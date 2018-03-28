За стихийную торговлю рыбой в Самаре будут штрафовать

Была установлена административная ответственность для граждан, продающих рыбу вне установленных мест торговли. В первый раз штраф для физических лиц составит от 3 до 4,5 тысячи рублей, для должностных – от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 15 до 45 тысяч. За торговлю в общественном месте штрафы будут выше: для физлиц – 4,5 тысячи рублей, для должностных – 40 тысяч, для юридических – 75 тысяч.

В случае повторных нарушений штрафы составят: для физлиц – 5 тысяч рублей, для должностных – 50 тысяч рублей, для юридических – 100 тысяч рублей.