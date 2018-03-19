В Самарской области больше 300 школьников будут сдавать ЕГЭ досрочно
В среду, 21 марта, начнется досрочная государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования.
Досрочники смогут пройти ЕГЭ только в одной школе в Самаре - № 32. Всего сдать экзамен раньше времени решили 307 участников. 21 марта участники сдают ЕГЭ по географии и информатике. Результаты ребята узнают 3 апреля.
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