МЧС и прокуратура эвакуировали ТРЦ «МегаСити»

Напомним, что в понедельник, 26 марта, глава региона Дмитрий Азаров и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили обеспечение безопасности в крупных ТРЦ региона. Это связано с трагическим инцидентом в Кемерово в воскресенье, 25 марта. Во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло более 60 человек. Перед МЧС поставлена задача проверить все торговые центры Самарской области на противопожарную безопасность. Просто так МЧС этого сделать не может, ведь все необходимые инспекции торговые центры области прошли менее года назад, и основания для повторной проверки у надзорного ведомства нет. Но прокуратура Самарской области и ее подразделения вправе проводить собственные инспекции. Сотрудников МЧС в данном случае привлекают как экспертов.





Первым делом ревизоры отправились на территорию кинокомплекса ТРЦ «МегаСити». Там работает 7 кинозалов на несколько сотен мест. Администратор кинокомплекса показала проверяющим эвакуационные выходы, которые есть в каждом зале, а также пульты сигнализации, системы пожаротушения и дымоотведения.



























Тщательно осмотрев оборудование, ревизоры проверили, насколько хорошо сотрудники кинокомплекса знают инструкцию о противопожарной безопасности.





- В случае ЧП я оповещаю руководство торгового центра, звоню по телефону экстренной службы, и мы начинаем эвакуировать людей. Проходим по всем залам и показываем пути эвакуации. Все сотрудники проинструктированы о том, что наша основная задача при ЧП – вывести людей из кинозалов и с территории кинотеатра. Людей провожают контролеры билетов. Во время учений мы неоднократно отрабатывали эту схему. Двери кинозалов всегда открыты, – заверила управляющий кинотеатра в ТРК «МегаСити» Ирина Чиркова.



























А вот опрошенная проверяющими билетер допустила ошибку. Она сказала, что в экстренных случаях сначала должна сообщать о ЧП администратору. Старший инспектор ГУ МЧС России по Самарской области Павел Догадаев объяснил девушке, что ее задача – сначала позвонить в пожарную охрану, а уже потом выполнять должностные инструкции и связываться с администратором.



А вот опрошенная проверяющими билетер допустила ошибку. Она сказала, что в экстренных случаях сначала должна сообщать о ЧП администратору. Старший инспектор ГУ МЧС России по Самарской области Павел Догадаев объяснил девушке, что ее задача – сначала позвонить в пожарную охрану, а уже потом выполнять должностные инструкции и связываться с администратором.



























После кинокомплекса ревизоры проверили состояние противопожарной системы в остальной части ТРЦ «МегаСити». Особо тщательно прошлись по гипермаркету на первом этаже, где также постоянно находится много людей. Проверяющие удостоверились, что все эвакуационные выходы из ТРЦ открыты, а планы эвакуации доступны для посетителей.































В финале сотрудники ТРЦ по просьбе проверяющих объявили учебную тревогу, включив сигнализацию. Продавцы стали шустро закрывать свои магазины, а посетители дружно направились к выходу из «МегаСити». Система оповещения сработала исправно.



После кинокомплекса ревизоры проверили состояние противопожарной системы в остальной части ТРЦ «МегаСити». Особо тщательно прошлись по гипермаркету на первом этаже, где также постоянно находится много людей. Проверяющие удостоверились, что все эвакуационные выходы из ТРЦ открыты, а планы эвакуации доступны для посетителей.В финале сотрудники ТРЦ по просьбе проверяющих объявили учебную тревогу, включив сигнализацию. Продавцы стали шустро закрывать свои магазины, а посетители дружно направились к выходу из «МегаСити». Система оповещения сработала исправно.



























- Угрозы жизни и здоровью людей в этом торговом центре нет. Все эвакуационные выходы из центра открыты, а системы пожаротушения работают, - резюмировал старший инспектор ГУ МЧС России по Самарской области Павел Догадаев.

В ближайшее время аналогичные проверки пройдут и в других торговых центрах области.