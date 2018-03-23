В Самаре открылся фестиваль в рамках общественного проекта «Том Сойер фест»
Стартовал он сегодня в городской публичной библиотеке.
Сегодня, 23 марта, в здании объекта культурного наследия – Самарской публичной библиотеки - дан старт фестивалю «Том Сойер фест». В его открытии участвовала глава Самары Елена Лапушкина. На фестиваль приехали общественники из многих регионов страны, которые уже поддержали нашумевшую и значимую самарскую инициативу и готовы взять на вооружение наш опыт.
Фестиваль, он же школа сохранения исторической среды "Том Сойер Фест", проходит во второй раз. Одноименное движение инициативных жителей областного центра развивается с 2015 года.
- Очень важно, что такой фестиваль родился на самарской земле, - подчеркнула Елена Лапушкина. – Это значит, горожане хотят сохранить историческое наследие, у нас есть повод гордиться своими памятниками. Общественное движение объединило людей неравнодушных, любящих свой город. Оно разрастается и имеет поддержку власти, получило президентский грант на продвижение.
Идеолог движения «Том Сойер фест» Андрей Кочетков напомнил о вехах развития проекта. Так, в 2015 году 100 волонтеров восстановили три старинных самарских усадьбы. Самарцев начали приглашать для обмена опытом, к нам потянулись эксперты из столицы. В 2016 году 150 волонтеров восстановили четыре дома и два арт-объекта. Проект попал в доклад ЮНЕСКО и получил президентский грант на распространения опыта по стране. В 2017 году 200 волонтеров восстановили четыре дома, в том числе на гостевых маршрутах. Движение поддержали в 15 городах страны.
Фестиваль «Том Сойер фест» продолжится 24 и 25 марта. В программе – презентации команд городов, обмен опытом и работа над ошибками, историко-культурные лекции, обучение технологиям городских исследований и обработки старинной деревянной резьбы. И, конечно же, экскурсии на уже готовые объекты, восстановленные силами добровольцев и их помощников.
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