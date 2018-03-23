Киноизмышлизм. «Аннигиляция» - сталкер по-девчачьи (18+)





Тысячи фанатов «Пикника на обочине» ждут современной экранизации повести, но русские киноделы не торопятся ее выпускать. Зато зарубежные студии готовятся снимать свой сериал по мотивам повести, а англичанин Алекс Гарленд («Из машины») в этом году уже порадовал всех любителей сталкерской темы фильмом «Аннигиляция». Фантастическая драма «Аннигиляция» к «Пикнику на обочине», конечно, прямого отношения не имеет, но в ней присутствует та самая сталкерская атмосфера.







































По сюжету картины на Землю в наши дни прилетает маленький метеорит и врезается в одиноко стоящий маяк где-то в американской глубинке. Инопланетный объект загадочным образом меняет территорию вокруг. Военные и ученые посылают в огороженную мерцающим барьером Зону отряд за отрядом, но никто не возвращается обратно и не выходит на связь. Таким образом, земляне не знают, что происходит внутри Зоны, но с каждым днем она расширяется, захватывая все больше поверхности нашей планеты. Во время последней экспедиции в Зону пропадает муж-военный профессора биологии Лины в исполнении Натали Портман. Год спустя дезориентированный и слегка бледный супруг внезапно появляется на пороге их спальни — он первый, кто вернулся. Радость длится недолго — у мужчины начинаются судороги и множественные кровотечения, после чего он впадает в кому. Лина в составе группы женщин решает отправиться в Зону и выяснить, что случилось с ее мужем.



По сюжету картины на Землю в наши дни прилетает маленький метеорит и врезается в одиноко стоящий маяк где-то в американской глубинке. Инопланетный объект загадочным образом меняет территорию вокруг. Военные и ученые посылают в огороженную мерцающим барьером Зону отряд за отрядом, но никто не возвращается обратно и не выходит на связь. Таким образом, земляне не знают, что происходит внутри Зоны, но с каждым днем она расширяется, захватывая все больше поверхности нашей планеты. Во время последней экспедиции в Зону пропадает муж-военный профессора биологии Лины в исполнении Натали Портман. Год спустя дезориентированный и слегка бледный супруг внезапно появляется на пороге их спальни — он первый, кто вернулся. Радость длится недолго — у мужчины начинаются судороги и множественные кровотечения, после чего он впадает в кому. Лина в составе группы женщин решает отправиться в Зону и выяснить, что случилось с ее мужем.





























































Как вы поняли из описания, основными персонажами картины являются женщины. И это не только феминистический отряд, но и весьма толерантный — тут вам и чернокожий физик Джози Радек в исполнении Тессы Томпсон, и темпераментная колумбийка Аня Торенсен, которую сыграла Джина Родригес. Еще в картине нашлось место гватемальскому актеру Оскару Айзеку, сыгравшему роль супруга Лины, и японке Соноя Мудзуно. Оскар и Соноя вместе уже снимались в предыдущем фильме Алекса Гарленда «Из машины». «Аннигиляция» не скрывает своего посыла о том, что толерантность и феминизм спасут этот мир. Но лично я на такие вещи не обращаю внимания, если фильм представляет какую-то художественную ценность. В случае с «Аннигиляцией» - это визуал и атмосфера.





При бюджете в 40 миллионов долларов авторам удалось снять весьма красивое кино. Заросшие растениями здания, яркие цветы, мутировавшие животные — глазу есть, за что зацепиться. Монстры получились весьма колоритные, будь то крокодил с челюстью акулы или медведь с голым черепом, научившийся имитировать человеческую речь. Медведь получился особенно жуткой тварью. Словом, художники и оператор поработали на славу. Один из художников Марк Дигби, кстати, работал над фильмом «28 дней спустя», так что ему не привыкать рисовать апокалиптичные картины.





























































Актеры в фильме чудес не демонстрируют и подчас ведут себя довольно меланхолично, что в целом можно сказать и об общем настроении картины. Как я отметил выше, это не экшен-фантастика, а фантастическая драма. Следовательно, акцент сделан на переживаниях героев. У каждой женщины есть какая-то личная драма — кто-то смертельно болен, кто-то потерял близкого человека, кто-то предал любимого и т. д. Так что каждая отправилась в Зону по своим причинам. Динамичные эпизоды, конечно, есть, но их меньше, чем хотелось бы. Продолжительность картины - почти два часа, и это не идет ей в плюс. Сделав фильм минут на 20-30 короче, режиссер бы только выиграл, но атмосфера там уже была бы совершенно другая. Это неторопливое, созерцательное кино. По настроению оно довольно близко к «Сталкеру» Тарковского — такая же философская меланхолия. Лично мне до конца было интересно вместе с героями изучать таинственную Зону, и я хотел узнать, чем закончится их история.



Актеры в фильме чудес не демонстрируют и подчас ведут себя довольно меланхолично, что в целом можно сказать и об общем настроении картины. Как я отметил выше, это не экшен-фантастика, а фантастическая драма. Следовательно, акцент сделан на переживаниях героев. У каждой женщины есть какая-то личная драма — кто-то смертельно болен, кто-то потерял близкого человека, кто-то предал любимого и т. д. Так что каждая отправилась в Зону по своим причинам. Динамичные эпизоды, конечно, есть, но их меньше, чем хотелось бы. Продолжительность картины - почти два часа, и это не идет ей в плюс. Сделав фильм минут на 20-30 короче, режиссер бы только выиграл, но атмосфера там уже была бы совершенно другая. Это неторопливое, созерцательное кино. По настроению оно довольно близко к «Сталкеру» Тарковского — такая же философская меланхолия. Лично мне до конца было интересно вместе с героями изучать таинственную Зону, и я хотел узнать, чем закончится их история.





























































В итоге «Аннигиляцию» я могу посоветовать любителям размеренной фантастики вроде «Интерстеллара» или «Прибытия», а также тем, кто любит «Пикник на обочине» за атмосферу исследования загадочной Зоны. Если вы ждете от фильма зубодробительного экшена, то там вы его не найдете.

Приятного просмотра!

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