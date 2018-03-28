О плюсах и минусах ужесточения закона о долевках
В июне 2018 года в России вступят в силу новые правила в сфере долевого строительства - требования к застройщикам ощутимо ужесточат. Во вторник, 27 марта, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Самарской области Наталья Золотова рассказала, как изменения в законодательстве могут отразиться на самарском строительном рынке.
С июня компаниям будет разрешено иметь только один банковский счет для всех операций и запрещено тратить деньги дольщиков на цели, не связанные со строительством. Сумма собственных средств застройщиков должна будет составлять не менее 10% от проектной стоимости объектов. Кроме того, изменятся требования к разрешительной документации. Будет действовать принцип «одно разрешение – одна стройка». То есть на одном участке компания может иметь разрешение на строительство нескольких домов сразу, но одновременно вести работы на двух участках она уже не сможет. Есть и другие требования, сильно усложняющие жизнь фирмам, ведущим долевое строительство.
- Мы понимаем, что после вступления в силу изменений в законодательстве часть компаний может уйти с рынка. Многие фирмы будут вынуждены вступать в группы компаний, чтобы соответствовать новым требованиям. Конечно, это может усугубить положение обманутых дольщиков, которые до сих пор ждут свое жилье. Поэтому этот вопрос сейчас на повестке и у прокуратуры, и у правительства Самарской области, - сказала Наталья Золотова.
В апреле представители областного правительства и прокуратуры региона соберутся за одним столом, чтобы просчитать все возможные риски от изменений в законодательстве, а также понять, какие компании останутся на плаву. Бросать дольщиков на произвол судьбы никто не собирается. Всего их, по информации министерства строительства региона, в Самарской области остается не менее 3477 человек. Именно столько было зарегистрировано в областном реестре дольщиков на 1 марта 2018 года. Но в минстрое понимают, что реальное количество обманутых людей куда больше, ведь далеко не все граждане подают о себе сведения в реестр.
До конца 2018 года планируется ввод в эксплуатацию 12 домов, что решит вопрос с жильем для 1000 дольщиков. Для того, чтобы это стало возможным, прокуратура и власти региона регулярно проверяют строительные компании. Например, в 2017 году надзорное ведомство выявило 167 нарушений законодательства в сфере долевого строительства.
По словам Натальи Золотовой, с развитием телекоммуникационных технологий проверять деятельность застройщиков стало куда проще. По закону фирмы обязаны публиковать на своих сайтах всю информацию о стройках. Поэтому прокурорская проверка начинается в интернете. Следующий этап – это отчеты, которые застройщики обязаны направлять в минстрой. Надзорное ведомство запрашивает эти документы у министерства и проверяет их. Если застройщик не публикует информацию на сайте и не предоставляет ее в минстрой, то уже тогда прокуратура едет на стройку.
Проверяют не только дома, где уже есть обманутые дольщики, но и объекты, строительство которых затянулось. В качестве примеров, Наталья Золотова назвала дом на 18 километре Московского шоссе и жилой комплекс «Березовая Аллея».
- В зоне риска находятся около десяти домов, которые строятся уже достаточно давно. Работы ведутся, но медленно. Застройщики постоянно обращаются за продлением разрешений на строительство. Вместе с домами, по которым уже есть обманутые дольщики, на контроле прокуратуры остаются более 50 объектов. Не остаются без внимания органов прокуратуры и жилые дома, эксплуатируемые без разрешения на ввод, - сказала старший прокурор.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 марта 2018
155
28 марта 2018
175
28 марта 2018
184
28 марта 2018
205
28 марта 2018
683
28 марта 2018 , 16:57
178
Центры техподдержки появятся на улице Дальней на 16 километре Московского шоссе.
28 марта 2018 , 16:29
162
В здании восстанавливают лифты.
28 марта 2018 , 16:11
155
Такие поправки в областной Закон об административных правонарушениях депутаты Самарской...
28 марта 2018 , 15:57
291
Прощание состоится в пятницу, 30 марта, с 11:00 до 13:00 в музее Алабина в Самаре.
28 марта 2018 , 15:50
175
После реставрации его установят на одной из улиц Самары
28 марта 2018 , 14:29
184
Работы на объекте культурного наследия должны завершить до 30 ноября этого года. На них из...
28 марта 2018 , 14:27
205
В июне 2018 года в России вступят в силу новые правила в сфере долевого строительства -...
28 марта 2018 , 13:43
683
Как ранее писал sgpress . ru , причиной перекрытия стала найденная в районе...
28 марта 2018 , 13:38
411
Корреспондент sgpress.ru на примере ТРК «Вива Лэнд» выяснила, что делают в самарских...
28 марта 2018 , 13:03
1415
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 марта 2018
3281
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
20 марта 2018
2657
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
4 марта 2018
2652
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
8 марта 2018
2424
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
2019
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
26 марта 2018
351
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
5 марта 2018
1295
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
1003
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
755
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1833
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».