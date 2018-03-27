Что делают в самарских ТЦ, чтобы предотвратить повторение кемеровской трагедии

Крупный пожар, в котором погибли более 60 человек, произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» находился возле кинозалов, на детской игровой площадке с аттракционами.

В понедельник, 26 марта, глава региона Дмитрий Азаров и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили обеспечение безопасности в крупных ТРЦ региона.

Уже сегодня специалисты завершат мониторинг ранее проведенных проверок ТРЦ. Также будет проверена исправность систем противопожарной защиты. Это системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Особое внимание уделят оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. Специалисты также проверят наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к каждому эвакуационному выходу из зданий торгово-развлекательных центров.

Sgpress.ru попытался выяснить, как руководство некоторых самарских торговых центров отреагировало на события в Кемерово.

"Вива-Лэнд" – пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс площадью 68000 квадратных метров, расположен на проспекте Кирова, 147. Открыт в 2009 году. На территории ТЦ находятся 18 кафе и ресторанов, более 100 магазинов, в том числе продуктовый гипермаркет «Карусель», гипермаркет товаров для дома «Старт». В развлекательной зоне – кинотеатр «5 звезд», боулинг, тайм-кафе LOFT, детский сool парк.

- Торгово-развлекательный центр «Вива-Лэнд» проверяли в конце прошлого года вместе с остальными торговыми центрами. МЧС проверяло исправность сигнализации, эвакуационные выходы, наличие исправных огнетушителей и так далее. Насколько нам известно, все торговые центры Самары эту проверку прошли. В связи с событиями в Кемерово, наша служба безопасности сегодня совершила дополнительный обход ТЦ, - сказала представитель ТРК.

"Аврора Молл" – шестиэтажный торгово-развлекательный центр площадью 180000 квадратных метров. Два верхних этажа занимает парковка. ТРК расположен на улице Аэродромной, 47а. Открылся в 2003 году. В ТЦ работают более 200 магазинов, 14 кафе и ресторанов. Из развлечений – батутный комплекс «ПолетайКА», парк развлечений «Фанки Таун», кинотеатр «Киномакс», фитнес-клуб Alex Fitness, каток ICE CITY.

- Все меры противопожарной безопасности мы давно предприняли. После событий в Кемерово дополнительно обошли торговый центр, но не более, - рассказала sgpress.ru директор центра охраны труда ТРК «Аврора Молл» Капитолина Прошлекова.

"МЕГА" – одноэтажный торговый центр площадью 133 400 квадратных метров компании IKEA Centres Russia, который располагается на Московском шоссе, 5 (24 км). Открылся в 2011 году. В торговом центре находятся 155 магазинов, 25 ресторанов и кафе. Большие площади занимают гипермаркет «Ашан», строительные магазины IKEA и «Леруа Мерлен». Также есть каток, детский клуб, парк развлечений.

- Все наши здания оснащены современными системами противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая системы оповещения людей о пожаре, автоматическая система пожаротушения, система противодымной вентиляции и т.д.). Мы уделяем особое внимание раннему обнаружению пожара, оповещению всех людей, находящихся в здании, реагированию и предотвращению распространения пожара, а также быстрой и безопасной эвакуации людей в случае опасности. Мы проводим на регулярной основе проверки и комплексные тестирования систем противопожарной защиты в том числе и на аварийных источниках электроснабжения, например, тестирование автоматического запуска пожарных насосов проводится каждую неделю, а тестирование автоматической системы пожарной сигнализации, включая противопожарный алгоритм, ежемесячно. Мы организуем обучение всего персонала, работающего в торговых центрах действиям в случае пожара. Нами проводятся специальные тренировки и учения по эвакуации (не менее двух раз в год, в т.ч. с покупателями), чтобы убедиться, что наши сотрудники знают, как действовать в случае опасности, и умеют применять свои знания в процессе эвакуации. Несколько раз в год все торговые центры проходят внутренние и внешние инспектирование по безопасности, в т.ч. на соответствие требованиям Пожарной безопасности, установленными законодательством РФ, и требованиям международных норм и стандартов. Мы усилим контроль за соблюдением данных мер, - сообщили в пресс-службе ИКЕА в России.

"Молл Парк Хаус" – трехэтажный торговый центр площадью 55000 квадратных метров на Московском шоссе, 81а. Открылся в 2002 году. В торговом центре находятся 122 магазина, в частности гипермаркет «Карусель», 11 ресторанов и кафе. Также функционируют контактный зоопарк, детский развлекательно-игровой центр «Непоседы», бильярд и боулинг.

На момент публикации материала комментарий от представителей Молл Парк Хаус получить не удалось.

Несколько крупных торговых центров в Самаре принадлежат компании «Виктор и Ко».

"Амбар" – одноэтажный торгово-развлекательный комплекс площадью 115 335 квадратных метров, который находится на Южном шоссе, 5. В Самаре открылся в 2014 году. В центре работают 200 магазинов, 17 кафе и ресторанов. На территории ТЦ расположены большой «Ашан», неподалеку находится строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Также есть кинотеатр-мультиплекс AMBAR CINEMA, детская развлекательная зона «Волшебный лес», картинг, контактный зоопарк, парк развлечений WESTERN PARK и другие аттракционы.

Космопорт – двухэтажный торгово-развлекательный комплекс площадью 135 000 квадратных метров на улице Дыбенко, 30. Открытие в Самаре - в 2007 году. В торговом центре находятся 188 магазинов, 16 кафе и ресторанов. На территории ТЦ расположен «Ашан» и строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Из развлечений – кинотеатр «Киномост», детский парк «Каникулы», несколько аттракционов.

"Мега Сити" – двухэтажный торгово-развлекательный центр площадью 58000 квадратных метров на улице Ново-Садовой, 160м. Появился в Самаре в 2006 году. В ТЦ работают 57 магазинов, включая гипермаркет «Карусель», 5 кафе и ресторанов и кинотеатр «Киномост».

"Гудок" – трехэтажный торгово-развлекательный центр площадью 267 000 квадратных метров, который располагается на улице Красноармейской, 131. Открытие ТЦ состоялось в 2016 году. В нем располагаются 189 магазинов, 27 кафе и ресторанов. На территории ТЦ есть гипермаркет «Лента». В развлекательной зоне – детский парк развлечений «Мегалэнд», детский город профессий «Чадоград», детская площадка «Солнечный Город», мягкий кинотеатр.

Комментарий от компании "Виктор и Ко" на момент публикации материала получить не удалось.