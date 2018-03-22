Аналитик Дмитрий Орлов: «В Самарской области сформировалась атмосфера доверия к выборному процессу»
Самарская область на прошедших 18 марта президентских выборах продемонстрировала прирост явки по сравнению с кампанией 2012 года в 6,14%.
Явка в региоге составила 66,91%, Владимир Путин набрал в регионе 75,82% голосов (39 место среди субъектов РФ).
Рост явки в Самарской области, согласно исследованию Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), связан со сменой руководства региона и последующими реформами. Напомним, в сентябре 2017 года указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров.
Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов отметил, что из врио губернаторов последней волны Дмитрий Азаров на этих выборах продемонстрировал наилучшие результаты.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 марта 2018
144
22 марта 2018
120
22 марта 2018
206
22 марта 2018
347
22 марта 2018
207
22 марта 2018 , 19:08
15
18 марта президента РФ в регионе выбирали больше 1,6 миллиона человек.
22 марта 2018 , 18:04
144
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности, и как меняется политическая...
22 марта 2018 , 15:18
120
В пятницу, 23 марта, в Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового...
22 марта 2018 , 13:47
169
Глава регионального налогового ведомства ответит на вопросы жителей Самары и представителей...
22 марта 2018 , 13:45
175
Перевозить их будут доппоезда на 30-ти маршрутах.
22 марта 2018 , 13:36
206
На эти цели из федерального бюджета выделят 18 млн рублей. Заказчиком торгов выступает...
22 марта 2018 , 13:26
347
Авария произошла в среду, 21 марта, в 20:00 в Большеглушицком районе.
22 марта 2018 , 13:15
207
В среду, 21 марта, произошел порыв трубы диаметром 500 мм на пересечении улиц Ставропольской и...
22 марта 2018 , 11:29
201
Ее организатор - художественный руководитель театра «Витражи» Павел Карташев вместе...
22 марта 2018 , 11:22
170
Единый государственный экзамен по физике сдают многие выпускники - почти в каждом вузе есть...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3366
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
3020
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2598
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
20 марта 2018
2444
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
8 марта 2018
2331
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
1020
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
752
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
587
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1573
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1688
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.