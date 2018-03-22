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Самарский трест №11 отмечает 75-летие

В апреле 75-летие отметит легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11. Дата значима не только для бывших работников этой организации, но, пожалуй, для всех жителей областной столицы. Именно он, 11-й, за несколько десятилетий возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое.

В преддверии юбилея «Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» будет рассказывать о самых интересных объектах, которые возводились коллективом предприятия. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего строительно-монтажным трестом №11.
 
Сегодняшняя публикация - о зданиях, которые предприятие возводило в Октябрьском районе. Это и корпуса вузов, научных и лечебных учреждений, и жилые дома, которые на многие годы стали украшением города. 
 
Вот основные объекты, построенные в 60-90-х годах. Трест №11 возвел целый комплекс зданий на улице Ново-Садовой. Это учебные корпуса Куйбышевского государственного университета, вузовские общежития, комбинат питания и бомбоубежище. Строения напротив - областная станция переливания крови и корпуса глазной больницы - созданы также руками работников этой организации. 
 
Еще один примечательный объект - высотное здание института связи на Московском шоссе. Очень эффектное и технически непростое для своего времени сооружение. 
 
Были и уникальные проекты жилых домов. В Куйбышеве, впервые в СССР, построили 16-этажный кирпичный бескаркасный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Он расположен на улице Чернореченской. Затем появились еще два - на улице Осипенко и Московском шоссе. 
 
Знаменитый «дом Козлова» на проспекте Ленина, который занимает квартал от улицы Осипенко до Первомайской, строили также работники треста. И сегодня такую планировку квартала многие самарцы называют самой экологичной и удобной - по сути, строительным эталоном. 
 
Еще один неординарный проект - жилая застройка микрорайона в границах улиц Ново-Садовой - Осипенко - Соколова - Волжского проспекта с домом «Интеграл». Здание необычной конфигурации полукругом идет вдоль Силикатного оврага. В квартале были также предусмотрены теннисный корт, детские сады и другие социальные объекты. 
 
В длинном перечне возведенных в районе строений и несколько общежитий, поликлиник, жилых домов, здания РОВД и пенсионного фонда Октябрьского района, института «Средволгогипроводхоз» (сейчас там размещается одно из региональных министерств). 
 
«Ученый» городок 
 
Виталий Симонов вспоминает, как возводились корпуса Куйбышевского госуниверситета на улице Ново-Садовой: 
 
- По проекту планировки строения были «посажены» среди огородов близлежащего частного сектора, дорог никаких. Работа по возведению корпусов физики и математики, биологии и химии, а также столовой, общежития, бомбоубежища шла потоком, в три смены. Рассказывать, как мы подъезжали к стройке в распутицу осенью и весной, не стоит, потому как, не прочувствовав, этого не поймешь. Была у нас и еще одна сложность: в бомбоубежище начала проникать вода. Все попытки исправить положение, применяя самые разные методы, результатов не давали. Пришлось откапывать конструкции снаружи для усиления гидроизоляции. В результате наткнулись на старый водопровод, который в проектной документации отмечен не был. Он был прорван. Устранив течь, мы добились результата, и, к всеобщей радости, бомбоубежище было сдано на «отлично». 
 
После завершения работ на площадке госуниверситета в декабре 1975 годы в трест поступил заказ на строительство здания филиала института ядерной физики Академии наук СССР. Трест и здесь руководствовался жестким правилом: «Начал объект - введи в строй по нормативу». И приступил к работе в трехсменном режиме. 
 
- Мы знали, что в стране и городе шла работа над ядерными программами. Нам прямо об этом не говорили, но давали понять, что это необходимо для Отечества, - рассказывает Виталий Симонов. - Построить такой сложный и специфический объект, как корпус ФИАН, мы смогли меньше чем за три года. Для того времени это был своего рода подвиг, ведь и техника, и материалы в нашем распоряжении имелись другие, не как сегодня. Мы, инженеры-строители, почерпнули для себя так много информации по специфике объекта, что по прошествии многих лет этого не вычеркнуть из памяти. Фальшполы, под которыми шли километры разводок кабелей различного назначения, скрытые перегородки в коридорах, коммуникационные ниши, неведомое доселе оборудование… Это была очень сложная, но интересная работа. 
 
«Победить» родник 
 
На Московском шоссе трест №11 построил всю производственно-учебную базу Куйбышевского авиационного института. Ветераны-строители вспоминают и радостные, и очень непростые моменты. При подготовке одного из котлованов наткнулись на мощный родник. Площадку начало заливать, да так, что не справлялись насосы на откачке. Весь котлован заполнился водой на глубину около метра. Таким, залитым, он оставался две зимы. Все другие сооружения строились даже с опережением графика, а этот стоял. На обсуждении проблемы вместе с ректором института, Героем Социалистического Труда Виктором Лукачевым прозвучало предложение монтировать фундаментные подушки прямо в воду, по особому проекту. Впервые такой вариант трест №11 опробовал при строительстве трансформаторной подстанции на улице Дыбенко. Там все получилось. Но это требовало дополнительных затрат. Лукачев как представитель заказчика дал добро. 
 
Уже на следующий день после принятия решения по институтской площадке прораб Ефим Фейгин приступил к монтажу. Огромный фундамент под учебный корпус был быстро смонтирован. Эксперимент удался. И сегодня, спустя десятилетия, здание стоит на своем месте как вкопанное.
 
Наиболее значимые объекты, построенные в Октябрьском районе сотрудниками треста №11:
 
комплекс зданий Куйбышевского авиационного института на Московском шоссе; 
 
комплекс зданий Куйбышевского госуниверситета на улице Ново-Садовой; 
 
здание института связи на Московском шоссе; 
 
комплекс зданий Куйбышевского политехнического института в границах Волжского проспекта - улиц Полевой - Невской- Молодогвардейской (административный и лабораторный корпуса, блок поточных аудиторий со столовой); 
 
здание ЗАГСа на улице Полевой - знаменитый «Теремок»; 
 
областная стоматологическая поликлиника; 
 
16-этажный кирпичный бескаркасный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями на улице Чернореченской; 
 
комплекс зданий больницы имени Пирогова (два семиэтажных корпуса, вспомогательные корпуса, газовая котельная); 
 
несколько домов по проспекту Ленина - №№2, 2а, 2б, 3, 5. Все они - со встроенно- пристроенными помещениями; 
 
школа на 1420 учащихся на улице Радонежской; 
 
жилая застройка микрорайона в границах улиц Ново-Садовой - Осипенко - Соколова - Волжского проспекта; 
 
кирпичный дом на пересечении улиц Полевой и Арцыбушевской, с закруглением фасадов; 
 
здание областной станции переливания крови на улице Ново-Садовой; 
 
корпуса областной глазной больницы имени Ерошевского.
 
Дата: 22 марта 2018 , 10:54
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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