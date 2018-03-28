Поврежденную при взрыве многоэтажку на Димитрова начали ремонтировать

В здании восстанавливают лифты.

Инцидент произошел 5 февраля. Взрыв газового баллона повредил часть стены в квартире 16-этажного дома №110 на улице Георгия Димитрова.

Фонд капитального ремонта Самарской области восстанавливает грузовой лифт. К концу недели его должны починить. Правда, пользоваться им жители пока не смогут. Перед сдачей лифта в эксплуатацию подрядчикам необходимо будет укрепить верхние плиты в здании. Их разрушила взрывная волна. К этим работам приступит уже вторая подрядная организация в понедельник, 2 апреля. Материалы для восстановления перекрытий уже привезли на место работ.