С 1 июля плата за коммунальные услуги в Самарской области вырастет
Об этом председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских рассказал в пятницу, 23 марта.
По его словам, плата за коммунальные услуги вырастет максимум на 6,5%. То есть если в июне, к примеру, самарцы заплатят за всю коммуналку 1000 рублей, то в июле- не больше 1065 рублей, сказал Виктор Часовских.
Это плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. В июле 2017 года коммуналка подорожала в среднем на 4,3%. В этом году рост самих тарифов, по словам Виктора Часовских, не превысит 4,6%.
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