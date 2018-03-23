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С 1 июля плата за коммунальные услуги в Самарской области вырастет

Об этом председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских рассказал в пятницу, 23 марта.
 
По его словам, плата за коммунальные услуги вырастет максимум на 6,5%. То есть если в июне, к примеру, самарцы заплатят за всю коммуналку 1000 рублей, то в июле- не больше 1065 рублей, сказал Виктор Часовских.
 
Это плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. В июле 2017 года коммуналка подорожала в среднем на 4,3%. В этом году рост самих тарифов, по словам Виктора Часовских, не превысит 4,6%.
Дата: 23 марта 2018 , 17:22
137
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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