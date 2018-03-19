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Общественные наблюдатели не сделали никаких серьезных замечаний на выборах в Самарской области

В понедельник, 18 марта, в день выборов президента РФ с 8 утра и до поздней ночи общественные наблюдатели в самарском ситуационном центре внимательно следили за ходом выборов главы государства с помощью камер наблюдения на избирательных участках.
 
В центре работали мобильные группы, которые, в случае поступления обращения, требующего выезда на место, отправлялись на УИК для детального разбора ситуации. Эксперты, посетившие ситуационный центр, отметили слаженную работу общественных наблюдателей. Координатор общественных наблюдателей по Советскому району Илья Крушинин, отметил, что от наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало.
 
Общественные наблюдатели отмечали, что на избирательных участках было много молодежи и молодых семей с детьми. Даже погодные условия в первой половине дня не испугали избирателей, а наоборот укрепили их позицию прийти и проголосовать.
 
Самарский политолог Сергей Юрин, также посетил ситуационный центр и ознакомился с работой центра.
 
- Мне кажется, что уровень демократичности этих выборов заложен позицией президента Российской Федерации, администрацией президента и текущим законодательством, — считает политолог Сергей Юрин. — Слава богу, что мы не попали в число тех регионов, где были какие-то относительно громкие накладки.
 
Напомним, эта выборная кампания отличается от всех предыдущих, в том числе и наличием на них независисмых общественников. Ранее, наблюдателями на избирательных участках являлись преимущественно ангажированные партиям или кандидатам люди. На этих выборах почти 3 тысячи человек приняли участие в выборах в качестве общественных наблюдателей. Их главной задачей стало обеспечение прозрачности выборного процесса. Все они прошли обучение, записаться мог любой желающий через общественные палаты региона.
Дата: 19 марта 2018 , 18:50
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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