Общественники примут участие в проверке самарских торговых центров

Проверки планируется проводить с привлечением членов Общественной палаты Самарской области, общественных палат и общественных советов муниципальных образований региона.

Проверки связаны с трагическими событиями в Кемерово в воскресенье, 25 марта. В результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек. Среда, 28 марта, объявлена общенациональным днем траура.