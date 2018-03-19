Общественные наблюдатели не сделали никаких серьезных замечаний на выборах в Самарской области
В понедельник, 18 марта, в день выборов президента РФ с 8 утра и до поздней ночи общественные наблюдатели в самарском ситуационном центре внимательно следили за ходом выборов главы государства с помощью камер наблюдения на избирательных участках.
В центре работали мобильные группы, которые, в случае поступления обращения, требующего выезда на место, отправлялись на УИК для детального разбора ситуации. Эксперты, посетившие ситуационный центр, отметили слаженную работу общественных наблюдателей. Координатор общественных наблюдателей по Советскому району Илья Крушинин, отметил, что от наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало.
Общественные наблюдатели отмечали, что на избирательных участках было много молодежи и молодых семей с детьми. Даже погодные условия в первой половине дня не испугали избирателей, а наоборот укрепили их позицию прийти и проголосовать.
Самарский политолог Сергей Юрин, также посетил ситуационный центр и ознакомился с работой центра.
- Мне кажется, что уровень демократичности этих выборов заложен позицией президента Российской Федерации, администрацией президента и текущим законодательством, — считает политолог Сергей Юрин. — Слава богу, что мы не попали в число тех регионов, где были какие-то относительно громкие накладки.
Напомним, эта выборная кампания отличается от всех предыдущих, в том числе и наличием на них независисмых общественников. Ранее, наблюдателями на избирательных участках являлись преимущественно ангажированные партиям или кандидатам люди. На этих выборах почти 3 тысячи человек приняли участие в выборах в качестве общественных наблюдателей. Их главной задачей стало обеспечение прозрачности выборного процесса. Все они прошли обучение, записаться мог любой желающий через общественные палаты региона.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 марта 2018
803
19 марта 2018
143
19 марта 2018
145
19 марта 2018
160
19 марта 2018 , 19:50
85
Всего в этом топе находятся 15 регионов.
19 марта 2018 , 18:50
142
В понедельник, 18 марта, в день выборов президента РФ с 8 утра и до поздней ночи общественные...
19 марта 2018 , 17:10
104
В Самаре состоялась ежегодная конференция для партнеров Сбербанка - участников рынка...
19 марта 2018 , 17:14
141
На избирательных участках региона в воскресенье, 18 марта, работали 11 наблюдателей из СНГ и 16...
19 марта 2018 , 17:06
803
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
19 марта 2018 , 14:38
143
В среду, 21 марта, начнется досрочная государственная итоговая аттестация по образовательным...
19 марта 2018 , 14:33
147
Также улицы убирали 150 дорожных рабочих.
19 марта 2018 , 14:01
145
Его поставят студенты Института культуры.
19 марта 2018 , 13:59
160
Он посвящен старинной славянской традиции - встрече весны.
19 марта 2018 , 13:22
164
В субботу, 24 марта, в 18:00 в Клубе авторской песни им. Грушина (улица ...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3280
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2888
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2462
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2287
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
4 марта 2018
2141
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
5 марта 2018
893
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
630
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
509
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1454
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1386
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.