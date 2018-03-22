Самарцам расскажут о защите трудовых прав

С 10.00 до 12.00 в пресс-центре администрации Самары на улице Куйбышева, 120 в соответствии с поручением руководителя Федеральной службы по труду и занятости состоится прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства и защиты работающих горожан. С жителями будет общаться заместитель руководителя Государственной инспекции труда по правовым вопросам Ольга Макарова.