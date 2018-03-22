Самарцам расскажут о защите трудовых прав
В пятницу, 23 марта, в Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства.
С 10.00 до 12.00 в пресс-центре администрации Самары на улице Куйбышева, 120 в соответствии с поручением руководителя Федеральной службы по труду и занятости состоится прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства и защиты работающих горожан. С жителями будет общаться заместитель руководителя Государственной инспекции труда по правовым вопросам Ольга Макарова.
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