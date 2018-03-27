В Самарской области проверят все торгово-развлекательные центры в связи с трагедией в Кемерово

В понедельник, 26 марта, глава региона Дмитрий Азаров и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили обеспечение безопасности в крупных ТРЦ региона.

Уже сегодня специалисты завершат мониторинг ранее проведенных проверок ТРЦ. Также будет проверена исправность систем противопожарной защиты. Это системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Особое внимание уделят оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. Специалисты также проверят наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к каждому эвакуационному выходу из зданий торгово-развлекательных центров.

Поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей из зданий ТРЦ в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.