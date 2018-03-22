Аналитик Дмитрий Орлов: «В Самарской области сформировалась атмосфера доверия к выборному процессу»

Явка в региоге составила 66,91%, Владимир Путин набрал в регионе 75,82% голосов (39 место среди субъектов РФ).

Рост явки в Самарской области, согласно исследованию Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), связан со сменой руководства региона и последующими реформами. Напомним, в сентябре 2017 года указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров.

Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов отметил, что из врио губернаторов последней волны Дмитрий Азаров на этих выборах продемонстрировал наилучшие результаты.