Большинство избирателей в Самарской области проголосовали за Владимира Путина

Это больше 1,2 миллиона жителей, сообщает Центральная избирательная комиссия Самарской области. Самый низкий результат оказался у кандидата Сергея Бабурина. За него отдали голоса 10,8 тысячи самарцев (0,66%). Павлу Грудинину удалось собрать в регионе голоса 189 тысяч жителей (11,63%), а Владимиру Жириновскому – 98 тысяч голосов (6,02%). Ксения Собчак набрала 32,2 тысячи голосов (1,99%).

Всего по предварительным данным ЦИК на утро понедельника, 19 марта, на выборы пришли больше 1,6 миллиона жителей губернии.