Киноизмышлизм. «Tomb Raider: Лара Крофт» - первый номинант на «Золотую малину - 2018» (+13)

Раньше вы нажимали кнопку «Старт» и на экране появлялся персонаж, которому нужно было бежать из точки «А» в точку «Б», прыгая через ямы и отстреливая всевозможную живность. И хорошо если перед началом игры вам в двух строчках объясняли, кто вы, с кем сражаетесь и зачем. Сегодня видеоигры шагают в ногу с киноиндустрией и вполне сравнимы с ними по бюджету. Над играми работают режиссеры и композиторы, сюжет пишут опытные сценаристы, а персонажей играют настоящие актеры. Поэтому для того, чтобы экранизировать современную видеоигру, достаточно перенести в кино ключевые сцены, сократить сценарий до 120 минут, переснять игровые экшен-сцены на голливудский лад, и вуаля. Как итог, игроки будут довольны бережным обращением с оригиналом, а обычные зрители получат интересное кино. Но работать по этой формуле почему-то никто не хочет.





«Tomb Raider: Лара Крофт» является экранизацией одной из частей популярной серии видеоигр, которая берет свое начало в 1996 году. Игры рассказывают о приключениях молодого британского археолога и наследницы многомиллионного состояния Лары Крофт. Это, так сказать, Индиана Джонс в юбке. В 2013 году серию перезапустили, решив показать историю становления Лары как расхитительницы гробниц с нуля. Именно игру 2013 года и экранизировали создатели картины «Tomb Raider: Лара Крофт».





























































Вот, что мы должны были увидеть в этом фильме, если отталкиваться от сценария игры. После окончания обучения в колледже Лара Крофт отправляется в экспедицию к островам у берегов Японии в Треугольник Дракона, считающийся противоположностью Бермудского треугольника. Спустя три дня корабль попадает в шторм, и буря разламывает судно на две половины, отделяя Лару от остальной команды. Протагонистка попадает на таинственный остров Яматай, в прибрежной зоне которого покоятся древние корабли викингов, бомбардировщики B-25, галеоны XVII века и военные катера 1940-х. Сначала Ларе противостоит флора и фауна острова, затем суровые мужики. Дело в том, что на этом острове когда-то жила мистическая царица Пимико, обладающая даром управлять погодой. Ее дух оказался заключен на острове и жаждал реинкарнации в подходящем человеческом теле. Никто из попавших на остров не мог с него выбраться из-за ярости царицы, поэтому жертвы многочисленных кораблекрушений основали культ «Братство солнца» под предводительством отца Матиаса и стали поклоняться Пимико.







Если бы фильм снимали по сценарию игры, то в первой трети Лара могла противостоять природе острова и диким животным, во второй сражаться с членами Братства солнца, а в третьей - с мумифицированными самураями, охраняющими дух Пимико в подземном царстве. А так как на острове творится погодная аномалия, то тропики могли сменяться заснеженными холмами, пещеры с каннибалами могли приходить на смену гробницам и древним руинам – как в игре. Чувствуете, какой мог получиться шикарный приключенческий боевик? Представили? А теперь забудьте.





























































От сюжета игры в фильме почти ничего не осталось. Первые 40 минут фильма не происходит никаких значимых или интересных событий. Лара, не пожелавшая получать высшее образование, ведет полунищенское существование в какой-то квартире, работает курьером и катается по городу на велосипеде. А еще она грустит по пропавшему без вести папке, заставляя нас смотреть тонну утомительных флэшбеков. На всякий случай напомню: об отце Лары в игре 2013 года почти ничего не говорилось, здесь же на его пропаже сделан основной акцент. В итоге Лара находит дневник отца, в котором указаны координаты загадочного острова, и плывет туда в компании китайского морячка Лу Рена, у которого, о, совпадение, тоже пропал папка. К концу первой трети фильма корабль героев терпит бедствие, и они оказываются в назначенном месте. Там Лара сталкивается с группой наемников, работающих на организацию «Тринити», которая семь лет ведет раскопки и не может найти на маленьком клочке земли гробницу Пимико. Их предводитель – Матиас очень хочет быстрее вернуться домой к дочкам. Правда, ему мешают выбраться с острова не мистические силы, а работодатель. Собственно, на этом все сходства с сюжетом игры заканчиваются. Никакого культа «Божественного солнца», мумифицированных самураев и демонической Пимико не будет. Вместо этого перед нами максимально клишированная история про злобную корпорацию, которая пытается заполучить зомби-вирус и захватить мир. Причем сам вирус действует максимально глупо – он передается только через касание зараженного к коже здорового человека. Почему-то воздушно-капельным путем или через касание здорового человека предметов, которые лапал больной, вирус не работает. Гробница в фильме будет всего одна, а все локации острова ограничились джунглями с палатками наемников, водопадом и парой хромакейных гор.



От сюжета игры в фильме почти ничего не осталось. Первые 40 минут фильма не происходит никаких значимых или интересных событий. Лара, не пожелавшая получать высшее образование, ведет полунищенское существование в какой-то квартире, работает курьером и катается по городу на велосипеде. А еще она грустит по пропавшему без вести папке, заставляя нас смотреть тонну утомительных флэшбеков. На всякий случай напомню: об отце Лары в игре 2013 года почти ничего не говорилось, здесь же на его пропаже сделан основной акцент. В итоге Лара находит дневник отца, в котором указаны координаты загадочного острова, и плывет туда в компании китайского морячка Лу Рена, у которого, о, совпадение, тоже пропал папка. К концу первой трети фильма корабль героев терпит бедствие, и они оказываются в назначенном месте. Там Лара сталкивается с группой наемников, работающих на организацию «Тринити», которая семь лет ведет раскопки и не может найти на маленьком клочке земли гробницу Пимико. Их предводитель – Матиас очень хочет быстрее вернуться домой к дочкам. Правда, ему мешают выбраться с острова не мистические силы, а работодатель. Собственно, на этом все сходства с сюжетом игры заканчиваются. Никакого культа «Божественного солнца», мумифицированных самураев и демонической Пимико не будет. Вместо этого перед нами максимально клишированная история про злобную корпорацию, которая пытается заполучить зомби-вирус и захватить мир. Причем сам вирус действует максимально глупо – он передается только через касание зараженного к коже здорового человека. Почему-то воздушно-капельным путем или через касание здорового человека предметов, которые лапал больной, вирус не работает. Гробница в фильме будет всего одна, а все локации острова ограничились джунглями с палатками наемников, водопадом и парой хромакейных гор.





























































В фильме плохо почти все. Второстепенные герои получились серыми, безликими и ненужными, главные герои максимально клишированные и скучные. Уже на этапе кастинга было понятно, что Алисия Викандер не подходит на роль Лары Крофт. Сравните ее и персонажа видеоигры, которого вообще-то играла настоящая модель с определенным типажом.



В фильме плохо почти все. Второстепенные герои получились серыми, безликими и ненужными, главные герои максимально клишированные и скучные. Уже на этапе кастинга было понятно, что Алисия Викандер не подходит на роль Лары Крофт. Сравните ее и персонажа видеоигры, которого вообще-то играла настоящая модель с определенным типажом.



























Но оставим внешность. Создатели фильма говорят: «Наша Лара совсем другая». Да, она другая - барышня до крайности глупая. Поведение героев в картине вообще выходит за пределы человеческого разума. Представьте себе ситуацию: вооруженный враг убегает от вас, и вам надо обязательно его догнать. Вы находитесь в комнате с кучей оружия – пистолетами, автоматами, ножами и даже гранатами. Человек разумный, естественно, возьмет огнестрел и кинется в погоню. Лара выбирает кайло скалолаза. Дальше – больше. Вы догоняете соперника и видите, что он неуверенно стоит на шаткой раскладной лесенке над пропастью спиной к вам. Человек разумный застрелит его, метнет кайло или просто столкнет лестницу в пропасть. Лара выбрасывает кайло в сторону, прыгает на лестницу перед врагом и висит над пропастью. Но так как антагонисты в фильме тоже «совсем другие», то враг терпеливо ждет, пока Лара вскарабкается на лестницу, встанет на ноги и начнет с ним бой. И такой идиотией пропитан почти весь фильм. Я вообще не понимаю принципиального отказа Лары от огнестрельного оружия. В моменты, когда она могла взять в руки пистолет, девушка выбирала лук или кайло. В игре Лара вооружилась луком, так как на тот момент ничего другого под рукой у нее просто не было. И дело не в нежелании убивать врагов. В фильме Лара не была пацифисткой, и совесть не мешала ей шпиговать людей стрелами, так почему же не взять более эффективное оружие?



Но оставим внешность. Создатели фильма говорят: «Наша Лара совсем другая». Да, она другая - барышня до крайности глупая. Поведение героев в картине вообще выходит за пределы человеческого разума. Представьте себе ситуацию: вооруженный враг убегает от вас, и вам надо обязательно его догнать. Вы находитесь в комнате с кучей оружия – пистолетами, автоматами, ножами и даже гранатами. Человек разумный, естественно, возьмет огнестрел и кинется в погоню. Лара выбирает кайло скалолаза. Дальше – больше. Вы догоняете соперника и видите, что он неуверенно стоит на шаткой раскладной лесенке над пропастью спиной к вам. Человек разумный застрелит его, метнет кайло или просто столкнет лестницу в пропасть. Лара выбрасывает кайло в сторону, прыгает на лестницу перед врагом и висит над пропастью. Но так как антагонисты в фильме тоже «совсем другие», то враг терпеливо ждет, пока Лара вскарабкается на лестницу, встанет на ноги и начнет с ним бой. И такой идиотией пропитан почти весь фильм. Я вообще не понимаю принципиального отказа Лары от огнестрельного оружия. В моменты, когда она могла взять в руки пистолет, девушка выбирала лук или кайло. В игре Лара вооружилась луком, так как на тот момент ничего другого под рукой у нее просто не было. И дело не в нежелании убивать врагов. В фильме Лара не была пацифисткой, и совесть не мешала ей шпиговать людей стрелами, так почему же не взять более эффективное оружие?







Спецэффекты здесь местами выглядят очень дешево, а хромакей режет глаза. Экшена в фильме очень мало, и почти весь приходится на последние полчаса фильма. Да и выглядят перестрелки и бои очень скучно. К тому же все портят монтажер и оператор картины. Камера во время экшен-сцен трясется, а планы сменяют друг друга с бешеной скоростью. В итоге наблюдаешь какую-то мешанину кадров. Обычно так делают, когда актеры не умеют драться и сцены с их боями снимают и собирают покадрово. Из игры в фильм перекочевали несколько сцен, будь то спасение из старого самолета или прыжок с корабля, но в оригинале они смотрятся куда лучше. Потому что в игре – это цельная и нерваная компьютерная анимация, а в фильме – это дешевый хромакей и бешеный монтаж кадров.



Спецэффекты здесь местами выглядят очень дешево, а хромакей режет глаза. Экшена в фильме очень мало, и почти весь приходится на последние полчаса фильма. Да и выглядят перестрелки и бои очень скучно. К тому же все портят монтажер и оператор картины. Камера во время экшен-сцен трясется, а планы сменяют друг друга с бешеной скоростью. В итоге наблюдаешь какую-то мешанину кадров. Обычно так делают, когда актеры не умеют драться и сцены с их боями снимают и собирают покадрово. Из игры в фильм перекочевали несколько сцен, будь то спасение из старого самолета или прыжок с корабля, но в оригинале они смотрятся куда лучше. Потому что в игре – это цельная и нерваная компьютерная анимация, а в фильме – это дешевый хромакей и бешеный монтаж кадров.





























































В итоге получилась абсолютно клишированная картина, которую просто скучно смотреть. Страдания Лары по отцу, куча ненужных диалогов, неинтересные персонажи и слабый экшен – это не то, что хочется видеть в фильме про женский аналог Индианы Джонса. Как по мне, то это пока худший иностранный фильм в этом году, и он не стоит ваших денег. А ведь достаточно было просто снять кино по сценарию игры, немного его доработав.

Приятного просмотра!





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