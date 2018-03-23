Киноизмышлизм. «Аннигиляция» - сталкер по-девчачьи (18+)
В 1971 году культовые советские фантасты — братья Борис и Аркадий Стругацкие — написали замечательную повесть «Пикник на обочине». Произведение рассказывает о последствиях визита на Землю пришельцев. Напичканные аномалиями и загадочными являниями территории, на которых побывали гости из космоса, люди стали называть Зонами. Эти Зоны исследовали как военные и ученые, так и гражданские, именующие себя сталкерами. Отважные сталкеры проникали в Зоны, обходили инопланетные ловушки и изучали загадки этих территорий. Произведение стало так популярно, что по его мотивам в 1979 году режиссер Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер», а в 2007 году украинская студия выпустила компьютерную игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Источником вдохновения для авторов игры стал «Пикник на обочине». В свою очередь, по мотивам игры возникла книжная серия S.T.A.L.K.E.R и похожие аналоги, которые на сегодняшний день насчитывают сотни произведений и армию преданных поклонников.
По сюжету картины на Землю в наши дни прилетает маленький метеорит и врезается в одиноко стоящий маяк где-то в американской глубинке. Инопланетный объект загадочным образом меняет территорию вокруг. Военные и ученые посылают в огороженную мерцающим барьером Зону отряд за отрядом, но никто не возвращается обратно и не выходит на связь. Таким образом, земляне не знают, что происходит внутри Зоны, но с каждым днем она расширяется, захватывая все больше поверхности нашей планеты. Во время последней экспедиции в Зону пропадает муж-военный профессора биологии Лины в исполнении Натали Портман. Год спустя дезориентированный и слегка бледный супруг внезапно появляется на пороге их спальни — он первый, кто вернулся. Радость длится недолго — у мужчины начинаются судороги и множественные кровотечения, после чего он впадает в кому. Лина в составе группы женщин решает отправиться в Зону и выяснить, что случилось с ее мужем.
Как вы поняли из описания, основными персонажами картины являются женщины. И это не только феминистический отряд, но и весьма толерантный — тут вам и чернокожий физик Джози Радек в исполнении Тессы Томпсон, и темпераментная колумбийка Аня Торенсен, которую сыграла Джина Родригес. Еще в картине нашлось место гватемальскому актеру Оскару Айзеку, сыгравшему роль супруга Лины, и японке Соноя Мудзуно. Оскар и Соноя вместе уже снимались в предыдущем фильме Алекса Гарленда «Из машины». «Аннигиляция» не скрывает своего посыла о том, что толерантность и феминизм спасут этот мир. Но лично я на такие вещи не обращаю внимания, если фильм представляет какую-то художественную ценность. В случае с «Аннигиляцией» - это визуал и атмосфера.
Актеры в фильме чудес не демонстрируют и подчас ведут себя довольно меланхолично, что в целом можно сказать и об общем настроении картины. Как я отметил выше, это не экшен-фантастика, а фантастическая драма. Следовательно, акцент сделан на переживаниях героев. У каждой женщины есть какая-то личная драма — кто-то смертельно болен, кто-то потерял близкого человека, кто-то предал любимого и т. д. Так что каждая отправилась в Зону по своим причинам. Динамичные эпизоды, конечно, есть, но их меньше, чем хотелось бы. Продолжительность картины - почти два часа, и это не идет ей в плюс. Сделав фильм минут на 20-30 короче, режиссер бы только выиграл, но атмосфера там уже была бы совершенно другая. Это неторопливое, созерцательное кино. По настроению оно довольно близко к «Сталкеру» Тарковского — такая же философская меланхолия. Лично мне до конца было интересно вместе с героями изучать таинственную Зону, и я хотел узнать, чем закончится их история.
В итоге «Аннигиляцию» я могу посоветовать любителям размеренной фантастики вроде «Интерстеллара» или «Прибытия», а также тем, кто любит «Пикник на обочине» за атмосферу исследования загадочной Зоны. Если вы ждете от фильма зубодробительного экшена, то там вы его не найдете.
Тысячи фанатов «Пикника на обочине» ждут современной экранизации повести, но русские киноделы не торопятся ее выпускать. Зато зарубежные студии готовятся снимать свой сериал по мотивам повести, а англичанин Алекс Гарленд («Из машины») в этом году уже порадовал всех любителей сталкерской темы фильмом «Аннигиляция». Фантастическая драма «Аннигиляция» к «Пикнику на обочине», конечно, прямого отношения не имеет, но в ней присутствует та самая сталкерская атмосфера.
По сюжету картины на Землю в наши дни прилетает маленький метеорит и врезается в одиноко стоящий маяк где-то в американской глубинке. Инопланетный объект загадочным образом меняет территорию вокруг. Военные и ученые посылают в огороженную мерцающим барьером Зону отряд за отрядом, но никто не возвращается обратно и не выходит на связь. Таким образом, земляне не знают, что происходит внутри Зоны, но с каждым днем она расширяется, захватывая все больше поверхности нашей планеты. Во время последней экспедиции в Зону пропадает муж-военный профессора биологии Лины в исполнении Натали Портман. Год спустя дезориентированный и слегка бледный супруг внезапно появляется на пороге их спальни — он первый, кто вернулся. Радость длится недолго — у мужчины начинаются судороги и множественные кровотечения, после чего он впадает в кому. Лина в составе группы женщин решает отправиться в Зону и выяснить, что случилось с ее мужем.
Как вы поняли из описания, основными персонажами картины являются женщины. И это не только феминистический отряд, но и весьма толерантный — тут вам и чернокожий физик Джози Радек в исполнении Тессы Томпсон, и темпераментная колумбийка Аня Торенсен, которую сыграла Джина Родригес. Еще в картине нашлось место гватемальскому актеру Оскару Айзеку, сыгравшему роль супруга Лины, и японке Соноя Мудзуно. Оскар и Соноя вместе уже снимались в предыдущем фильме Алекса Гарленда «Из машины». «Аннигиляция» не скрывает своего посыла о том, что толерантность и феминизм спасут этот мир. Но лично я на такие вещи не обращаю внимания, если фильм представляет какую-то художественную ценность. В случае с «Аннигиляцией» - это визуал и атмосфера.
При бюджете в 40 миллионов долларов авторам удалось снять весьма красивое кино. Заросшие растениями здания, яркие цветы, мутировавшие животные — глазу есть, за что зацепиться. Монстры получились весьма колоритные, будь то крокодил с челюстью акулы или медведь с голым черепом, научившийся имитировать человеческую речь. Медведь получился особенно жуткой тварью. Словом, художники и оператор поработали на славу. Один из художников Марк Дигби, кстати, работал над фильмом «28 дней спустя», так что ему не привыкать рисовать апокалиптичные картины.
Актеры в фильме чудес не демонстрируют и подчас ведут себя довольно меланхолично, что в целом можно сказать и об общем настроении картины. Как я отметил выше, это не экшен-фантастика, а фантастическая драма. Следовательно, акцент сделан на переживаниях героев. У каждой женщины есть какая-то личная драма — кто-то смертельно болен, кто-то потерял близкого человека, кто-то предал любимого и т. д. Так что каждая отправилась в Зону по своим причинам. Динамичные эпизоды, конечно, есть, но их меньше, чем хотелось бы. Продолжительность картины - почти два часа, и это не идет ей в плюс. Сделав фильм минут на 20-30 короче, режиссер бы только выиграл, но атмосфера там уже была бы совершенно другая. Это неторопливое, созерцательное кино. По настроению оно довольно близко к «Сталкеру» Тарковского — такая же философская меланхолия. Лично мне до конца было интересно вместе с героями изучать таинственную Зону, и я хотел узнать, чем закончится их история.
В итоге «Аннигиляцию» я могу посоветовать любителям размеренной фантастики вроде «Интерстеллара» или «Прибытия», а также тем, кто любит «Пикник на обочине» за атмосферу исследования загадочной Зоны. Если вы ждете от фильма зубодробительного экшена, то там вы его не найдете.
Приятного просмотра!
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