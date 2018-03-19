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Большинство избирателей в Самарской области проголосовали за Владимира Путина

В воскресенье, 18 марта, на выборах президента РФ 75,82% избирателей губернии отдали свои голоса за кандидата Владимира Путина. 
 
Это больше 1,2 миллиона жителей, сообщает Центральная избирательная комиссия Самарской области. Самый низкий результат оказался у кандидата Сергея Бабурина. За него отдали голоса 10,8 тысячи самарцев (0,66%). Павлу Грудинину удалось собрать в регионе голоса 189 тысяч жителей (11,63%), а Владимиру Жириновскому – 98 тысяч голосов (6,02%). Ксения Собчак набрала 32,2 тысячи голосов (1,99%).
 
Всего по предварительным данным ЦИК на утро понедельника, 19 марта, на выборы пришли больше 1,6 миллиона жителей губернии. 
 
Дата: 19 марта 2018 , 10:45
107
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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