О плюсах и минусах ужесточения закона о долевках

С июня компаниям будет разрешено иметь только один банковский счет для всех операций и запрещено тратить деньги дольщиков на цели, не связанные со строительством. Сумма собственных средств застройщиков должна будет составлять не менее 10% от проектной стоимости объектов. Кроме того, изменятся требования к разрешительной документации. Будет действовать принцип «одно разрешение – одна стройка». То есть на одном участке компания может иметь разрешение на строительство нескольких домов сразу, но одновременно вести работы на двух участках она уже не сможет. Есть и другие требования, сильно усложняющие жизнь фирмам, ведущим долевое строительство.

- Мы понимаем, что после вступления в силу изменений в законодательстве часть компаний может уйти с рынка. Многие фирмы будут вынуждены вступать в группы компаний, чтобы соответствовать новым требованиям. Конечно, это может усугубить положение обманутых дольщиков, которые до сих пор ждут свое жилье. Поэтому этот вопрос сейчас на повестке и у прокуратуры, и у правительства Самарской области, - сказала Наталья Золотова.

В апреле представители областного правительства и прокуратуры региона соберутся за одним столом, чтобы просчитать все возможные риски от изменений в законодательстве, а также понять, какие компании останутся на плаву. Бросать дольщиков на произвол судьбы никто не собирается. Всего их, по информации министерства строительства региона, в Самарской области остается не менее 3477 человек. Именно столько было зарегистрировано в областном реестре дольщиков на 1 марта 2018 года. Но в минстрое понимают, что реальное количество обманутых людей куда больше, ведь далеко не все граждане подают о себе сведения в реестр.

До конца 2018 года планируется ввод в эксплуатацию 12 домов, что решит вопрос с жильем для 1000 дольщиков. Для того, чтобы это стало возможным, прокуратура и власти региона регулярно проверяют строительные компании. Например, в 2017 году надзорное ведомство выявило 167 нарушений законодательства в сфере долевого строительства.

По словам Натальи Золотовой, с развитием телекоммуникационных технологий проверять деятельность застройщиков стало куда проще. По закону фирмы обязаны публиковать на своих сайтах всю информацию о стройках. Поэтому прокурорская проверка начинается в интернете. Следующий этап – это отчеты, которые застройщики обязаны направлять в минстрой. Надзорное ведомство запрашивает эти документы у министерства и проверяет их. Если застройщик не публикует информацию на сайте и не предоставляет ее в минстрой, то уже тогда прокуратура едет на стройку.

Проверяют не только дома, где уже есть обманутые дольщики, но и объекты, строительство которых затянулось. В качестве примеров, Наталья Золотова назвала дом на 18 километре Московского шоссе и жилой комплекс «Березовая Аллея».

- В зоне риска находятся около десяти домов, которые строятся уже достаточно давно. Работы ведутся, но медленно. Застройщики постоянно обращаются за продлением разрешений на строительство. Вместе с домами, по которым уже есть обманутые дольщики, на контроле прокуратуры остаются более 50 объектов. Не остаются без внимания органов прокуратуры и жилые дома, эксплуатируемые без разрешения на ввод, - сказала старший прокурор.