МЧС проверяет торговые центры «МегаСити» и «Амбар»

Напомним, что в понедельник, 26 марта, глава региона Дмитрий Азаров и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили обеспечение безопасности в крупных ТРЦ региона. Это связано с трагическим инцидентом в Кемерово в воскресенье, 25 марта. Во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло более 60 человек. Перед МЧС поставлена задача проверить все торговые центры Самарской области на противопожарную безопасность. В четверг, 29 марта, с инспекцией пришли в ТЦ «МегаСити» и «Амбар». Подробности читайте в ближайшее время на sgpress.ru.