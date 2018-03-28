Скончался бывший депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов

В 1961 году Валентин Романов вступил в КПСС. С 26 октября 1990-го по август 1991 года занимал должность первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС. В 1993 году Валентин Романов был избран первым секретарем Самарского обкома КПРФ и членом ЦИК КПРФ, с 1995 года - членом ЦК КПРФ.

В 1995 году его избрали депутатом Государственной думы ФС РФ второго созыва по Новокуйбышевскому округу №151. Он работал в Госдуме в течение 5 созывов. Валентин Романов был награжден двумя орденами - Трудового Красного Знамени и Знаком Почета.

Он скончался на 81 году жизни. Похоронят Валентина Романова на кладбище «Лесное» в Новокуйбышевске.