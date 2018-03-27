Перемена мест. Пять лет в Китае

Ольга Петухова вот уже почти пять лет живет в Китае. Она попала в эту страну после окончания Самарского университета имени Королева, выиграв грант на продолжение образования в городе Харбине. Затем поступила в докторантуру. Но окончить ее не успела. Этому помешали большое личное событие - свадьба и переезд на юг страны, в Гуанчжоу. Сейчас Ольга работает в крупной компании, занимающейся поставками продукции китайских предприятий на российский рынок.

Она пояснила, почему выбрала китайский вуз для продолжения учебы. Во-первых, пять лет назад Китай начал устанавливать отношения с самарскими учебными заведениями, и условия, которые предлагали для потенциальных студентов из России, были самыми благоприятными: бесплатное обучение, проживание в студенческих городках и хорошая стипендия от правительства. Во-вторых, Ольга с детства слышала много хорошего о жителях этой страны от своего дедушки Геннадия Александровича Петухова, который в советское время два года работал в КНР. В семье хранятся написанные иероглифами благодарственные письма русскому инженеру от его китайских руководителей и друзей из Шеньяна.

Семейная традиция

- Моему дедушке исполнилось 90 лет, - рассказывает Ольга. - Он долго трудился в ЦСКБ «Прогресс», занимался термообработкой деталей для авиационной промышленности. С его участием был запущен первый спутник Земли. Он успел поработать и в Китае, где налаживал производство самолетов МИГ-19. А еще учил меня рыбачить, водил в балетную школу и угощал самыми вкусными на свете ореховыми пряниками. - Моему дедушке исполнилось 90 лет, - рассказывает Ольга. - Он долго трудился в ЦСКБ «Прогресс», занимался термообработкой деталей для авиационной промышленности. С его участием был запущен первый спутник Земли. Он успел поработать и в Китае, где налаживал производство самолетов МИГ-19. А еще учил меня рыбачить, водил в балетную школу и угощал самыми вкусными на свете ореховыми пряниками.

Услышав о задумке внучки, дед не стал ее отговаривать. В отличие от других членов семьи он понимал, что китайцы - дружелюбная нация, они еще с советских времен хорошо относятся к нам. А к климату, еде и обычаям страны можно привыкнуть. К тому же Харбин находится на севере Китая, и дедушка знал, что погода там мало отличается от самарской.

Ольга вскоре убедилась в правоте его слов.

- Действительно, в Харбине я быстро начала чувствовать себя как дома, - рассказывает она. - Здесь четко обозначены времена года. Холодная зима, теплое лето… Снега в Харбине так много, что с начала января и до конца февраля здесь проходит фестиваль «Снег и лед», на котором команды со всего мира соревнуются в искусстве изготовления ледяных скульптур. К тому же это, по сути, европейский город. Он был основан русскими сравнительно недавно, в 1898 году, как станция на Трансманьчжурской железнодорожной магистрали. Поэтому здесь много зданий начала XX века в стиле модерн - как и у нас, в Самаре. Только улицы очень широкие и территория, которую занимает Харбин, в несколько раз больше. Еще бы, ведь в нем проживают около десяти миллионов человек! Но по китайским меркам это не самый большой город.

Повсюду звучит «Катюша»

В Харбине большая русская диаспора. Студентов из России часто приглашали на различные праздники, которые организуют ее активисты. Здесь Ольга познакомилась с Антоном Николаевым, парнем из Усть-Каменогорска. Он приехал в Китай на семь лет раньше нее по программе школьного обмена между Казахстаном и Китаем. Антон показал девушке центральные кварталы города. Там много русских сувенирных магазинчиков, есть ресторан русской кухни. Прямо под открытым небом установлены динамики, из которых звучит наша музыка. Особенно, по наблюдению Ольги, китайцы любят «Катюшу».

Пожалуй, самым тяжелым испытанием для нее поначалу был языковой барьер. Она ведь поступила на англоязычную программу и китайского не знала. Девушка говорит:

- Помню, как мучилась, приехав в кампус университета. Пыталась объясниться с вахтершей в фойе общежития: она - ни слова по-английски, я - по-китайски. К тому же время уже за полночь, кроме нас - никого. Хорошо, что один студент поздно возвращался домой. Он помог мне разобраться с вахтершей и забрать ключи от комнаты.

Понемногу самарчанка стала запоминать отдельные слова, затем целые фразы. Сейчас она бегло говорит по-китайски. И когда приезжает в отпуск в Самару, дедушка просит ее перечитывать, а затем переводить письма от китайских друзей и памятные надписи в альбомах с фотографиями, которые он привез из своей командировки в Поднебесную.





Не для русского желудка

Другим испытанием для Ольги стала китайская еда. Она дешевая и очень разнообразная. Но увлекаться такими блюдами русскому человеку не стоит.

- Вкусы китайцев разнятся в зависимости от географического положения их города или села. Известно, что на севере больше едят соленую пищу, на западе - острую, на юге сахар кладут даже в мясные блюда. Однако если ешь китайскую еду постоянно, понимаешь, что она слишком жирная и пряная. И чтобы не заработать гастрит, нужно как можно чаще готовить привычную, родную пищу, - рассказывает Ольга.

Антону предложили работу на юге страны, в Гуанчжоу. И Ольга последовала за ним.

- Я была удивлена, что попала в настоящие тропики. Жара страшная, не проходящая даже вечером, и очень влажно. И мне поначалу было трудно привыкнуть, - делится Ольга. - Зато здесь много тропических фруктов. Особенно я люблю драконий глаз. Этот фрукт внутри имеет беловато-кремовую мякоть, испещренную черными точками. Он очень приятный на вкус - не сильно сладкий, освежающий. А вот дуриан мы с Антоном не любим. Когда его только что почистили и нарезали, он пахнет еще терпимо. Но если фрукт полежит в таком виде несколько минут, его запах невозможно перенести. Как назло, в Гуанчжоу его обожают и добавляют в любые блюда.

Китайские свадьбы

Антон и Ольга недавно сыграли свадьбу. Это был повод показать родным Китай. Расписались молодые в Гонконге, потом привезли всех в Гуанчжоу. А свадьбу сыграли в отеле на острове Хайнань.

- Торжество у нас было в духе русских традиций - застолье, песни танцы, конкурсы, - рассказывает Ольга. - В Китае свадьбы такими пышными не бывают. Это вроде обеда в ресторане. Все едят за круглыми столами, выбирая то, что по нраву, из выставленных в центре блюд, а молодые обмениваются кольцами. Невеста бросает свой букет подружкам. Затем супруги обходят гостей, выпивают с ними анисовой водки или шампанского и собирают красные конверты с деньгами. Вся церемония длится полтора-два часа. Хотя другие праздники в Китае очень яркие - с карнавальными костюмами, фейерверками, танцами.

Молодые супруги передают привет своим родственникам в Самаре и очень надеются, что их дедушка Геннадий Александрович и бабушка Елена Константиновна прочтут статью и лишний раз убедятся, что у Ольги и Антона все хорошо и, находясь в далекой стране, внуки помнят своих близких и любят их.