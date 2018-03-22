22 марта 2018 года,
19:15
$ 57.5    70.57   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Аналитик Дмитрий Орлов: «В Самарской области сформировалась атмосфера доверия к выборному процессу»

Самарская область на прошедших 18 марта президентских выборах продемонстрировала прирост явки по сравнению с кампанией 2012 года в 6,14%.
 
Явка в региоге составила 66,91%, Владимир Путин набрал в регионе 75,82% голосов (39 место среди субъектов РФ).
 
Рост явки в Самарской области, согласно исследованию Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), связан со сменой руководства региона и последующими реформами. Напомним, в сентябре 2017 года указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров.
 
Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов отметил, что из врио губернаторов последней волны Дмитрий Азаров на этих выборах продемонстрировал наилучшие результаты.
Дата: 22 марта 2018 , 10:39
159
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Единая Россия
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
22 марта 2018
15
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности в Самарской области
Как прошли выборы президента РФ в Самарской области
22 марта 2018
144
Как прошли выборы президента РФ в Самарской области
Самарцам расскажут о защите трудовых прав
22 марта 2018
120
Самарцам расскажут о защите трудовых прав
no photo
22 марта 2018
169
Руководитель областного УФНС России Александр Вихров проведет прием граждан
Болельщиками ЧМ-2018 в бесплатных поездах забронировано более трети мест
22 марта 2018
175
Болельщиками ЧМ-2018 в бесплатных поездах забронировано более трети мест
no photo
22 марта 2018
206
В Самаре отреставрируют «Шаховские казармы» на Вилоновской
В Самарской области столкнулись Приора и фура, погиб мужчина
22 марта 2018
347
В Самарской области столкнулись Приора и фура, погиб мужчина
Завершили ремонт поврежденной теплосети на Ставропольской
22 марта 2018
207
Завершили ремонт поврежденной теплосети на Ставропольской
Как в этом году будет проходить единый государственный экзамен по физике
22 марта 2018
170
Как в этом году будет проходить единый государственный экзамен по физике
Лента новостей
22 марта 2018 , 19:08
15
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности в Самарской области
  18 марта президента РФ в регионе выбирали больше 1,6 миллиона человек.
22 марта 2018 , 18:04
144
Как прошли выборы президента РФ в Самарской области
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности, и как меняется политическая...
22 марта 2018 , 15:18
120
Самарцам расскажут о защите трудовых прав
В пятницу, 23 марта, в Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового...
22 марта 2018 , 13:47
169
Руководитель областного УФНС России Александр Вихров проведет прием граждан
Глава регионального налогового ведомства ответит на вопросы жителей Самары и представителей...
22 марта 2018 , 13:45
175
Болельщиками ЧМ-2018 в бесплатных поездах забронировано более трети мест
Перевозить их будут доппоезда на 30-ти маршрутах.
22 марта 2018 , 13:36
206
В Самаре отреставрируют «Шаховские казармы» на Вилоновской
На эти цели из федерального бюджета выделят 18 млн рублей. Заказчиком торгов выступает...
22 марта 2018 , 13:26
347
В Самарской области столкнулись Приора и фура, погиб мужчина
Авария произошла в среду, 21 марта, в 20:00 в Большеглушицком районе.
22 марта 2018 , 13:15
207
Завершили ремонт поврежденной теплосети на Ставропольской
В среду, 21 марта, произошел порыв трубы диаметром 500 мм на пересечении улиц Ставропольской и...
22 марта 2018 , 11:29
201
В Самарском Доме актера прошла лаборатория современной драматургии
Ее организатор - художественный руководитель театра «Витражи» Павел Карташев вместе...
22 марта 2018 , 11:22
170
Как в этом году будет проходить единый государственный экзамен по физике
Единый государственный экзамен по физике сдают многие выпускники - почти в каждом вузе есть...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
3366
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
3020
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
22 февраля 2018
2598
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
2444
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2331
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
1020
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
752
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
587
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1573
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
1688
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.