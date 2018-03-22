Почему Самару называют городом-курортом
Дорогие земляки! Самарцы! Предлагаем вам побороться за высокое звание города-курорта! И это не совсем шутка. Потому что «город-курорт» - это наш внутренний, популярный и очень мощный бренд.
Большой променад
На склоне дней
Все мы были свидетелями огромной активности вокруг мемориального комплекса на склоне площади Славы. Сейчас уже прошло голосование, и тема на время исчерпана. Но в самом начале, когда велось обсуждение среди общественности, было предложение на стене что-нибудь написать. К Чемпионату, чтобы приветствовать гостей и как-то себя показать. В процессе обсуждения выяснилось, что все (!) участники дискуссии: архитекторы, журналисты, чиновники - вообще все считают слоган «Самара - город-курорт» самым лучшим. Релевантным, говоря по-экспертному.
Такое единодушие показалось странным. И тогда был проведен небольшой опрос - среди самых обычных самарцев, разного возраста, положения, пола, национальности, взглядов… Результат тот же! Более того, некоторые респонденты старшего возраста слышали это выражение впервые, но когда им разъясняли, о чем это, они однозначно говорили - да, это про нас!
Одна беда - не можем мы так написать на склоне. Потому что «город-курорт», так же как и «город-герой», - это не рекламный образ, а вполне конкретное определение. И под это определение Самара, увы, не подпадает. Так что же, забыть нам о городе-курорте? Нет, наоборот, пора вспомнить!
Самара - русский курорт
В конце XIX века Самара была городом-курортом. И не просто курортом, а европейской известности. Даже по современным меркам тогдашняя Самара вполне «соответствовала» - город был курортом кумысолечебным, климатическим и даже водным! В Самару «на кумыс» ехали со всей Европы. Постников овраг получил свое имя в честь Нестора Постникова, который 160 лет назад открыл в Самаре первую кумысолечебницу в Европе. Новатором был Нестор. И очень хотел найти средство излечения чахотки - туберкулеза, недуга, убившего его мать.
Терапия с помощью кумыса была вполне эффективной. В своей книге, посвященной этому методу лечения, Нестор Постников описал действие напитка на организм пациентов. По его словам, у больных усиливался обмен веществ, улучшалось пищеварение, дыхание становилось реже и глубже. Лечение способствовало повышению иммунитета и уровня гемоглобина в крови. При легочном туберкулезе на средней или ранней стадии доктор отмечал высокие шансы на излечение.
Среди именитых гостей кумысолечебницы был Лев Толстой, который любил гулять с Постниковым и любоваться красотами волжских склонов. Писатель посещал лечебницу несколько раз - в 1862, в 1871 и 1872 годах. Приезжал на лечение к Постникову его приятель, художник Василий Суриков. Он написал несколько пейзажей волжских красот и Самары. Бывали здесь и великие князья. Ставший знаменитым самарский доктор поставил на ноги великую княгиню Марию Николаевну Романову. Она долгое время лечилась от недуга за границей, но на поправку пошла только в кумысолечебнице Постникова.
А всего в Самаре было десять кумысолечебниц! И лечили не только кумысом, но и воздухом Жигулей и Волги, лечебно дышать ездили на нынешний Проран. Это была реальная экономика. В Постников овраг специально, к лечебнице, проложили рельсы и пустили трамвай! Такая вот история города-курорта. После революции все это пошло прахом. От кумысолечебницы Постникова остался один-единственный корпус, в котором и по сей день противотуберкулезный диспансер, но кумысом, увы, не лечат.
Советский курорт
В советскую эпоху Самара-Куйбышев тоже была городом-курортом. Хотя и в более скромном масштабе. Дачи самарских купцов, конфискованные советской властью, стали санаториями. Кумысолечение полностью погибло, но появились новые направления. В санаториях начали активно лечить водами. Санаторий «Волга», в котором после полета отдыхал Юрий Гагарин, является одним из лучших в регионе. Вода добывается из скважин прямо на территории санатория. Все это происходит и сейчас.
Большой променад
Но мы ведь называем Самару городом-курортом не потому, что здесь от чего-то лечат? Для жителей - это формула расслабленного образа жизни, курортного состояния, которое достигает пика летом. И у «города-курорта», кроме официального определения, есть еще и мироощущение. Вот здесь уже «дно» играет не меньшую, а может, и большую роль, чем любые санатории. И еще большую роль играют наша набережная и пляж. Курортом в жизненном понимании Куйбышев стал в 70-е годы, когда сюда начали приезжать жить с «Северов». Кто-то возвращался на родину - нефтяников из Куйбышева и области на всех месторождениях Сибири было немало, кто-то покупал квартиру и проводил здесь отпуск, из-за Волги, набережной и вот этой самой атмосферы. Сильнее всего она воплощена именно летом, на набережной. И такого великолепия ведь тоже ни у кого нет! Это самая большая волжская набережная, и масштаб вполне сопоставим со знаменитой Променад Англе, например.
Бороться за звание!
Итак, субъективно и объективно у Самары есть все предпосылки, чтобы не только называть себя, но и действительно стать городом-курортом. Курортные направления очевидны, их много, есть хорошая история, горожанам нравится жить в городе-курорте. Не хватает самой малости - понимания, что мы хотим именно этого. На самом деле стать одним из ведущих российских городов-курортов. Тут ведь у нас и конкурентов не так много, и есть что показать, кроме курортно-санаторных радостей. Опять же атмосферная составляющая… Мы ведь и так всероссийский и даже международный курорт, но только на три-четыре дня. Например, в дни Грушинского фестиваля или в дни «Метафеста». Мы не будем валить в кучу фестивали и санатории, но, согласитесь, эти вещи гораздо ближе друг к другу и к нам, живым, чем нефтяная промышленность.
Не лучше ли развивать промышленность? Во-первых, нужно развивать то, что наносит меньше ущерба природе. Во-вторых, курорт не исключает современной промышленности. А самое главное - эта концепция делает наш город привлекательным для жизни. Дает надежду, что отсюда перестанут уезжать и начнут переезжать, возвращаться назад. Увы, концепция «Самара космическая» такой привлекательности не создает. А город-курорт создает. Уже создал.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 марта 2018
144
22 марта 2018
120
22 марта 2018
206
22 марта 2018
347
22 марта 2018
207
22 марта 2018 , 19:08
15
18 марта президента РФ в регионе выбирали больше 1,6 миллиона человек.
22 марта 2018 , 18:04
144
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности, и как меняется политическая...
22 марта 2018 , 15:18
120
В пятницу, 23 марта, в Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового...
22 марта 2018 , 13:47
169
Глава регионального налогового ведомства ответит на вопросы жителей Самары и представителей...
22 марта 2018 , 13:45
175
Перевозить их будут доппоезда на 30-ти маршрутах.
22 марта 2018 , 13:36
206
На эти цели из федерального бюджета выделят 18 млн рублей. Заказчиком торгов выступает...
22 марта 2018 , 13:26
347
Авария произошла в среду, 21 марта, в 20:00 в Большеглушицком районе.
22 марта 2018 , 13:15
207
В среду, 21 марта, произошел порыв трубы диаметром 500 мм на пересечении улиц Ставропольской и...
22 марта 2018 , 11:29
201
Ее организатор - художественный руководитель театра «Витражи» Павел Карташев вместе...
22 марта 2018 , 11:22
170
Единый государственный экзамен по физике сдают многие выпускники - почти в каждом вузе есть...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3366
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
3020
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2598
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
20 марта 2018
2444
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
8 марта 2018
2331
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
1020
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
752
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
587
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1573
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1688
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.