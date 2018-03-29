БК «Самара» в Санкт-Петербурге разгромил «Зенит-Фарм»

Самарцы начали игру более чем убедительно - 14:3 к середине стартового периода. А потом пришло время снайперов: в течение трех минут Максим Числов, Дмитрий Гусенков и Алексей Чиликин (дважды) отправили в цель четыре трехочковых — к концу десятиминутки преимущество самарцев не вызывало никаких вопросов - 27:12.

Матч завершился со счетом 91:61 — крупная победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Алексей Зозулин (16 очков), Даниил Синегубов (14) и Алексей Чиликин (10 очков).

Следующий свой матч «Самара» проведет в субботу, 31 марта, там же, в Санкт-Петербурге. Поединком против «Спартака» команда завершит регулярный чемпионат.