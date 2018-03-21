Почти миллион жителей области выбирали территории для благоустройства

Всего на пункты общественного голосования по объектам благоустройства в Самарской области пришло 974 тысячи человек.

Список проектов, выносившихся на общественное голосование, определялся жителями на собраниях. Виктор Кудряшов выразил надежду, что подобные механизмы позволят создать в муниципалитетах "народную демократию" в вопросах, которые непосредственно касаются жителей — благоустройства и ЖКХ.