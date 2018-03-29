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Наученные Горьким. Публикации писателя в "Самарской газете". Часть первая

28 марта - день рождения писателя и журналиста Максима Горького. В 1895-96 годах он трудился журналистом в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы, подписывая их оригинальными псевдонимами. В честь 150-летия писателя мы начинаем проект «Наученные Горьким»: будем в течение года знакомить читателей с самарскими публикациями нашего именитого коллеги. Материалы взяты из фонда Самарского литературно- мемориального музея имени Максима Горького.
 
Привычка - великое дело! 
У одного из восточных поэтов есть сказка о жабе и поэте. 
Злой дух, преследовавший поэта, зло подшутил над ним, заставив его страшно влюбиться в жабу. 
Я полагаю, что этот злой дух восточной сказки был не кто иной, как все тот же Амур - только этот ехидный божок может так зло шутить. 
И вот влюбленный поэт сидел целые дни над болотом, напевая своей возлюбленной сладкие песни о счастье любви, и звал ее с собой. 
Маленькое отступление. 
- Зачем влюбленные всегда зовут влюбленных с собой? Ах, какая это грустная ошибка с их стороны! Именно ей мы обязаны тем, что любовь не прочна. Соединяясь вместе, под одной кровлей, люди слишком быстро узнают друг друга, а уже это знание - никак не может гарантировать прочность любви, ибо она, любовь, слепа только до времени. 
Любовь на расстоянии - вот прочная любовь! «Он» в Астрахани, «она» в Архангельске, но между ними неразрывная связь душ поддерживается при помощи почтово-телеграммных учреждений - и этого вполне достаточно. Недорого - и чертовски прочно. 
Ибо, не зная друг друга, - люди всегда сохраняли бы лучшие чувства, чего, согласитесь, никак не сохранишь при близком знакомстве друг с другом. 
Я думаю, что мало-мальски опытные люди не усомнятся в истине моего положения. 
Ну-с, так вот! - как говорит один мой знакомый. 
Поэт взял возлюбленную с собой, рисовал ей картины совместной жизни и аромат цветов, под тенью пальм, и говорил, что в общем их жизнь будет как две капли воды похожа на рай. 
Но она спросила его: 
- А тина будет?
- Тина? Нет! 
- Какой же рай без тины! - скептически проквакала жаба и прыгнула в болото, а влюбленный поэт остался с носом. 
Так всегда бывает с теми, которые имеют дурную привычку любить искренне! 
Вы видите, какова сила привычки - она и в раю требует тины. 
 
*** 
 
Я заговорил о жабе потому, что хочу говорить о городской управе. 
У ней тоже есть свои привычки. 
Она, например, привыкла видеть кучи пыли на улицах. 
Пыль на улицах - вещь хорошая, особенно в ветреный день. 
В двух шагах от себя - своего должника не узнаешь. 
Воображаешь себя в Сахаре во время самума, натыкаешься на тумбы и фонарные столбы, принимаешь их за велосипедистов и извиняешься пред ними, вместо переулка попадаешь в окно магазина, и вообще пыль вызывает массу веселых приключений. 
И управа привыкла ко всему этому. 
Когда решено было замостить городские улицы, - управа в недоумении подумала: 
- А как же пыль? 
И, показав в отчете, что улицы замощены, отнеслась к проекту о их замощении как к фантастической бредне беспокойных людей. 
Но вот перемощена часть Дворянской улицы. Мостовая вышла гладкая, ровная, чистая. 
- А где же пыль? - подумала управа. Черт знает, что вышло. Мостовую перемостили, улица осталась, а пыли нет! 
И, повинуясь привычке, она приказала высыпать на мостовую сто возов самой мелкой пыли. 
- Ну вот, теперь хорошо! - удовлетворилась она, глядя, как ветер вздымает к небу серые тучи возлюбленной ею пыли, той пыли, которою она и улицы посыпает, и пускает в глаза членам ревизионной комиссии со страниц своих отчетов. 
 
*** 
 
Я всегда с недоумением слушаю разговоры о равноправности женщин с мужчинами. 
Еще когда об этом говорят сами мужчины женщинам, - я понимаю их - мало ли чепухи говорит мужчина женщине из любезности и из желания понравиться ей! 
Но когда женщины начинают жаловаться на свое бесправие в жизни, я изумляюсь и недоумеваю. 
Чего им еще надо? 
Чего, собственно, они хотят? 
Их власть - безгранична! 
Все их желания - полностью удовлетворяются. 
Кроме тех, конечно, которые противоречат интересам мужчин. 
Ради женщин мы готовы на все! 
Кроме того, конечно, что та или иная стесняет, утомляет или беспокоит нас. 
Находят ли женщины, что их недостаточно любят? 
Мне кажется, что они не могут пожаловаться на нас в этом отношении. 
Мы даже к устрицам питаем любовь, и это, несомненно, только потому, что они - тоже женщины… 
Чего же хотят женщины - «тени населения райского?». 
Чего требуют современные тени женщин от жизни? 
Все, положительно все в их руках! 
Они могут не родить нас, если хотят, ибо ведь это они родят нас. 
Но раз уж они оплошали и родили, они могут не воспитывать нас. 
И они это более или менее успешно делают. 
Наконец - они могут не выходить замуж, - это в их воле. 
Ах! Все в их воле… 
И сфера их власти все расширяется. 
Ныне от них зависит даже движение пароходов по Волге. 
Я убедился в этом третьего дня на пристани общества «Кавказ и Меркурий». 
Пароход «Константин Кауфман» был готов двинуться в путь, и ему пора было сделать это. Пассажиры в него влезли, грузы втащили, пары развели, команда готова была убрать мостки, отдать чалки и… 
Пароход стоял и ждал. 
Он ждал, когда с него уйдет женщина - гостья жены капитана. 
С ним вместе ждали пассажиры, грузы и все прочее, что должно было ехать… и чему уже наступило и прошло время ехать, назначенное по расписанию. 
Но расписание есть бумага, а женщина - «отблеск сияния майскаго» и в данном случае - плюс гостья жены капитана. 
Они были близкие приятельницы, связанные друг с другом узами долголетней дружбы. 
Десять лет тому назад они встретились в вагоне железной дороги, проехали вместе две станции, расцеловались на прощанье, - и вот с той поры не виделись целых десять длинных годов! Разумеется, им нужно было о многом переговорить. 
И они всласть говорили. 
А пароход ждал, когда они кончат. 
И сотня-другая пассажиров парохода тоже ждала. 
Хотя по расписанию движения пароходов этого не полагается. 
Но расписание есть бумага, а женщинам, по утверждению Сафира, «всего более хочется говорить тогда, когда они уже наговорились досыта». 
Только тайны женщин - каникулы для их языков. 
Но у двух почтенных женщин, разговаривавших на пароходе «Константин Кауфман», не было тайн. 
И пароход ждал их столько времени, сколько потребно было его воинственному тезке и патрону на разгром целого черкесского аула. 
О, женщины! 
И вы еще жалуетесь! 
И вы жалуетесь на недостаток прав в то время, когда даже правильное движение пароходов вполне и всецело зависит от вас! 
О ж женщины!
 
Иегудиил Хламида
Воскресенье, 16 июля 1895 года, №151
 
 
Дата: 29 марта 2018 , 14:07
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