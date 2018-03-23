С 1 июля плата за коммунальные услуги в Самарской области вырастет

По его словам, плата за коммунальные услуги вырастет максимум на 6,5%. То есть если в июне, к примеру, самарцы заплатят за всю коммуналку 1000 рублей, то в июле- не больше 1065 рублей, сказал Виктор Часовских.

Это плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. В июле 2017 года коммуналка подорожала в среднем на 4,3%. В этом году рост самих тарифов, по словам Виктора Часовских, не превысит 4,6%.