре Joust, слушали A-HA и Twisted Sisters, то вы в теме. Впрочем, даже те, кто не знаком со всеми упомянутыми в книге произведениями, наверняка не почувствует себя совсем обделенными, благо уж о «Звездных войнах», «Охотниках за приведениями» и «Бэтмене» наверняка знают все.
Книга стала чрезвычайно популярна, и студия Warner Bros. в июне 2010 года приобрела права на экранизацию романа. В марте 2015 года стало известно, что режиссером фильма станет Стивен Спилберг. 29 марта состоялась премьера картины в России. Сказать о том, что мои ожидания насчет картины были сильно завышены – значит не сказать ничего. Во-первых, я на 100% вхожу в целевую аудиторию романа и фильма, так как люблю поп-культуру 80-х и 90-х и очень хорошо с ней знаком. Книгу я прочитал в начале 2017 года и остался ею весьма доволен, она подарила мне ту самую, ламповую и ностальгическую атмосферу. Ну, и в конце концов, это не просто экранизация произведения, это новый фантастический блокбастер от самого Стивена Спилберга.
Стивен Спилберг снял такие культовые картины, как «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского Периода» и другие. Причем к Спилбергу и его работам были многочисленные отсылки в книге. В последние годы маэстро отошел от старой доброй фантастики и ударился в политические картины, ориентированные на премию «Оскар» («Линкольн», «Шпионский мост», «Секретное досье»). И вот он возвращается к истокам с блокбастером бюджетом в 175 миллионов долларов – как тут не ждать бомбы? К тому же сценарий к экранизации писал сам Эрнест Клайн в соавторстве с Заком Пенном («Люди Икс-2»). Поэтому лично я, отправляясь на сеанс в кинотеатр, не мог заставить себя понизить планку ожиданий.
Меня абсолютно не смущал тот факт, что на главные роли взяли малоизвестных актеров. Все равно большую часть времени мы наблюдаем за их виртуальными аватарами в ОАЗИСе, похожими на персонажей аниме (японская мультипликация). Тем более что Тая Шеридана, сыгравшего роль Уэйда, лично я видел в кино уже не раз («Джо», «Скауты против зомби», «Люди Икс: Апокалипсис»). В целом я был не против того, что авторы достаточно вольно обойдутся с первоисточником. Оно и понятно, вместить в двухчасовой фильм целую книгу сложно. К тому же динамика в литературном произведении и в кинематографе совершенно разная. В фильме много отличий от книги. Авторы изменили испытания, которые проходили герои, добавили много нового, но в целом основная хронология событий романа передана в кино верно.
Визуально фильм просто фантастичен. Картинка настолько красива, что после этого компьютерная графика во многих фильмах начнет резать вам глаза и казаться слишком простой. Фильм насыщен действием, герои постоянно переживают самые разнообразные приключения. Аудиосоставляющая тоже на высоте – поп- и рок-хиты 80-х приятно греют слух и душу. Для поклонников кинематографа, комиксов и видеоигр в фильме припасено много пасхалок. Тут вам и Бэтмен, и Черепашки Ниндзя, и четырехрукий Горо из видеоигры Mortal Kombat, и многие другие. Продвинутые гики могут заметить постеры «Повелителя зверей» или первого «Безумного Макса» и прочие ностальгические отсылки. К сожалению, в этой бочке есть ложка дегтя, и даже не одна.
Первая проблема фильма при всех его достоинствах, на мой взгляд, заключается в том, что авторы в погоне за количеством показанных в картине отсылок пожертвовали отведенным им временем. Большинство культовых героев, будь то Бэтмен или Фредди Крюгер, появляются в кадре мельком, буквально на секунду. Часто их можно вообще не заметить в толпе или когда на экране происходит буйство красок. Можно пересчитать по пальцам эпизоды, в которых известным персонажам выделили 20-30 секунд экранного времени. Если в фильме у вас есть, например, Бэтмен и Черепашки Ниндзя, ну так покажите, как они сражаются спиной к спине хотя бы чуть-чуть. Но такие моменты крайне редки. Получается, что ты летишь галопом по Европам и бегаешь глазами по экрану в попытках заметить какие-то детали, отсылки, неизбежно упуская что-то другое. Заметить все за один просмотр просто невозможно.
Вторая проблема в фильме – его резкое, рваное повествование. События сменяют друг друга очень быстро, часто без внятного и логичного перехода. Персонажи появляются буквально из воздуха. В книге герои находились как в разных частях света, так и в разных концах Америки. Действие происходило на протяжении месяцев. В фильме протагонист может забежать за угол и встретить героев, невесть как там оказавшихся.
Третья проблема – это логика повествования в целом. Авторы добавили в кино много отсебятины, что не пошло фильму на пользу. Появилось какое-то сопротивление конгломерату IOI, причем буквально на 5 минут в середине фильма. Потом повстанцы исчезают, и о их судьбе больше не упоминается. Не объясняется и их неразумное поведение. Зная о том, что у IOI повсюду следящие дроны, сопротивляющиеся вызывающе одеваются и рисуют яркие опознавательные знаки. В комплекте и слепые злодеи, не видящие крадущихся в 3 метрах героев и оставляющие пароли от компьютеров на виду. Зачем все это было показано в фильме, мне совершенно не понятно. Создается ощущение, что историю решили максимально упростить для аудитории 12-летних подростков, добавив всевозможные глупости. А еще аватара Эйча – лучшего друга главного героя – в ОАЗИСе нам показывают, как какого-то здорового громилу с лицом Шрека. Хотя по книге в виртуальной реальности это был харизматичный и привлекательный для противоположного пола паренек. Но это уже проблема тех, кто читал книгу.
В итоге фильм оставил достаточно противоречивые чувства. Объективно это дорогой и качественный блокбастер с шикарным визуалом и музыкой. В фильме есть отличные экшен-эпизоды, достаточно юмора, фансервиса для фанатов ушедшей эпохи и не только. Вместе с тем, история изобилует лишними элементами, ружьями, которые не выстреливают, часто глупыми поступками героев, что опять же свойственно современным блокбастерам.
Мне не хватило раскрытия персонажей. В книге Уэйд был толстым пареньком-социофобом, который и мечтать не смел о популярности у девушек. Отсутствие денег, друзей и нормальных родственников вынуждали его убегать в виртуальность. В фильме Уэйд – это симпатичный парень с нормальным телосложением, поэтому причина его комплексов не совсем понятна. К тому же трейлер-парк в фильме не показан такими уж грязными трущобами, каким он описан в книге. Также в картине уделено не так много времени популярным персонажам, как хотелось бы. Картина не оставила такого же душевного отклика, как роман. Но в то же время повторюсь, это качественный и дорогой фантастический экшен-аттракцион. Просто хотелось, чтобы фильм был чем-то большим и его можно было поставить в один ряд с теми картинами, на которые он ссылается. Например, с трилогией «Назад в будущее». Но, к сожалению, эти ожидания не оправдались.
Приятного просмотра!
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