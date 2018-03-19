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Самарская губерния вошла в число лидеров по динамике явки на выборы президента

Всего в этом топе находятся 15 регионов.
 
По сравнению с 2012 годом Самарская область прибавила 5,91%. В топ-15 регионов по динамике в абсолютной явке губерния заняла 10 место. В регионе на выборах президента проголосовало на 99066 человек больше, чем в 2012 году.
 
В понедельник, 18 марта, в Самарской области явка составила 66,91%. На выборах президента РФ 75,82% жителей губернии отдали свои голоса за кандидата Владимира Путина. 
 
Это больше 1,2 миллиона жителей, сообщает Центральная избирательная комиссия Самарской области. Самый низкий результат оказался у кандидата Сергея Бабурина. За него отдали голоса 10,8 тысячи самарцев (0,66%). Павлу Грудинину удалось собрать в регионе голоса 189 тысяч жителей (11,63%), а Владимиру Жириновскому – 98 тысяч голосов (6,02%). Ксения Собчак набрала 32,2 тысячи голосов (1,99%).
 
Всего по предварительным данным ЦИК на утро понедельника, 19 марта, на выборы пришли больше 1,6 миллиона жителей губернии. 
Дата: 19 марта 2018 , 19:50
85
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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