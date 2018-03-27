Прямая оплата коммуналки: за и против

В пятницу, 23 марта, Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о прямых расчетах за жилищно-коммунальные услуги.

Новый формат отношений в этой сфере предполагает, что жильцы многоквартирного дома смогут платить сразу поставщикам ресурсов, без посредников в лице управляющих компаний.

Согласно принятым поправкам в Жилищный кодекс РФ, решение о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями (РСО) собственники должны принимать на общих собраниях. Есть и другой вариант. Если управляющая организация (УК, ТСЖ или ЖСК) имеет долг перед РСО более чем за 2 месяца, то поставщик ресурсов сам может выйти к жителям с инициативой о заключении прямых договоров. По словам самарских экспертов в сфере ЖКХ, расчет с РСО без посредников выгоден как жителям, так и управляющим организациям.

- Преимущество для жителей в том, что они будут платить поставщикам напрямую, а текст договора будет единым для всей России. Это выгодно и для управляющих компаний, которые сегодня собирают с людей деньги до 10 числа каждого месяца, а с РСО должны рассчитываться до 1 числа. Возникает кассовый разрыв. Управляющие организации вынуждены брать деньги с содержания и текущего ремонта жилья, чтобы заплатить поставщикам ресурсов. Страдают от этого жители, - объясняет руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских.

Другая ситуация. Например, у управляющей компании собираемость по дому – 95%, а перечислить РСО она должна 100% средств за поставленные услуги. Где УК взять недостающие 5%? Добросовестная организация берет кредит, чтобы покрыть кассовый разрыв. За несколько месяцев таким образом набегают большие суммы, и даже самая порядочная компания оказывается в должниках.

- Теперь этого не будет, - уверен Виктор Часовских. – Ресурсоснабжающие организации будут видеть, кто и сколько им платит. Если жители будут оплачивать коммунальные услуги, то будут их получать, если нет – услуги ограничат. Это как сотовая связь: заплатил деньги – она есть, кончились деньги – связь закончилась.

То есть прямые расчеты невыгодны только тем жителям, которые за коммуналку не платят, а также недобросовестным УК, привыкшим тратить собираемые с собственников средства на свои цели.

В Самарской области по поручению главы региона уже создана рабочая группа, которая работает над созданием некого областного расчетного центра по сбору денег с жителей для расчета с РСО. Как он будет выглядеть, пока непонятно. Виктор Часовских не исключает, что это будет виртуальная система.