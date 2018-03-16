Призеры «iВолги» отправились в Москву на космическую экскурсию

Победители форума, который проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, по традиции получают гранты на реализацию своих проектов. Еще один вид поощрения призеров – тематические поездки, посвященные истории освоения космоса. На этот раз туристическая программа в Москве рассчитана на три дня. За это время ребята в сопровождении опытных гидов совершат экскурсию «По Космическому тракту», посетят Красную площадь, памятник Юрию Гагарину, первому спутнику Земли и другие мемориальные места.

Также запланированы экскурсии в дом-музей С.П.Королева и музей Космонавтики, по ВДНХ, в Московский планетарий, Звездный городок и Центр подготовки космонавтов. Кульминацией поездки станет посещение одного из ведущих ракетно-космических предприятий России - РКК «Энергия» имени С.П. Королева. Призеры «iВолги» увидят первые отечественные баллистические ракеты дальнего действия, первые искусственные спутники Земли, космические корабли всех модификаций, реальный спускаемый аппарат корабля «Восток» Ю.А.Гагарина и т.д.