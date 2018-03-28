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Возле стадиона «Самара Арена» откроют центры техподдержки FAN ID на время ЧМ-2018

Центры техподдержки появятся на улице Дальней на 16 километре Московского шоссе.
 
В них смогут обратиться болельщики, у которых возникли проблемы с FAN ID. Например, те, кто потерял этот документ или повредил его. Персонифицированные карты зрителя (FAN ID) необходимы для того, чтобы попасть на стадион во время Чемпионата мира по футболу. Также документ дает право бесплатного проезда на общественном транспорте во время проведения мирового форума в городах, принимающих у себя игры ЧМ-2018.
 
Чтобы получить паспорт болельщика, нужно иметь на руках подтверждение о покупке билета или сам билет. Также желательно заранее зарегистрироваться на сайте fan-id.ru. В среднем процедура выдачи паспорта болельщика занимает не более пяти минут.
 
В Самаре уже открыт один центр выдачи FAN ID. Он работает в ТЦ «Сила спорта» (Московское шоссе, 17) с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. До Чемпионата мира в Самаре планируют открыть еще два центра: один - в аэропорту Курумоч, по второму сейчас ведутся переговоры с собственниками нескольких торговых центров. 
Дата: 28 марта 2018 , 16:57
178
Автор текста: Сергей Ромашов
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