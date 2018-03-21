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Почти миллион жителей области выбирали территории для благоустройства

Об этом в среду, 21 марта, сообщил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов в эфире телеканала "Россия-24. Самара".
 
Всего на пункты общественного голосования по объектам благоустройства в Самарской области пришло 974 тысячи человек.
 
Список проектов, выносившихся на общественное голосование, определялся жителями на собраниях. Виктор Кудряшов выразил надежду, что подобные механизмы позволят создать в муниципалитетах "народную демократию" в вопросах, которые непосредственно касаются жителей — благоустройства и ЖКХ.
Дата: 21 марта 2018 , 21:35
483
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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