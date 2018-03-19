Большинство избирателей в Самарской области проголосовали за Владимира Путина
В воскресенье, 18 марта, на выборах президента РФ 75,82% избирателей губернии отдали свои голоса за кандидата Владимира Путина.
Это больше 1,2 миллиона жителей, сообщает Центральная избирательная комиссия Самарской области. Самый низкий результат оказался у кандидата Сергея Бабурина. За него отдали голоса 10,8 тысячи самарцев (0,66%). Павлу Грудинину удалось собрать в регионе голоса 189 тысяч жителей (11,63%), а Владимиру Жириновскому – 98 тысяч голосов (6,02%). Ксения Собчак набрала 32,2 тысячи голосов (1,99%).
Всего по предварительным данным ЦИК на утро понедельника, 19 марта, на выборы пришли больше 1,6 миллиона жителей губернии.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 марта 2018
430
18 марта 2018
270
18 марта 2018
371
18 марта 2018
268
19 марта 2018 , 10:45
107
В воскресенье, 18 марта, на выборах президента РФ 75,82% избирателей губернии отдали свои голоса...
18 марта 2018 , 23:36
351
Глава региона произнес речь в заключении общественной акции "Россия — Крым: вместе...
18 марта 2018 , 23:02
430
Мероприятие «Россия - Крым: вместе навсегда!» стартовало вечером в воскресенье, 18...
18 марта 2018 , 22:25
270
В студии несколько часов будут обсуждать ход голосования и агитационной кампании.
18 марта 2018 , 18:51
241
Жители Самарского региона делятся в соцсетях впечатлениями от участия в выборах.
18 марта 2018 , 18:17
269
Заслуженный артист Самарской области Сергей Каныгин рассказал о своем видении дальнейшей судьбы склона у площади Славы
В воскресенье, 18 марта, в единый день голосования, артист Волжского хора пришёл на избирательный...
18 марта 2018 , 18:01
371
По состоянию на 17:20 он занимает четвертую строчку рейтинга.
18 марта 2018 , 17:51
258
Участие в выборах - показатель любви к своей стране и городу, убежден почетный житель города.
18 марта 2018 , 17:27
268
Это 49,23%, от общего числа избирателей в регионе.
18 марта 2018 , 17:12
240
18 марта полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3271
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2871
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2447
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2274
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
4 марта 2018
2105
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
5 марта 2018
880
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
618
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
499
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1442
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1346
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.