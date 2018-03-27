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Культурная Самара 2018: премьеры, фестивали, юбилеи

Какие бы новинки науки и техники ни старались вытеснить из наших сердец театр, он прочно занимает свои позиции на протяжении нескольких тысячелетий. Нигде наши эмоции, мысли и мировоззрение не подвергаются такому сильному воздействию, как здесь. В Самаре Мельпомену любят всей душой - город остается театральным многие десятилетия. И вот лишь некоторые из наших достижений и предстоящих громких событий. 

Юбилей театра. Юбилей классика 
 
В 2018 году муниципальному театру «Камерная сцена» исполняется 25 лет. За эти годы в театре выпущено 65 премьер. Театр является организатором уникального фестиваля «Русская классика. Страницы прозы». Он проводится совместно с городским департаментом культуры и молодежной политики и Союзом театральных деятелей России каждый четный год. 
 
В этом году на церемонии закрытия фестиваля - 19 ноября - «Камерная сцена» отметит свой юбилей. Самару посетят известные театры: Московский ТЮЗ со спектаклем Камы Гинкаса «По дороге в...» («Русские сны по Достоевскому»), петербургский «Театр на Васильевском» со спектаклем «Вечный муж» по произведению Достоевского, московский театр «АпАРТе» привезет «Обломов. Эпизоды», петербургский театр «Суббота» - «Митину любовь» по произведению Бунина, приедут Казанский ТЮЗ и Тамбовский молодежный театр. 
 
- «Камерная сцена» покажет на юбилее спектакль «Первая любовь» по рассказам Бабеля, премьера состоится 14 апреля, - рассказала директор театра Софья Рубина. - Это первая часть планируемой дилогии. Вторую часть - «Король» - мы выпустим в конце года. В 2019 году исполняется 125 лет со дня рождения талантливейшего писателя ХХ века Исаака Бабеля, наша дилогия - к его юбилею. 

Гастроли - большие и малые 
 
В начале марта театр «Самарская площадь» стал лауреатом VI Международного фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА», который прошел в Челябинске. Наш театр представил спектакль «Вишневый сад» в постановке художественного руководителя Евгения Дробышева. 
 
В настоящее время труппа репетирует пьесу Александра Вампилова «Прощание в июле». 
 
- В спектакле заняты почти все наши актеры, премьера запланирована на июнь, - рассказала директор театра, актриса Наталья Носова. - До конца года мы планируем поставить еще один спектакль - «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева. 
 
«Самарская площадь» уже много лет поддерживает дружескую связь с творческими коллективами немецкого города Штутгарта. В этом году в рамках культурного обмена между городами-партнерами в Самару приедет с гастролями театр «Ателье». Зрителям покажут новую редакцию пьесы «Царь Эдип» по произведению Бодо Вартке и театральную фантазию по мотивам бестселлера Владимира Каминера «Русская дискотека». Спектакли пройдут 25 и 26 мая на немецком языке. Ответный визит «Самарской площади» в Штутгарт запланирован на октябрь. 

Новый театр 
 
В сентябре в Самаре откроют новый театр - муниципальный молодежный. Подготовительная работа начнется с июля. 
 
- Часто театры создаются под курс института. Примеров тому много: Театр на Таганке, студенты Фоменко, Женовача. В нашем институте культуры на театральном факультете в этом году выпускается курс Ирины Сидоренко, у которого есть все для того, чтобы существовать самостоятельно, - рассказал председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, секретарь СТД РФ Владимир Гальченко. - Их дипломные спектакли сейчас идут в расширенном объеме, потому что это репертуар будущего театра. 10 - 13 постановок уже готовы. 
 
По словам заведующей кафедрой актерского мастерства Самарского государственного института культуры Ирины Сидоренко, этот курс отличается тем, что все студенты абсолютно разные. 
 
- Есть маленькие, большие, худые, толстые, герои всех амплуа - что хочешь, то с ними и делай. Нет даже необходимости в возрастных актерах. Но, возможно, в будущем состав труппы будет меняться - большое количество выпускников института культуры хотят с нами работать, - сказала она. 
 
 «Задумка»: Большой и 45 лет 
 
Один из самых ярких самарских брендов, прославивших город за пределами страны, - детский музыкальный театр «Задумка». За плечами коллектива победа на престижном конкурсе «Волшебная туфелька», звание лучшего коллектива России 2015 года, Национальная премия в области детского и юношеского танца «Весна священная», выступление на сцене Большого театра вместе со звездами балета, театра и кино Алексеем Ягудиным, Вениамином Смеховым, Ольгой Остроумовой, Ириной Пеговой, Александром Стриженовым, Кристиной Орбакайте. А еще сольный концерт в Москве, в зале имени Чайковского, и огромное количество Гран-при, наград I, II и III степени самых престижных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. 
 
Впереди очередная высота - оргкомитет Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», учрежденный Благотворительным фондом содействия развитию хореографического искусства «Илзе Лиепа», пригласил «Задумку» принять участие в гала-спектакле «Владимир Красно Солнышко. Искания о князе Владимире». Он пройдет 10 апреля в Большом театре. 
 
А в ноябре этого года «Задумка» отметит 45-летие. 3 ноября на сцене Самарской государственной филармонии коллектив покажет два премьерных спектакля. 4 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится большой праздничный концерт. 5 ноября на сцене Дворца культуры имени Литвинова пройдет встреча выпускников «Задумки», на которой традиционно выступят представители каждого выпуска. 

Уместный юбилей Горького 
 
Один из самых молодых (и по году появления, и по возрасту постановщиков и актеров) театров Самары - «Уместный театр» планирует в апреле премьеру по рассказу Максима Горького «Голубая жизнь». Эскиз приурочен к юбилею писателя. 

«Лукоморье» планирует постановку по сказке Пушкина 
 
Сегодня исполняется пять лет с того момента, как Самарский театр кукол «Лукоморье» под руководством Льва Митрофанова получил статус муниципального. Участник и лауреат многочисленных всероссийских и международных фестивалей, он радует самарского зрителя всех возрастов спектаклями по классическим произведениям российских и зарубежных авторов. 
 
В декабре прошлого года состоялась премьера спектакля «Яйцо», которая стала возможна благодаря федеральному проекту «Театры - детям». 
 
- Часть средств пошла на постановку спектакля, - рассказал Лев Митрофанов. - Другая - на техническое оснащение театра. Мы приобрели несколько позиций аппаратуры: новый микшерный пульт, мониторы, студийные колонки. В этом году проект «Театры - детям» продолжается, и нас пригласили в нем участвовать. Эти средства мы планируем потратить на постановку спектакля по «Сказке о царе Салтане» Пушкина, премьера которого состоится в этом году. 

Шекспир, Толстой и Островский 
 
Театр «Витражи» также принял участие в федеральном проекте «Театры - детям»: выделенные средства пошли на постановку спектакля «Ромео и Джульетта». В рамках муниципальной программы «Самара - детям: мы разные - мы равные» началась работа над спектаклем «Буратино» по сказке Алексея Толстого. Рядом с профессиональными артистами в спектакле будут заняты дети с ограниченными возможностями здоровья. А открыть следующий, 24-й театральный сезон театр, по словам директора Аллы Набоковой, планирует в сентябре премьерой спектакля «Бесприданница» по пьесе Островского.
 
Дата: 27 марта 2018 , 10:07
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Автор текста: Маргарита Петрова, Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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