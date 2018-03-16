В Самаре открылся центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии
Там будут проводить диагностику сердечно-сосудистой системы с помощью специального сканера.
Центр построен вблизи территории Самарского областного онкологического диспансера. Оборудование закупали за счет средств инвестора, который вложил в это 412 миллионов рублей. Самарская область стала единственным регионом, где теперь функционируют два медучреждения для диагностики онкологических заболеваний с помощь ПЭТ-КТ-сканера. В год новый центр сможет проводить до 5 тысяч исследований, при этом медпомощь будет осуществляться по ОМС. Менее полугода назад подобное учреждение заработало в Тольятти: суммарно региональные ПЭЦ-центры могут принять 10 тысяч пациентов в год.
В Самарской области сегодня создается целая система борьбы с онкозаболеваниями. Не случайно новый центр ядерной медицины находится рядом с крупнейшим онкоцентром в Поволжье. Их взаимодействие будет выстроено на самой тесной основе. Таким образом, будет своевременно проводиться диагностика, качественная оценка применяемых методов лечения, мониторинг состояния больного.
В самарском ПЭТ-центре планируется проводить диагностику сердечно-сосудистой системы с помощью ПЭТ-КТ. Таким образом Самара может стать единственным городом России, где проводятся такие исследования.
Как отметил глава региона Дмитрий Азаров, ввод в эксплуатацию высокотехнологичных медучреждений - это задача, которую поставил президент России.
- Глава государства говорил о увеличении продолжительности жизни, чтобы Россия вошла в клуб 80 плюс по продолжительности жизни. Отдельно президент остановился на онкологических заболеваниях, - сказал Дмитрий Азаров.
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